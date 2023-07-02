«Цель — попасть в пятерку, лучше — в тройку. Если не будет успехов — разойдемся». Первая пресс-конференция Лички в «Динамо»

Новый тренер бело-голубых рассказал о первых впечатлениях после недели в клубе.

22 июня «Динамо» объявило о подписании контракта с Марцелом Личкой. Чешский тренер после успешной работы в «Оренбурге» пошел на повышение и подписал с московским клубом соглашение на сезон с возможностью продления еще на два. Вместе с Личкой в штаб «Динамо» войдут его помощники Марио Личка, Ролан Гусев, Адесойе Ойеволе и Алексей Радевич. 2 июля Личка дал первую пресс-конференцию в статусе тренера «Динамо».

Чтобы контракт был продлен, нужно попасть в пятерку лучших

— Как вам первая неделя работы с командой?

— Все говорили, что условия будут очень хорошие. Но я не ожидал, что тренировочная база будет на таком уровне. Здесь все подготовлено для игроков — от кухни до полей. Очень рад, что буду работать в таких условиях, какие предлагает «Динамо». Большое спасибо. Будем стараться вернуть это доверие через игру и хороший результат.

— Насколько велика разница между сборами дома и за границей?

— Не вижу разницы — готовишься ли ты здесь, в «Динамо», или в Австрии. Но есть психологический момент. Когда выезжаешь, меняется атмосфера. Мне не хватает международных матчей, поэтому мы с «Оренбургом» в прошлом сезоне были в Стамбуле, где проводили международные товарищеские игры.

— Каких целей вы должны достигнуть, чтобы ваш контракт был продлен?

— Чтобы продлить контракт, необходимо попасть в пятерку лучших. И я на это согласен. Для меня как для тренера это хорошая мотивация, чтобы быть успешным. Поэтому я согласился на этот вариант сразу. Установка клуба — быть конкурентоспособным. Как для меня, так и для «Динамо» — это хороший вариант. Будет успех, будем продолжать работу вместе, не будет — разойдемся.

— Готовы ли вы как тренер, который прививал «Оренбургу» сверхатакующий футбол, отказаться в «Динамо» от своих принципов ради результата?

— Я верю в свою работу. Не хочу уходить от своих мыслей, установок. Когда я тренировал в «Оренбурге», футболисты получали удовольствие и от игры, и от результата. Когда ты стараешься играть в футбол хорошо в десяти матчах, победишь в семи. Понятно, что футбол — это спорт. Поражения бывают тоже. Если начнешь паниковать после двух проигранных игр, принесешь эту панику в раздевалку. Когда мы проиграли «Зениту» со счетом 0:8, я спокойно пришел к ребятам, сказал, что это футбол, ничего не случилось. Потом в РПЛ пошло хорошо, и мы завершили сезон на седьмом месте. Очень часто мы, тренеры, не позволяем игрокам самостоятельно принимать решения. Я хочу оставить игрокам свободу на поле.

Марцел Личка. Фото ФК «Динамо»

В Чехию вернуться не просили — я сам решаю, чего хочу

— Что вас мотивирует добиваться результата?

— Мне нравятся люди, которые достигают цели и хотят это повторить. Как «Реал». Они выиграли тринадцатый Кубок Лиги чемпионов для клуба, но не останавливаются на этом и хотят четырнадцатый.

— Как вы можете описать свой профессиональный путь?

— Я люблю футбол, но сначала не хотел тренировать. Мой папа был тренером. Я видел эту работу и понял, что не хочу. Но когда мой сын начал играть в футбол, я стал приходить на тренировки и помогать ему как тренер. В этот момент что-то изменилось. Игрок и тренер — два разных мира. Начинал в тбилисском «Динамо», где помогал Михалу Билеку. Большой опыт получил в любительском футболе, в пятой лиге Чехии, где все приходилось делать самому. Но это был хороший опыт. Теперь я ценю условия, которые предоставляет «Динамо».

— Чей плакат висел у вас на стене в детстве?

— Диего Марадоны. Я очень любил этого игрока. Мне удалось с ним встретиться в брестском «Динамо» лицом к лицу на 20 минут. Это было большое счастье, я чувствовал себя как ребенок. Это было очень приятно.

— Просил ли вас кто-нибудь вернуться в Чехию?

— Нет. Это моя жизнь. Никто не должен мне говорить, что делать. Я сам решаю, чего хочу.

— У каждого есть свой любимый сериал, фильм или книга. Какие у вас?

— Я очень люблю хоккей. Больше смотрю его, нежели футбол. Что касается культуры, я бы очень хотел пойти в Москве в Большой театр. Я не большой фанат сидеть перед телевизором и смотреть сериалы. Я люблю соревноваться. С братом мы играем в бильярд, в пинг-понг, в приставку. Смотреть сериал два-три часа — это потеря времени.

— Какую команду чаще выбираете, когда играете в НХЛ на приставке?

— Сейчас моя команда — это «Бостон». Очень часто играю за «Тампу-Бэй», так как там Кучеров играет. Он мой любимый игрок.

— Кто круче — Ягр или Овечкин?

— Тут все просто. Конечно, Ягр.

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тюкавину 20, а уже женился — он что, дурак?

— Останется ли Даниил Фомин капитаном «Динамо»?

— Еще не думал, кто будет капитаном. В командах, где я работал раньше, всегда спрашивал, кто в раздевалке лидер. После этого мы принимали решение, кто будет капитаном. Будем решать чуть позже.

— Какие трансферы вы ожидаете?

— По трансферам, честно скажу, я еще ничего не знаю. Желько Бувач приезжает сегодня, мы будем разговаривать. Он мне предложит игроков. Мне надо чуть-чуть подумать. В «Оренбурге» все было по-другому — мы работали над трансферами еще до лета. Здесь чуть посложнее.

— Кто будет основным вратарем?

— Позиция вратаря — специфическая. Я знаю, что у Антона Шунина большой опыт. Еще есть Игорь Лещук и молодой Ваня (Будачев). В сезоне может случиться все что угодно. Я думаю, что для вратарей важно знать, кто будет номером один. Мы сделаем выбор вместе с тренером вратарей. Может, кто-то будет играть в РПЛ, кто-то в кубке. Играть будет тот, кто лучше.

— В «Динамо» играет один из самых талантливых игроков России Арсен Захарян. Какую роль он будет играть в команде?

— Он закончил карьеру после сегодняшней тренировки, ха-ха! Личного общения еще не было. Упорная работа бьет талант. Костя Тюкавин, Арсен Захарян — очень талантливые игроки. Но если нет желания работать, то можно так и не показать талант. База — это работа. Через работу его талант будет раскрываться. И тогда, возможно, Захарян окажется в АПЛ. Если он будет хотеть работать, то станет сильным игроком. Если не будет, то менее талантливые, но трудоспособные игроки его превзойдут. Работа бьет талант — так ему и скажу.

Федор Смолов и Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вы планируете играть в два нападающих?

— На сегодняшний день я вам не скажу. Очень часто «Динамо» играло 4-3-3. Но в середине поля у меня нет полузащитника. Костя Тюкавин, Федя Смолов — два разных игрока. Смолов хорошо открывается между линиями, очень опасный, хорошо играет корпусом. Тюкавин больше «девятка». На сегодняшний день сложно сказать. У каждого игрока есть свои плюсы и минусы. Все будет зависеть от игры.

— Смолов и Тюкавин женились одновременно. Что делать?

— Тюкавину 20 лет, а он женился. Он что, дурак? Шутка. Поздравляю их.

— Команде предстоят две контрольные игры с ЦСКА. Как вы отнеслись к такому спаррингу?

— Это хорошо — играть с сильными. Через сложные игры ты растешь. Мне нравится, когда встречаются такие команды и идет тяжелая борьба. Владимир Федотов очень хороший тренер, ЦСКА — сильная команда. Так что считаю, что сыграть с ними — хорошая идея. Я рад.

— Следите за выступлениями Сазонова и Гагнидзе в сборной Грузии?

— Я вчера смотрел их матч — Саба сыграл полный матч, Лука — больше 90 минут. К сожалению, проиграли. Я еще позвоню ребятам, чтобы они остались на неделю дома, отдохнули и 10 июля приехали на медосмотр.