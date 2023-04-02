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Сегодня, 21:25

«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров

Артем Белинин
Евгений Чернов празднует забитый гол в ворота «Торпедо».
Фото ФК «Ростов»
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Комличенко повторил достижение Неймара — 2:1.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Торпедо М

«Ростову» явно не на что жаловаться в этом сезоне — команда Карпина перед 21-м туром занимала второе место, имея все шансы закрепиться на нем основательно. Основной конкурент Карпина за серебро, московский «Спартак», в этом же туре оступился в игре с «Ахматом», так что южанам оставалось хорошо отработать против почти вылетевшего «Торпедо».

В гости к ростовчанам москвичи приехали с новым тренером — Жозеп Клотет по дороге на юг успел восхититься московским метро, но его тренерские решения оставались загадкой. Учитывая его богатый, но одновременно с этим и невзрачный послужной список, было интересно, что предпримет испанский специалист.

Особых изменений по тактике или составу он не внес — и схему 4-4-2, и большинство вышедших на поле игроков поклонники «Торпедо» в этом сезоне уже видели. «Ростов» же оказался, как обычно, консервативен — вышел в традиционной схеме 4-3-3, и только вынужденное отсутствие Уткина смущало.

Николай Комличенко. «Ростов» установил рекорд чемпионата России по количеству заработанных пенальти

Против южан вышли сразу двое их же игроков — в аренде у «Торпедо» находятся вратарь Егор Бабурин и нападающий Максим Турищев. Они же стали первыми героями матча — форвард сфолил в собственной штрафной, заработал желтую карточку и подарил «Ростову» пенальти. Кстати, он нарушил правила на Николае Комличенко — таким образом, нападающий ростовчан заработал за сезон уже восемь пенальти. И это не только рекорд РПЛ, но и повторение такового в Европе. Один из тех, кто зарабатывал восемь точек за сезон, — Неймар.

Но пользы это не принесло — мастер пенальти Дмитрий Полоз в этот раз не забил, потащил Егор Бабурин. А еще через несколько минут прямую красную карточку за жесткий подкат получил Данил Глебов — на этом моменте казалось, что закрепиться на второй строчке ростовчанам будет трудно.

Однако через две минуты вопрос исчез — Андрей Лангович зарядил издали и открыл счет. Так команды ушли на перерыв — а через восемь минут после его окончания, на 53-й минуте, Евгений Чернов забил один из самых красивых голов этого сезона. Поймал скидку после углового и зарядил с 30 метров — Бабурин был бессилен.

После этого команды, несмотря на неравные составы, продолжили обмен атаками — тренд на красивые голы поддержал Давид Караев из «Торпедо», тоже пульнув из-за штрафной. На этом остановились — постепенно игра затихла, счет 2:1 сохранился до конца матча.

«Ростов» великолепно провел отрезок из трех матчей — набрал максимум очков с «Химками», «Пари НН» и «Торпедо». Учитывая, что раньше с командами такого плана у Карпина периодически были проблемы, южане могут быть довольны. Теперь отрыв от «Спартака» составляет три очка. Получится ли у красно-белых его отыграть?

Евгений Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
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