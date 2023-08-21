Рейтинг лучших игроков РПЛ: Соболев все еще лидер, Кассьерра поднялся в топ-3

Сильнейшие футболисты лиги по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие минимум в четырех матчах.

1. Александр Соболев («Спартак») — 6,63 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).

«Спартак» уступил «Зениту», но Соболев снова забил и вообще был опасен: четыре удара, три созданных момента для партнеров. Александр хорошо начал сезон: на его счету уже «2+2» в четырех сыгранных матчах.

2. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,6.

Если считать прошлый сезон, то Гарре отличается результативными действиями в восьми турах подряд. Правда, на этот раз гол аргентинца не помог «Крыльям Советов» набрать очки в матче с «Рубином», а сам он выбыл из-за травмы.

3. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,5.

Начал игру со «Спартаком» в запасе, но удачно вышел на замену и установил окончательный счет. В каждом туре РПЛ напрямую участвует хотя бы в одном голе «Зенита».

4. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,5.

В матче с «Рубином» забил из офсайда и был одним из самых активных. Отличиться не сумел, но высокая оценка Салтыкова за дубль в матче с «Ростовом» позволяет ему оставаться вверху рейтинга.

5. Квинси Промес («Спартак») — 6,4.

В первом тайме матча с «Зенитом» не был заметен, но во втором стал одной из самых заметных фигур в составе «Спартака». Впервые в сезоне ушел с поля без результативных действий, но заслуженно остается в числе лучших футболистов лиги.

6. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,4.

Как и Промес, в этом туре ушел с поля без гола и даже не реализовал пенальти. Однако в четырех стартовых турах Сперцян был хорош и не может просто так вылететь из рейтинга.

7. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,4.

Вполне мог забить ЦСКА, но ограничился результативной передачей на Нгамале. На счету Тюкавина уже «3+2» по системе «гол плюс пас».

8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,4.

Форвард ЦСКА оказался виновником пенальти в ворота своей команды, но он же и забил в дерби с «Динамо», увеличив бомбардирский счет до трех голов. Заболотный — лучший футболист лиги по xG без учета пенальти.

9. Муми Нгамале («Динамо») — 6,4.

Камерунец хорошо начал сезон: в трех турах подряд отмечался результативными передачами, а в матче с ЦСКА забил важный гол. Заслуженное место в топ-10.

10. Диего Лаксальт («Динамо») — 6,38.

Незаметный герой «Динамо»: уругваец раскрылся на позиции опорного полузащитника, наконец-то закрепился в стартовом составе и оказывает существенное влияние на игру бело-голубых.