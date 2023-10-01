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Сегодня, 20:00

«Команда не билась за тренера. Абаскаль вряд ли уйдет сам». Сафонов о разгроме «Спартака» в Самаре

Агент Сафонов высказался о крупной победе «Крыльев Советов» над «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футбольный агент Алексей Сафонов — о крупной победе «Крыльев Советов» над «Спартаком» (4:0).
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
4:0
Спартак

«Игроки «Спартака» — утомленные пенсионеры»

— Что это было?

— Я был на трибуне. На мой взгляд, счет по игре. «Крылья» просто разнесли «Спартак»! Я вообще не понял красно-белых. Приехали московские болельщики, обеспечили им такую шикарную поддержку. Но так играть нельзя! Недопустимо! Какие-то утомленные пенсионеры... Себя надо уважать. А то это все походило на прощальную гастроль артистов. В этой встрече «Спартак» был просто набором высокооплачиваемых футболистов, но вот команды я вообще не увидел! «Крылья», наоборот, поймали кураж, играли в свой футбол. Болельщики гнали ребят все 90 минут. Они их отблагодарили таким счетом. А «Спартак»... Несолидно! Серьезные мастера не должны опускаться ниже своего уровня. Уважайте себя и своих поклонников. У самарцев я равнодушных не увидел.

— Кто явно выпал из игры москвичей?

— Да ругать кого-то одного сейчас неправильно. Да, где-то Максименко не выручил, где-то защитники не добежали. Но в целом выпала вся команда. Набор игроков. Не более...

&laquo;Крылья Советов&raquo; крупно обыграли &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;10-м туре. «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!

— Ждали в стартовом составе красно-белых Литвинова и Пруцева?

— Литвинов — один из лучших в составе «Спартака». Универсальный исполнитель. Пруцев тоже способен добавить остроты впереди. Но мы же не залезем в голову к Абаскалю. Он отвечает за результат, видит всех игроков в ежедневном режиме, учитывает все нюансы. Сложно его судить, не зная, чем руководствовался испанец. Мне вообще кажется, что тренеру непросто выбирать стартовый состав из-за перебора игроков.

— Что вы имеете в виду?

— Ну вот зачем покупали Медину? Непонятно. Когда футболистов слишком много — это тоже не очень хорошо. Сегодня команда, как мне показалось, за тренера не билась. Довольно взрывоопасная ситуация с Джикией, которого потихоньку вытесняют из состава. В общем, настораживающих моментов тут хватает.

Никита Салтыков против Виктора Мозеса.
Фото ФК «Крылья Советов»

Мозес разочаровал

— Почему в перерыве Абаскаль не произвел ни одной замены?

— Нет ответа. Тот же Мозес меня разочаровал. Человек в «Челси» поиграл, должен держать планку. А тут... Что он показывает сейчас в «Спартаке»? Самарцы вышли, у них глаза горели! Выгрызали каждый мяч. Вот за это они, конечно, заслуживают уважения.

— В «Спартаке» таких не было?

— Зиньковский неплохо вышел на замену. Мог возродить интригу. Он пытался, обострял. А остальные... Жаль болельщиков, которые прилетели из Москвы. Утром их видел, многие подходили: «Николаевич, как сыграем?» Отвечал: «Тут на три исхода. Но не хочется увидеть какого-то безразличия». Увы, худшие опасения подтвердились. Людям завтра на работу выходить, а тут такой «подарок» от своей команды. Да уж.

Квинси Промес и&nbsp;Гильермо Абаскаль в&nbsp;матче &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Абаскаль продолжает чудить. Матч в Самаре похож на откровенный саботаж

— Сейчас вновь пойдут разговоры об отставке Абаскаля?

— Да они уже давно идут. Думаю, эта неделя для красно-белых — момент истины. На выходных дерби с ЦСКА. Судьба Абаскаля? Сегодня от него не исходило никаких эмоций. Такое ощущение, что он плывет по течению. А команда это чувствует.

— Если «Спартак» без Соболева, который пропустит дерби из-за перебора карточек, проиграет ЦСКА, то с Абаскалем расстанутся?

— Ну я же не нахожусь внутри команды. Могу лишь предположить, что Абаскаль сам в отставку не подаст, будет работать до победного. В том случае, если его уволит клуб, испанец получит очень приличную неустойку. Этот момент не стоит сбрасывать со счетов.

Юрий Горшков празднует гол.
Фото ФК «Крылья Советов»

Осинькин — главный тренер «Спартака»? А почему бы и нет?

— «Крылья» остались на втором месте. Неужели это всерьез и надолго?

— Посмотрим. Пока же они не валятся? Команда добротная, идет своим путем. Другое дело, мы не знаем, что будет зимой.

— Вы про трансферы на выход?

— Да. Думаю, и у Горшкова будет серьезное предложение, и у Салтыкова. «Крылья» — это ярмарка талантов. Пашут, засвечивают футболистов и продают. Так и живут. И не проседают. Смотрите, ушли Пиняев, Пруцев, Зиньковский, Сергеев, Глушенков. Но ничего, «Крылья» верны своей игровой философии. Тут надо отдать должное Игорю Осинькину.

— В будущем вы можете себе представить Осинькина на посту главного тренера «Спартака»?

— Ну а почему бы и нет? У него игроки растут, прогрессируют. Это серьезный показатель. Раньше некоторые специалисты над ним смеялись: мол, детский тренер. А он всем доказывает, что и со взрослыми у него здорово получается. Все ждут, когда «Крылья» повалятся. А они берут и просто разносят «Спартак», чей состав в несколько раз дороже.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
Гильермо Абаскаль
Игорь Осинькин
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