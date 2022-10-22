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«Динамо» преображается, Смолов забил 100-й мяч. А «Локомотив» тормозит и без немцев

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Антон Миранчук («Локомотив») и Федор Смолов («Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бело-голубые одержали волевую победу над железнодорожниками — 3:1.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:3
Динамо

«Локомотив» и «Динамо» — братья по несчастью. В разной степени, конечно, все-таки бело-голубые подошли к очной встрече в середине таблицы, а не в зоне стыковых матчей, как железнодорожники. Но и у команды Йокановича очевидные проблемы, учитывая задачу финишировать в тройке.

Однако оба клуба перед дерби одержали по две победы подряд и были полны надежд, что кризис позади. А встреча в Черкизово как раз должна была показать, кто действительно выбирается из трясины на твердую почву.

Для гостей матч был еще более принципиальным из-за того, что проходил в день рождения главной легенды отечественного футбола Льва Яшина. В «Динамо» чтут эту дату, а чтобы футболисты дополнительно прониклись моментом, команда играла в черной форме — цвета свитера обладателя «Золотого мяча».

Однако заряженными вышли не гости, а хозяева — они забили уже на 30-й секунде. Обычный навес Живоглядова почему-то поставил в тупик динамовскую оборону — Сазонов и Даса позволили Камано с пяти метров без помех расстрелять ворота — 1:0.

«Динамо» правильно отреагировало на этот ушат холодной воды — не расклеилось, а пошло реабилитироваться. И полностью забрало игру в свои руки. Даже после того, как гости отыгрались, рисунок игры не изменился — бело-голубые владели преимуществом, активнее атаковали.

И вполне могли уже в первом тайме повести в счете. Поначалу «Локомотив» спасал Гильерме, вытащивший удары Фернандеса и Смолова, еще в одном эпизоде парагвайский защитник пробил выше ворот, но натиск закончился попаданием в руку Миранчука в штрафной.

Вообще-то в РПЛ у бело-голубых без промаха бьет Фомин, но на сей раз капитан уступил Смолову. Федор, видимо, помнил, что в прошлом сезоне забивал в обоих матчах соперников. Причем в первом круге за красно-зеленых, а во втором — за бело-голубых. Продлил серию и на этот раз. А гол стал для него юбилейным — сотым в премьер-лиге.

Вот только именно Смолову суждено было стать антигероем следующего эпизода, когда Захарян поразил ворота и успел отметить забитый мяч. ВАР усмотрел, что микроскопический офсайд Федора не был пассивным — он перекрыл обзор Гильерме при добивании. Так что вся интрига сохранилась на второй тайм.

А в нем окончательно стало ясно, что вся удаль «Локо» — это первая минута матча. Больше очевидных возможностей забить хозяева так и не создали.

«Динамо» же продолжало планомерно давить и нагнетать. Гости были чуть быстрее, точнее, агрессивнее, и этого хватало, чтобы периодически у ворот Гильерме начинало искрить. В итоге количество перешло в качество. Да, Захаряну при штрафном помог рикошет от головы Едвая, но кто скажет, что бело-голубые не заслужили этот гол? При таком натиске что-то должно залететь даже по теории вероятности.

А в концовке свеженький Тюкавин заработал еще один 11-метровый. И тут уж не промахнулся Фомин, который сравнялся с лучшим пенальтистом в истории РПЛ Пеевым — 17 точных ударов из 17 попыток. Следующий 11-метровый может вывести динамовского капитана в рекордсмены.

У «Динамо» получилось довольно резкое преображение. Помогла и адаптация футболистов к требованиям Йокановича, и разговор по душам в коллективе, разрядивший негативную атмосферу. Если до этого мы писали о самой безвольной команде, упустившей три выигрыша в матчах, когда по ходу вели 2:0, то теперь подопечные Йокановича одержали в премьер-лиге вторую волевую победу подряд.

Бело-голубые подтягиваются к лидерам. А вот игра «Локомотива» показала, что одной сменой тренера кризис так быстро не преодолеть. Красно-зеленые хотя и действовали самоотверженно в обороне, но в атаке провели невнятный матч. И опустились на 14-е место.

Не исключено, что дальше тащить из болота команду предстоит Михаилу Галактионову.

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