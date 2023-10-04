«Сравнения Джикии и Дуарте неуместны — Георгия вытесняет из состава Бабич». Интервью агента Хинчагова

О трансфере Гарре, потенциале Дуарте и поиске футболистов в условиях санкций.

Марат Хинчагов — управляющий директор агентства Ultimate Sports. Благодаря ему в РПЛ появились культовые легионеры — от Ройстона Дренте до Соломона Рондона. В последнее время компания осуществляла трансферы Хорхе Карраскаля, Хесуса Медины, Виктора Давилы, Алексиса Дуарте, Брайана Мансильи, Келлвена и других ярких представителей Латинской Америки.

В интервью «СЭ» Хинчагов рассказал о нюансах агентской работы в новых реалиях рынка, высоко оценил потенциал Дуарте в «Спартаке», объяснил, как стал возможен трансфер Медины, и похвалил руководство «Крыльев Советов» за переговоры с Гарре.

Файзуллаев — неочевидное попадание ЦСКА. Их селекционный отдел совершил прекрасную сделку!

— Ваша компания буквально за пару лет стала одним из лидеров на рынке. За счет чего удалось добиться такого скачка?

— Понимаю, что внешне выглядит, что компания Ultimate Sports вышла на свой нынешний уровень в короткие сроки, но это не совсем так. В реальности все гораздо дольше, сложнее и интереснее. Потребовались годы, чтобы создать фундамент, зарекомендовать себя, создать репутацию в каждой стране и клубе, с которыми мы имеем возможность сотрудничать сейчас. Со многими иностранными клубами, руководителями, спортивными директорами и тренерами планомерно выстраивались доверительные отношения, которые сейчас дают возможность реализовывать наши идеи и планы. По существу могу сказать, что круглосуточное погружение, труд и любовь к делу, которым занимаешься, всегда и везде дают свои плоды.

— Верно ли, что Ultimate Sports оказывает лишь посреднические услуги, не представляя непосредственно интересы футболистов?

— Посредническая деятельность нашей компании неразрывно связана с агентской деятельностью. Игроки, которые приезжают в Россию с нашим участием, продолжают получать от нашей компании весь комплекс услуг, который имеют наши клиенты. Это помощь в адаптации, круглосуточная поддержка по самым разным вопросам, представление интересов и полное погружение в бытовые и иные вопросы. Также на сегодняшний день агенты компании официально представляют интересы более ста футболистов, в том числе и футболистов женского пола.

— Кто работает в компании? Какие функции за кем закреплены?

— В компании работает более 20 человек, каждый из которых занимается своим участком. Скаутинг, подписание новых клиентов; особое внимание уделяется сопровождению футболистов, есть персональный тренер, аналитик и переговорщики. Рост компании напрямую связан с ростом каждого участника процесса, поэтому мы совместно обучаемся чему-то новому, проходим тренинги, обогащаем друг друга культурно, делимся опытом, участвуем в жизни и несем ответственность друг за друга.

— Конкуренция при подписании легионеров среди других агентств серьезная?

— Конкуренция — двигатель прогресса. И хотя все в Ultimate Sports сосредоточены на росте каждого участника компании лично (и у нас не остается времени ни на что другое), мы с удовольствием следим за деятельностью коллег и искренне радуемся их успехам. Как можно не порадоваться, когда в РПЛ приезжают такие игроки, как Вальбуэна, Витсель, Диарра или Это'О? Но особенно радует, когда есть неочевидные попадания, например последний из игроков, Аббосбек Файзуллаев. В очередной раз селекционный отдел ЦСКА совершил прекрасную сделку, которая многим могла показаться сомнительной. Мы тоже следили за этим футболистом и очень рады, что он будет развивать свои навыки в России. В целом у нас в компании не относятся к другим агентам как к конкурентам. Каждый из них — потенциальный партнер нашей компании, а чем сильнее партнер — тем сильнее мы.

Аббосбек Файзуллаев с партнерами по ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вашими услугами пользуется много латиноамериканцев. Там вообще нет тех, кто боится ехать в Россию? Или такие тоже встречаются?

— Ситуации бывают разные. Есть граждане РФ, которые боятся ехать в Россию, пусть это и не касается футбола. Так и в любой другой стране мира: есть те, кто боится и не хочет, а есть те, кому не страшно, и они с удовольствием готовы к переезду.

— Как часто вопрос СВО и безопасности встает при переговорах? Были ли те, кто отказывался ехать из-за этих вопросов?

— За время работы последних трех трансферных окон нами были осуществлены рабочие контакты с сотнями футболистов, их представителей и членов семей. При этом, наверное, был услышан весь спектр сомнений и переживаний, которые возможны. Если надавить, переубедить, заставить, но это останется в голове и всплывет, когда будет уже поздно, то игрок не сможет в полной мере раскрыть свой потенциал — и от этого потеряют все стороны, в первую очередь российский клуб. Мы в этом не заинтересованы. Возможно, поэтому из-за внутренних фильтров компании Ultimate Sports до сих пор ни один футболист не уехал — даже в самые сложные времена, когда ФИФА это позволяла делать. Мы стараемся максимально интегрировать игроков, которые приезжают в Россию с нашей помощью. Это вопрос нашей репутации, и мы к нему подходим с полной ответственностью.

— Как часто легионеры обращаются к вам с просьбой помочь оформить российский паспорт?

— Компания Ultimate Sports не занимается миграционными вопросами, поэтому к нам с ними не обращаются. Естественно, что игроки советуются, когда им предлагают подобные варианты в клубах, но не более того.

— В России любят вспоминать, как к нам не приехали Неймар, Холанн и другие звезды. Топ-трансфер, который сорвался у вас?

— Иногда нет необходимости привлекать к себе внимание даже по осуществленным сделкам, а по несостоявшимся — тем более. Не состоялась сделка — значит, так надо было. За последний трансферный период у нас по разным причинам сорвалось около 10 сделок, которые уже были на завершающей стадии. Мы относимся к этому спокойно.

— В чем причина такого спокойного отношения? Поделитесь хотя бы одной сорванной сделкой — это же интересно!

— Эти ситуации рождены текущей реальностью — расстраиваться смысла нет. Есть то, на что мы не можем повлиять. Когда знаешь, что выложился, довел свою часть работы до логического завершения и сделал все, что от тебя зависит, но в дело вмешивается случай, тогда и относишься к этому философски.

Если вы настаиваете на конкретике, то яркий пример — срыв трансфера Жуниньо Капишабы в ЦСКА. Все было полностью согласовано, игрок уже готовился к вылету в Россию, но сделку заблокировал головной офис «Ред Булл». Даже для бразильского подразделения такое развитие событий было полной неожиданностью, ведь они предварительно согласовывали начало переговоров с австрийским офисом, но в итоге в дело вмешали политику. Похожая ситуация, кстати, была с трансфером Рожерио из «Сассуоло», который заблокировала управляющая компания клуба в последний момент, после месяца переговоров. И тоже по политическим причинам. Нужно с новым опытом и свежими силами продолжать осуществлять сделки и доводить их до конца.

— Трансфер какого игрока считаете своей главной удачей?

— Удача — слово неоднозначное. Сидит Емеля на печи, ничего не делает, а тут бах — удача, Гарре приехал в «Крылья». Для меня удача — это что-то неожиданное, фортуна. А все наши трансферы — плоды кропотливой работы, бессонных ночей, нервов, личностного роста и философии компании. Все как в ответе на предыдущий вопрос, только наоборот. Долго не печалимся, сильно не радуемся. Мы строим компанию, а это длительный и очень трудоемкий процесс. И он не зависит от одной сделки, удачной или неудачной. Моя личная удача — обретение коллектива единомышленников, друзей и второй семьи. Это на всю жизнь, а один трансфер сменяет другой.

— Нет ли у вас мыслей поработать в клубе: стать спортивным директором и реализовать свой проект?

— Зайти туда просто ради того, чтобы зайти, — нет. Лично у меня уже был недолгий период работы в клубе. Этот гештальт давно закрыт. Для чего мне это [сейчас]? У нас растущая компания, которая не реализовала свой потенциал и на 10 процентов. Мы с удовольствием и интересом сотрудничаем с большинством клубов России, развиваем международные связи. Нам принципиально не хочется, чтобы нашу компанию ассоциировали с каким-либо одним клубом, это противоречит нашей концепции. А идти в клуб, чтобы закрыть какие-то материальные потребности, — тем более. Наш плюс в том, что мы имеем возможность трудиться в любимой сфере, не сильно привязываясь к доходам от нее. Есть ряд направлений, не связанных с футболом, доходы от которых позволяют нам сосредоточиться на творческом процессе, выстраивать честные и прозрачные отношения со всеми субъектами футбола, не отвлекаясь на бытовые необходимости. Конечно, если появится проект, который даст возможности для реализации накопленных компетенций, опыта и знаний, то можно будет обсудить, но гнаться за этим не планируем.

— Но теоретически ваша компания могла бы заменить спортивный отдел клуба, ведь, по сути, ваши действия идентичны?

— Считаю, что работа компании Ultimate Sports существенно отличается от работы спортивного отдела футбольного клуба. Работая там, ты ищешь игроков исходя из конкретных и понятных целей и задач — под определенный и заблаговременно принятый бюджет, имея четкий запрос от тренера. Часто эти запросы меняются на ходу, как и финансовые вводные. То есть ты можешь полгода изучать рынок, набивать базу, контактировать с клубами и агентами, но внезапно фильтры обновляются — и тебе надо за неделю найти абсолютную противоположность. Это тяжело и психологически, и физически. В общем, нюансов множество. Работа Ultimate Sports — более глобальный рынок. Это десятки клубов, каждый из которых со своими потребностями и внутренним устройством, с разным уровнем понимания работы рынка, разными, часто меняющимися мнениями. Есть свои сложности, но есть и плюсы. Поэтому интерес к работе в клубе зависит от большого количества факторов.

Хорхе Карраскаль и Алексис Дуарте. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дуарте станет одним из лучших защитников РПЛ, если его правильно раскрыть

— Правильно понимаю, что Томаш Тавареш и Алексис Дуарте стали вашими первыми клиентами в «Спартаке»? Сложно ли дались эти трансферы?

— Если мы говорим о главной команде «Спартака», то — да, первые. Но в молодежной команде, командах ЮФЛ, а ранее в «Спартаке-2» клиенты были и раньше. Трансферы Тавареша и Дуарте дались непросто. Вообще, у меня нет в памяти перехода, который прошел бы легко.

— Дуарте очень долго адаптировался в России. Как он сейчас себя чувствует?

— Думаю, что это нормальный процесс. Вливался в команду он недолго, но это молодой парень, приехавший из Асунсьона в Москву посередине сезона. Мы предполагали, что адаптация должна занять в районе полугода, ведь привыкать нужно было много к чему. Это и город, бытовые вопросы, язык, погода, уровень футбола и его стилистика, давление и многие другие нюансы. Сейчас Алексис чувствует себя гораздо лучше и будет только прибавлять. Считаю, что Дуарте станет одним из лучших защитников РПЛ, если его правильно раскрыть. И если убрать эмоции, то в подтверждение моих слов будет детальная статистика. Алексис прибавляет в каждом матче, а результативные ошибки... Они были, есть и будут у любого центрального защитника.

— Потенциала Дуарте достаточно, чтобы вытеснить из состава условного Джикию?

— Георгий — многолетний капитан команды, противопоставления неуместны. Пока Джикию вытесняет из состава Бабич, который играет на его позиции, а не Алексис. Тем более что Дуарте приобретали зимой как напарника Джикии. Считаю, что потенциал Дуарте позволит ему быть на хорошем счету в топ-5 чемпионатах. Но для реализации этого потенциала Алексису необходимо играть рядом с такими опытными игроками, как Джикия или Бабич. Они могут прекрасно дополнять друг друга.

— А это имеет большое значение?

— Вспомните, как рядом с Игнашевичем играл Кутепов на чемпионате мира. Как рядом с Гранквистом раскрылся Мартынович, а рядом с Хуниором Алонсо практически не ошибается Кайо. Кстати, если помните, то и сам Джикия раскрыл свой потенциал рядом с одним из сильнейших защитников РПЛ — Самюэлем Жиго. Футбол не так однозначен, как нам пытаются представить. Существует множество факторов, которые необходимо учитывать. Мало приобрести хорошего игрока, нужно еще позаботиться о том, чтобы помочь ему максимально раскрыть свой потенциал.

— Весной Дуарте часто критиковали. Сейчас — реже, но все же недовольство есть.

— Со спортивной точки зрения критика иногда справедлива, иногда — не очень. Вопрос в том, какая у нее цель и от кого она исходит. Если все переходит в травлю и буллинг, как в случае с Кайо в прошлые годы или Харри Магуайером в Англии, то цель явно не в том, чтобы помочь игроку раскрыть свой потенциал. Мы сами критикуем наших клиентов в частных беседах, они и сами себя ругают, но опять-таки — намерения могут быть разные. Доходит до смешного: Дуарте недовольны, когда его даже на поле нет! Это уже не критика, а флешмоб. Но мы такие флешмобы не поддерживаем — вне зависимости от того, причастны ли мы к игроку или нет.

— Тавареш получил тяжелую травму, вторую за короткий срок. Есть сомнения, что он сможет вернуться на прежний уровень.

— Если здоровье будет в порядке, то сомнений нет: игрок выйдет на свой уровень. С психологической точки зрения все должно быть в порядке, он сильный парень. К сожалению, от травм никто не застрахован.

— Почему он восстанавливается дома, а не в России вместе с тренерами и партнерами?

— Дома и стены помогают, родные близко, все способствует скорейшему восстановлению. Считаю, что это правильно. В данном процессе очень важно моральное состояние футболиста, а дома оно Томашу гарантировано. К тому же реабилитацию он проходит с врачами «Бенфики», которые знают его организм и успешно восстанавливали игрока после предыдущей операции. Все это происходит под полным контролем докторов «Спартака».

— «Спартак» может не дозаявить его и зимой, если никого не продаст. При этом команде необходим новый форвард. Это проблема?

— Предпочитаю говорить не о гипотетических вариантах развития событий, а о реальных. У клуба есть руководство и тренерский штаб, которые несут ответственность за свои действия. Не будем им мешать. Уверен, если понадобится наша помощь в данном вопросе, они к нам обратятся.

— После трансферов Тавареша и Дуарте появились слухи, что спортивному директору «Спартака» Полу Эшуорту запретили пользоваться услугами вашего агентства. Это правда?

— У меня нет такой информации. И я не вижу абсолютно никаких предпосылок, чтобы она соответствовала действительности. Каждый воспринимает ситуацию с высоты своего опыта. Я в слухах и интригах опыта не имею, поэтому заранее сдаюсь. Признаю, мне на этом поле никогда не выиграть.

— И все-таки — как думаете, кто был заинтересован в распространении подобных слухов?

— Мне это даже не интересно. Как и любой большой клуб, «Спартак» — огромная и сложная структура, где решения проходят согласования на многих уровнях. В подобной системе, где есть скаутский департамент, спортивный директор, тренерский штаб, генеральный директор, финансовый департамент и совет директоров, любое решение принимается коллективно. Уверен, что люди, которые много лет находились в оперативном управлении всемирно известной компании — подчеркну, не просто владели акциями, а именно управляли процессами «Лукойла», — способны выстроить систему сдержек и противовесов так, чтобы работа каждого департамента приносила максимальные плоды. И пытаться влиять на них через анонимные вбросы — очень самонадеянно и глупо. Так же глупо и нам на это реагировать. Нам интересен футбол, а не войны ассенизаторов.

— Сколько раз и о чем вы общались с прежним и нынешним генеральными директорами «Спартака»?

— Не веду статистики по количеству встреч, но с Евгением Мележиковым я лично не знаком. С Олегом Малышевым мы знакомы и встречались.

— Вы регулярно взаимодействуете и с Эшуортом, в адрес которого тоже звучит много критики. Насколько он в принципе компетентный человек?

— С Полом, как и со всеми спортивными директорами, мы взаимодействуем на профессиональной основе. И в этом он весьма компетентен. Иное сложно представить, если знать, какой у него опыт: Англия, Нигерия, Латвия, Россия, Казахстан, снова Англия и снова Россия. По моему мнению, все его действия логичны и гораздо красноречивее любых слов.

Хесус Медина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Медина не виноват в бойкоте фанатских движений. Как ему объяснить, почему болельщики против трансфера из ЦСКА в «Спартак»?

— Ваш самый громкий трансфер межсезонья — переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак». Правда, что инициатива шла от игрока?

— Нет. У него был действующий контракт, и Хесус даже гипотетически не мог предположить подобного развития событий. При поступлении предложения игрок был своевременно о нем уведомлен — и уже тогда, посоветовавшись с семьей и близкими, принимал решение.

— Вы сопровождали переход. Были ли попытки объяснить игроку, что так вообще-то не делается?

— Как не делается? Хесус — профессиональный спортсмен, его работа кормить семью и он создает плацдарм для жизни по окончании карьеры. Он не устраивал истерик, не ставил ультиматумов и ждал разрешения от текущего работодателя начать переговоры о личном контракте. Все его действия соответствовали принятым нормам ФИФА, а по завершении сделки каждая из сторон получила то, чего хотела.

— Медина взвешивал риски? Какого приема он ждет на стадионе ЦСКА?

— О его восприятии правильнее будет спросить у него самого. С моей же точки зрения, для того чтобы игрок в полной мере понимал эти нюансы, необходимо, чтобы он хоть раз почувствовал вибрации переполненных стадионов «Спартака» и ЦСКА во время очных встреч. Он же не виноват в ковиде или бойкоте фанатских движений. Давайте будем объективными: как ему объяснить, почему болельщики, которые оставили свой клуб без поддержки на целый сезон, против такого перехода? Он приехал к нам из США, а до этого был в Южной Америке. От того, что переводчик ему расскажет, как накалена обстановка между клубами, он лучше ее понимать не станет. Дух дерби и энергетику переполненных стадионов невозможно передать словами. Это нужно прочувствовать, пережить.

— Он хотел перейти именно в «Спартак»? Или были другие варианты?

— Интерес от других клубов к Хесусу был. В зимнее трансферное окно и в самом начале летнего [клубы] прощупывали почву, но до официальных переговоров дело не дошло, потому что «Спартак» сработал оперативно и далее работа в данном направлении не проводилась.

— Есть мнение, что «Спартак» привозит парагвайцев — Дуарте и Медину — благодаря лобби агента Абаскаля — Мешедера. Насколько сильно его влияние?

— Зигмунду Фрейду приписывают фразу: «Иногда сигара — это просто сигара». Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Поэтому, как мне кажется, людям с подобными мнениями лучше направить свою энергию в более полезное для них русло. Официально заявляю, никто из Ultimate Sports никогда не встречался, не созванивался и не переписывался с агентом Абаскаля. Ultimate Sports проповедует максимально прозрачный, чистый и честный подход в своей деятельности. Когда ты знаешь, что абсолютно чист в работе, действуешь в рамках закона и общепринятых морально-нравственных ценностей, то все эти домысли и плоды искаженного текущей реальностью воображения не имеют абсолютно никакого значения. Мы просто спокойно делаем свое дело, не отвлекаемся на интриги и домыслы.

— Можете представить, что Медина «сам захочет» перейти в «Зенит»? Не станете его отговаривать?

— Знаете, вот на закате СССР выходил журнал «Приключения и фантастика». Там бы мы могли с удовольствием прочитать о гипотетических ситуациях и вопросах. Как я сказал ранее, ситуации «сам захочет» не было. Владельцем прав на игрока является ФК «Спартак» Москва, и если руководство клуба даст согласие на подобный переход, то почему игрок должен отказаться от переговоров? Разве репутация клуба может быть важнее для игрока, чем для руководства этого же клуба?

— Еще один громкий уход из ЦСКА совершил Карраскаль. У вас есть понимание, что случилось между ним и Федотовым?

— Однозначного ответа на этот вопрос не даст никто. Это футбол, это жизнь. В ней все многогранно и неоднозначно. Можно удивляться, что условный Мхитарян и Погба перестали попадать в состав «МЮ» при Моуринью, Ибрагимович проиграл место в составе Гудьонсену в «Барселоне». Или почему в последнем финале Лиги чемпионов [с первых минут] играл 37-летний Джеко, а не Лукаку, забивший шесть голов в предыдущих четырех матчах. Можно приводить множество примеров, но ответ будет один: решение тренера. Такое бывает, ничего сверхъестественного в этом не вижу. В истории с Карраскалем и Федотовым нет правых и виноватых.

Хорхе Карраскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Как он сам переживал изменение своего статуса в команде? Карраскаль сразу стал лидером, но вскоре оказался на скамейке.

— Хорхе — очень тонкий игрок и человек. Подобное не могло бесследно пройти мимо. Когда твои планы рушатся, это оставляет рубец на сердце.

— В какой момент Федотов разочаровался в Хорхе? Был ли разговор в духе: «Играть ты у меня не будешь вообще»?

— Это был дождливый весенний вечер понедельника... Конечно же, я не могу знать подобных вещей. Мы не смотрим на такие ситуации как на возможность для психоанализа. Когда и в ком разочаровался Владимир Валентинович, наверное, лучше поинтересоваться у него самого. Но я уверен, что это решение было не эмоциональным.

— Ходили слухи про погружение Карраскаля в ночную жизнь Москвы.

— К сожалению, у нас говорят о чем угодно, но о спорте — в последнюю очередь. Я считаю, что профессиональный спорт настолько интересен, что если в него погрузиться, то времени на подобные темы просто не хватит. Для таких рассуждений (и тех, кому они нравятся) придумали медиалигу — что очень круто! Пусть теперь каждый занимается тем, что умеет лучше всего. Кто-то — треш-током, а кто-то — профессиональным футболом. Кто куда ходит и чем занимается в свободное время — только его личное дело. Если это противоречит контракту, то работодатель будет реагировать, а вся остальная шумиха — не более чем инструмент давления с заранее определенными целями.

— Писали, что Карраскалем интересовались и европейские клубы, и даже «Зенит». Это правда?

— У Хорхе никогда не было недостатка внимания от европейских и российских клубов. Конкретно скажу только одно: сейчас он игрок «Динамо», а все остальное — в прошлом. Уверен, когда он наберет форму и войдет в игровой ритм, то продолжит радовать болельщиков своими неординарными способностями.

— В итоге Хорхе перешел в «Динамо».

— В первую очередь это выбор игрока. Хорхе очень хотел поработать под руководством Марцела Лички. Он играл против «Оренбурга», общался с южноамериканскими игроками команды, а после личной беседы твердо для себя решил, что хочет продолжить карьеру в «Динамо».

Владислав Сарвели и Бенхамин Гарре. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гарре предлагали ряду клубов РПЛ, но самыми заинтересованными оказались «Крылья»

— Один из лучших трансферов вашего агентства по соотношению цены и качества — Бенхамин Гарре. Как вы его нашли?

— Наш аналитический отдел внимательно изучает множество рынков, ищет нетривиальные варианты и решения. Так было и в этот раз. Бенхамин был предложен ряду клубов РПЛ, но самыми заинтересованными оказались «Крылья». Им нужно было найти замену уходящему Пиняеву. Переговоры шли долго и мучительно, потому что изначально запрашиваемая сумма в несколько раз превышала возможности «Крыльев». Также не могу не отметить отличное взаимодействие с руководством самарского клуба — Вадимом Андреевым и Сергеем Корниленко, которые, несмотря на сложность переговоров, проявили невиданное хладнокровие и доверие, что и сыграло важнейшую роль в заключении сделки.

— Недавно вокруг Гарре вспыхнул скандал: его адвокат заявил в СМИ о желании игрока уйти из «Крыльев». Но вскоре появилось опровержение. Почему окружение футболиста не может разобраться друг с другом?

— Окружение игрока прекрасно ладит друг с другом. Но некоторые люди ошибочно предполагают, что они входят в это окружение. О чем, в принципе, сам игрок и его отец незамедлительно сообщили всем переживающим. Вопрос исчерпан.

— Гарре отправляли и в «Зенит», и в зарубежные клубы. Насколько предметным был интерес к нему летом?

— Когда игрок показывает высокий уровень футбола, интерес возникает всегда и отовсюду. Но для того чтобы он стал предметным, на той стороне, откуда возник интерес, должны получить определенные сигналы. Этих сигналов ни от клуба, ни от стороны игрока не получал никто. Каждая из сторон прекрасно понимает, что на данном этапе это было бы неразумно.

— Какова его цель? Гарре хочет играть в России — или же как можно раньше уехать в зарубежный клуб?

— Бенхамин до мозга костей профессионал, семьянин и очень целеустремленная личность. Он стремится не к чемпионатам и клубам, а сосредоточен на развитии своих навыков. Он уже был в «Манчестер Сити» и понимает, что мало перейти в топ-клуб — нужно соответствовать уровню футболистов основного состава. На этом и сконцентрирован, а все остальное ждать себя не заставит.

— Бенхамин реально так быстро перерос «Крылья»?

— Во-первых, ему очень повезло попасть к такому тренеру, как Игорь Витальевич Осинькин. Не многие специалисты могут похвастать таким количеством игроков, которых вырастил и развил этот тренер. И на этом этапе карьеры лучше для Гарре было не придумать! Во-вторых, нам бы хотелось, чтобы уровень «Крыльев» рос вместе с игроками и нам не приходилось бы обсуждать вопросы в таком ракурсе. Болельщики в Самаре этого заслуживают.

Брайан Мансилья. Фото ФК «Оренбург»

— Много слухов было и вокруг Брайана Мансильи — он следующий на выход из «Оренбурга»? Или ему нравится в этом клубе?

— Мансилья — уникальный человек и футболист. Можно сказать, легионер здорового человека. Очень коммуникабельный, общительный, лидер по натуре. Он уже прекрасно понимает русский язык, стремится разговаривать на русском, обогащается культурно и тянет за собой других южноамериканцев. Говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит мудрая женщина — именно этот факт объединяет Мансилью, Гарре, Медину, Рошу и Дуарте. Их жены по-настоящему помогают своим мужьям в адаптации, поддерживают и делают все, чтобы те сосредоточились на футболе. Поэтому у меня нет сомнений, что у Манси и остальных ребят все получится.

— Но интерес к Мансилье есть?

— Есть. И с каждым матчем он только возрастает. Что касается страны, то при прочих равных Брайан предпочел бы остаться в России. Ему и его семье здесь очень нравится, им комфортно. Даже маленькую дочурку они обучают русскому языку, что говорит о серьезности в отношении их семейных планов.

— Недавно писали об интересе из Бельгии к другому игроку «Оренбурга» — Флорентину.

— Здесь тот же самый ответ, что и по Гарре. И Габриэль, и клуб понимают, что пока не время прыгать из стороны в сторону. Он благодарен «Оренбургу» за шанс проявить свои лучшие качества и хочет отплатить ему взаимностью. В клубе сменился тренер, и уезжать летом было бы эгоистично. Марцел Личка настолько сплотил команду, что отъезд одного футболиста мог вызвать эффект домино, поэтому было принято решение взять паузу по любым предложениям, пока команда стабилизируется после смены главного тренера.

— Соответствовала ли действительности информация о предложении к Флорентину из «Динамо»?

— Эти разговоры логичны, так как игроки «Оренбурга» под руководством нынешнего тренера «Динамо» добились определенных успехов в прошлом сезоне. Но, как я понимаю, Марцел тоже не захотел думать только о себе и ломать то, что строил в Оренбурге несколько лет. За это очередное проявление благородства у меня к нему еще больше уважения. На мой взгляд, история «Оренбурга» — еще одно подтверждение того факта, что при наличии симбиоза между президентом, спортивным директором и тренером приходит и результат. Каждый занимается своей зоной ответственности, полностью доверяет друг другу и максимально помогает. С точки зрения селекции мне очень импонирует подход спортивного директора клуба — Дмитрия Андреева. Благодаря его видению, например, в России оказался Лукас Вера. Убежден, что при антропометрии Лукаса подавляющее большинство клубов РПЛ не стали бы его даже рассматривать. Как и Матиаса Переса. Посмеялись бы в лицо, если бы им кто-то предложил центрального защитника ростом 1,77 метра. Та же история с главным тренером, ведь Давид Деограсия — абсолютно неочевидное и смелое решение, особенно в тех обстоятельствах, в которых оно принималось. Но эта смелость и готовность брать на себя ответственность — отличительная особенность всего клуба.

— От «Оренбурга» переходим в ЦСКА. Как стал возможен трансфер Келлвена?

— Келлвен — очень перспективный игрок, за которым мы внимательно следили несколько сезонов и очень хотели привезти его в Россию. Он стал лучшим правым защитником последнего чемпионата Бразилии по всем статистическим показателям, отлично проявлял себя в Кубке Либертадорес и был на карандаше у лучших европейских клубов. В момент переговоров с ЦСКА у игрока было предложение от «Бенфики», но здравые аргументы помогли ему принять правильное решение. Большую роль в данном переходе сыграл Роман Бабаев, который, воспользовавшись давним знакомством с агентом футболиста, смог убедить его склониться в пользу ЦСКА. Это еще одно подтверждение, что командная работа, четкое и прозрачное взаимодействие и своевременное подключение партнера всегда приносят плоды.

Виктор Мендес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Другие ваши клиенты в ЦСКА — Роша и Мендес — не планируют менять команду?

— Как я уже говорил, ситуацией управляет рынок. По Роше стабильно большой интерес, фигурируют очень хорошие суммы. Но на данном этапе клубу они неинтересны. Что касается Мендеса, то он — стабильный игрок основного состава, очень вырос ментально, освоился в России, играет за одну сборную с такими игроками, как Алексис Санчес, Гари Медель, Артуро Видаль. Естественно, футболист вызывает повышенный интерес у европейских клубов. На данный момент предложений, устраивающих ЦСКА, не поступало, но Мендес прогрессирует, так что его время еще придет. Пока всех все устраивает. Игрокам комфортно в клубе, клубу комфортно с игроками. А что будет дальше, покажет время. Будет о чем говорить — поговорим.

— Среди последних трансферов, осуществленных компанией Ultimate Sports, — переходы Анхело Энрикеса и Гильермо Сото в «Балтику», а также Хуана Боселли — в «Пари НН». Как вам удается все успевать?

— Во-первых, у нас выстроен слаженный коллектив и отрегулировано четкое взаимодействие. Во-вторых, наша работа полностью взаимосвязана со спортивными отделами клубов. Если удается наладить взаимодействие с ними, то результат будет непременно. В «Балтике» и «Пари НН» руководят спортивными отделами молодые, но уже опытные, амбициозные и смелые люди, у которых правильно расставлены приоритеты. Футбол — коллективная игра, и не только на поле. Вовремя отдать пас партнеру гораздо важнее, чем пытаться в одиночку забить гол и получить все лавры себе. И мы стараемся играть в коллективный футбол. Не только внутри компании, но и при сотрудничестве с партнерами. Существуют и обратные примеры, но их все меньше, потому что принципы работы меняются, и не все хотят продолжать ездить на лошадях, когда другие уже летают в космос. Больше радует, что в клубах стали доверять молодым и прогрессивным специалистам. Тренерам, спортивным директорам, скаутам. Примеров немало. Здорово, что все они хотят учиться и совершенствуют свои навыки. Мы готовы им в этом помогать и делаем это — не только из коммерческих интересов, которые, несомненно, важны для развития компании, а ставим во главу угла конкретный проект в рамках определенного клуба и пытаемся способствовать формированию профессионального подхода к рынку. Девиз нашей компании — Grow with us, «Расти вместе с нами». Это не просто слоган, а концепция. Ведь, как я уже говорил, чем сильнее наш партнер — тем сильнее мы сами.

— Южная Америка — ваше приоритетное направление работы, учитывая нынешние реалии?

— Наш приоритет — оказание услуг заинтересованным клубам. Приоритет нашего клиента — наш приоритет. Сама жизнь формирует участки, где в конкретный период времени будет наиболее логично и наименее рискованно основывать свою деятельность. Да, в последнее время основной упор сделан на рынок Южной Америки, но при этом происходят трансферы и в других направлениях. Языджи, Боселли, Роша, Батчи и Тавареш приехали в Россию не из Южной Америки. Страны Европы и Азии совсем не обделены вниманием Ultimate Sports.