Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Соболев все еще лидер, Кассьерра поднялся в топ-3

Отдел футбола «СЭ»
Александр Соболев, Матео Кассьерра.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Сильнейшие футболисты лиги по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие минимум в четырех матчах.

1. Александр Соболев («Спартак») — 6,63 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).

«Спартак» уступил «Зениту», но Соболев снова забил и вообще был опасен: четыре удара, три созданных момента для партнеров. Александр хорошо начал сезон: на его счету уже «2+2» в четырех сыгранных матчах.

2. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,6.

Если считать прошлый сезон, то Гарре отличается результативными действиями в восьми турах подряд. Правда, на этот раз гол аргентинца не помог «Крыльям Советов» набрать очки в матче с «Рубином», а сам он выбыл из-за травмы.

3. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,5.

Начал игру со «Спартаком» в запасе, но удачно вышел на замену и установил окончательный счет. В каждом туре РПЛ напрямую участвует хотя бы в одном голе «Зенита».

Тео Бонгонда. «Я зол на себя! Хочу играть с первых минут, но уважаю решения тренера». Бонгонда — о поражении от «Зенита»

4. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,5.

В матче с «Рубином» забил из офсайда и был одним из самых активных. Отличиться не сумел, но высокая оценка Салтыкова за дубль в матче с «Ростовом» позволяет ему оставаться вверху рейтинга.

5. Квинси Промес («Спартак») — 6,4.

В первом тайме матча с «Зенитом» не был заметен, но во втором стал одной из самых заметных фигур в составе «Спартака». Впервые в сезоне ушел с поля без результативных действий, но заслуженно остается в числе лучших футболистов лиги.

Болельщица с&nbsp;талисманом &laquo;Спартака&raquo;.

6. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,4.

Как и Промес, в этом туре ушел с поля без гола и даже не реализовал пенальти. Однако в четырех стартовых турах Сперцян был хорош и не может просто так вылететь из рейтинга.

7. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,4.

Вполне мог забить ЦСКА, но ограничился результативной передачей на Нгамале. На счету Тюкавина уже «3+2» по системе «гол плюс пас».

8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,4.

Форвард ЦСКА оказался виновником пенальти в ворота своей команды, но он же и забил в дерби с «Динамо», увеличив бомбардирский счет до трех голов. Заболотный — лучший футболист лиги по xG без учета пенальти.

Бактиер Зайнутдинов, Арсен Захарян и&nbsp;Витор Тормен. РПЛ, трансферы: Захарян уехал в Испанию, ЦСКА отпустил Зайнутдинова в Турцию

9. Муми Нгамале («Динамо») — 6,4.

Камерунец хорошо начал сезон: в трех турах подряд отмечался результативными передачами, а в матче с ЦСКА забил важный гол. Заслуженное место в топ-10.

10. Диего Лаксальт («Динамо») — 6,38.

Незаметный герой «Динамо»: уругваец раскрылся на позиции опорного полузащитника, наконец-то закрепился в стартовом составе и оказывает существенное влияние на игру бело-голубых.

Александр Соболев
Квинси Промес
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Бенхамин Гарре
8
Обсудить
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Чавес прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»
Непомнящий: «Я не понял, что творил Абаскаль со стартовым составом «Спартака»
Федун: «За исключением Бонгонды, ни один трансфер команду не усилил»
Федун: «По именам «Спартак» может бороться за чемпионство, но пока этого не видно»
Федун: «Зенит» тоже лихорадит. Он уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне»
Ташуев считает, что Семак тактически переиграл Абаскаля в матче «Спартак» — «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норманн сбежал в Саудовскую Аравию из России. Почему «Ростов» и «Динамо» теперь готовы с ним судиться