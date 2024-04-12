Константин Алексеев — о встрече команд Мурада Мусаева и Сергея Семака.

Этот матч ждали с зимы. «Краснодар» ушел на трехмесячный перерыв с минимальным преимуществом над чемпионом последних пяти лет, обещая жаркую весну. Третьим не так далеко маячило «Динамо». В начале марта бело-голубые рывком приблизились к тандему лидеров, однако болезненные поражения от «Ростова» и «Спартака» восстановили статус-кво — претендентов на золото вновь осталось двое.

В воскресенье они сойдутся на поле великолепного краснодарского Колизея. И это, пожалуй, последний шанс для интриги. После увольнения Владимира Ивича в «быков», кажется, никто не верит. Ничья и победа при сменившем серба Мураде Мусаеве? Только и слышно: «слишком авантюрно», «с такой обороной титулы не берут», «весело, но наивно», «Сергей Галицкий вернулся к своему принципу — главное красота, а не результат».

Мурад Мусаев. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»

Логика понятна. Мы не первый год наблюдаем за «Краснодаром», увольнение тренера в момент, когда команда всего на одно очко отстает от лидера, только укрепило во мнении, что хозяину клуба не нужны трофеи, а три пропущенных гола в минувшем туре от «Пари НН» дали повод говорить о вернувшемся авантюризме. Том самом, несовместимом с чемпионскими амбициями.

Как могут южане возразить? Домашней победой над «Зенитом». Уверен, Галицкому хочется доказать, что результат возможен и с романтическим футболом, а отставка Ивича стала верным решением. Мусаеву — что за прошедшие годы он стал мудрее и опытнее. Всей команде — что она готова к борьбе за золото.

Это был бы красивый сюжет. Да и обстоятельства в пользу «Краснодара». «Зенит» не выглядит в этом сезоне неуязвимым, к тому же отправляется на дальний выезд без лидера — Вендела. Когда, если не сейчас?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу «быков» ждет главный тест. Возможно, за всю их историю. Победа выведет на первое место с отрывом в два очка и убедит в серьезности чемпионских амбиций. При поражении отставание от «Зенита» вырастет до четырех баллов. Но главное даже не это, ведь тогда «Краснодар» подтвердит: все прогнозы скептиков оказались верными.