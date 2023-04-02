Дзюба мстит всем, на кого обижен. «Зениту» — приготовиться?

Обозреватель «СЭ» — о субботних матчах 21-го тура РПЛ.

Галактионов + Дзюба = четыре победы

И снова Артем Дзюба. И снова против обидчиков. И снова с передачей им пламенного привета после матча. Как всё это знакомо!

34-летний форвард «Локомотива» сделал дубль в Нижнем Новгороде, забив для начала при 0:0 победный гол пяткой. «Пари НН» — одна из двух команд наряду с «Торпедо», которые проигнорировали Дзюбу до того, как он подписал контракт с красно-зелеными. А он такого не забывает. И, когда есть форма и настроение, — наказывает.

Наказал он в четырех матчах весенней части чемпионата уже шесть раз. Трижды — «Ростов» и лично Валерия Карпина, дважды — нижегородцев, однажды — «Краснодар», перед тем, правда, не реализовав пенальти. «Быкам» ему персонально мстить было не за что, они перед ним ничем не провинились. Но незабитый 11-метровый при счете 0:2 — та самая внутренняя мотивация, которая его завела и сподвигла на голевую передачу и решающий мяч после перерыва.

А следующий матч у Дзюбы и его команды — дома против «Зенита». Даже Владислав Радимов, экс-капитан «Зенита», спрогнозировал, что Артем забьет бывшей команде. На которую он, к слову, в обиде — кто не в курсе, посмотрите его интервью Нобелю Арустамяну. И лично к Сергею Семаку, не удостоившему его разговора перед уходом.

Команда Михаила Галактионова выиграла четыре матча премьер-лиги подряд и из зоны стыков вышла уже почти в середину таблицы. Случайно такое произойти не может. До зимы команды у «Локомотива» не было, теперь она появилась. Когда-нибудь узнаем — как. Но порой для этого нужна и жесткость, которую молодой тренер проявил в перерыве матча с «Краснодаром», что впечатлило и таких уже много чего видевших в футболе людей, как Дзюба и Дмитрий Баринов.

Артем Дзюба. ФК «Локомотив»

Иной раз игрокам нужен пряник, но в другой ситуации — кнут, и футболисты оценивают это правильно. Наоборот, если бы при 0:2 в Черкизове против «Краснодара» Галактионов начал гладить их по головке и уговаривать — это было бы шажком к потере уважения. А он сделал нечто такое (пока мы не знаем в подробностях детали), после чего команда выскочила на поле с круглыми глазами и разнесла приличного оппонента.

Перерыв на сборные «Локомотив» не остановил. Так же, как не оживил нижегородцев, которые при Артеме Горлове вначале проиграли в Санкт-Петербурге и Ростове (в последнем случае — с большой долей невезения), а затем из-за головотяпства потерпели техническое поражение от «Торпедо». Причем история Баринова в матче Кубка России с «Акроном», казалось бы, должна была заставить все команды проверить всё до последней запятой — ан нет! Думаю, что это надломило клуб, и так находившийся в подвешенном турнирном состоянии.

Боюсь, домашние 0:4 от «Локо» и ноль очков весной при не самом высоком статусе Горлова не поспособствуют терпению руководства нижегородцев. Я всегда был и буду за последовательность и стратегию по отношению к тренерам — и, если уж взяли на работу молодого специалиста, то ему надо доверять. Иначе вы же, клубные начальники, распишетесь в собственной несостоятельности.

Но в нашей реальности в подобных ситуациях в 99 процентах случаев следует увольнение. Тем более когда проиграли бывшему тренеру этой же команды. Тут интересно то, что, по удивительному совпадению, в субботу же ушел в отставку работавший на Кипре позапрошлый тренер «Пари НН» — Александр Кержаков. Россия в этом смысле от средиземноморского острова мало чем отличается.

Славиша Йоканович. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кто еще из специалистов после матчей 21-го тура вызвал к себе вопросы — Славиша Йоканович. Понятно, что не реализованный Даниилом Фоминым пенальти при удалении Сослана Джанаева — мини-шок для бело-голубых. Но они продолжили играть в большинстве против команды, которая два предыдущих матча уступила с крупным счетом. И гол при 0:0 пропустили с рикошетом, то есть элемент случайности был довольно большим. Что не оправдывает «Динамо» и его тренера, по весне проигравших уже две встречи из четырех и к тому же уступивших «Крыльям» в Пути РПЛ Кубка России.

Вот на ком наихудшим образом сказался перерыв на сборные после побед в Кубке над «Зенитом» и в чемпионате над «Уралом» — так это на «Динамо». При этом абсолютно логичным было решение предпочесть в воротах Игоря Лещука, обыгравшего и «Зенит», и «Урал» — и признанного болельщиками «Динамо» лучшим футболистом месяца. Его вины в пропущенных мячах нет. В основе был и любимец поклонников бело-голубых Константин Тюкавин, забивавший во всех трех предыдущих матчах РПЛ после зимнего перерыва. Ничто не помогло!

Шелия — очередной вратарь-Хоттабыч против «Спартака»

Второй тур кряду не забил ни одного мяча «Спартак», после поражения «Оренбургу» сыгравший вничью дома с «Ахматом». До 20-го тура красно-белые не забивали лишь однажды — в 6-м туре 20 августа против «Динамо». А теперь — дважды подряд. Раскусили?

Мне всё же кажется, что у двух этих матчей — совсем разная история. В Оренбурге первый час «Спартак» действительно играл безобразно и заслуживал на тот момент даже крупного поражения, но два упущенных железобетонных шанса Николсона невозможно было логически объяснить. Не забив тогда, ямаец потерял уверенность и очень плохо провел матч с грозненцами.

Но Шамар оказался чуть ли не единственным, кто провалил матч с «Ахматом». В целом «Спартак» провел довольно качественную игру, в которой просто мяч фатально не шел в ворота, а вратарь команды из Чечни Гиорги Шелия стал очередным голкипером-Хоттабычем против красно-белых.

Гиорги Шелия. Александр Федоров, Фото «СЭ»

19-2 по ударам, 6-1 — в створ, 10-3 по угловым... Тот же Шелия после матча корректной фразой признал: «По игре мы должны быть довольны таким результатом». «Ахмат» почти не атаковал, но отбиться — в первую очередь как раз при помощи голкипера и удачи — ему удалось. «Спартаку» же не хватило мастерства Квинси Промеса, из-за травмы не вышедшего в стартовом составе, появившегося после перерыва, но продержавшегося там лишь пять минут.

При этом отсутствие голландца — слишком простое объяснение. Что-то не ладится у команды Гильермо Абаскаля весной. По два пропущенных гола от «Урала», «Факела» и «Оренбурга»; дважды подряд по нулю забитых; всего пять очков в четырех матчах с клубами, ни один из которых не входит в топ-6 РПЛ. И даже единственная победа над «Факелом» была одержана «на тоненького», в последние минуты. В первой части чемпионата «Спартак» себе такого не позволял.

Тогда случились два поражения подряд — дома от «Зенита» и в гостях от «Ростова», — но после этого «Спартак» выдал серию из восьми матчей, в которых одержал шесть побед при двух ничьих. Так что хоронить команду Абаскаля не надо, а надо наблюдать, как она отреагирует на нынешний спад. В конце концов, не стоит забывать, что восемь игроков Валерий Карпин вызвал в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.

Абаскаль, недавно встречавшийся с судейским начальником Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым, вновь остался недоволен арбитражем, теперь Алексея Сухого, — хотя лучше бы грешить на собственных форвардов Николсона и Кейта Бальде. Не забить ни одного мяча при том количестве моментов, которое было у красно-белых, — это безобразие. Тут есть два момента — один позитивный и один негативный. Хороший — это сам факт создания такого числа шансов. Значит, игра небезнадежна — что соответствовало визуальному впечатлению. Но реализация...

Сергеев вышел на замену и обыграл «Урал». Его после матча обнял даже Григорий Иванов

С ней, этой самой реализацией, долго не шло и у «Зенита» — впрочем, и моментов у питерцев с «Уралом» было немного. Но стоило заменить главного, пожалуй, неудачника сезона Матео Кассьерру на Ивана Сергеева, как кубик Рубика сложился. Два момента Сергеев преобразовал в два гола, оба в одно касание — сперва головой, затем ногой. При том что играл впервые после травмы.

Никто уже и не вспоминает, с каким энтузиазмом был воспринят в Санкт-Петербурге переход Кассьерры из «Сочи» в «Зенит». Что пошло не так при столь креативной полузащите — предстоит разбираться. Но злоключения продолжаются. И, словно ему назло, на замену выходит другой, местный форвард — и у того сразу же начинает залетать. И приносит «Зениту» победу, с которой Сергеева, обняв, поздравил даже президент «Урала» Григорий Иванов.

Иван Сергеев. Фото ФК «Зенит»

«Урал» в атаке ненамного превосходил «Ахмат» в Тушине. Пара неплохих атак у екатеринбуржцев прошла, в одном эпизоде Лазар Ранджелович, отобрав мяч на чужой половине, обыгрался с Алексеем Каштановым, но побег один на один с Михаилом Кержаковым был прерван. В целом же в предыдущих матчах уральцы впереди произвели гораздо более цельное впечатление. Может, поскольку приберегли Эрика Бикфалви на ответный кубковый матч со «Спартаком».

Так или иначе, «Зенит» при солидной, хотя и не феерической игре и решающей роли скамейки сделал еще один уверенный шаг к чемпионству. Удивлюсь, впрочем, если «Ростов» сегодня не обыграет дома «Торпедо» и снова не сократит разрыв до семи очков. А в следующем туре и питерцы, и ростовчане сыграют на выезде — первые с «Локомотивом», вторые с «Оренбургом». И как бы ни был горяч сейчас «Локо», это выглядит матчами примерно равной степени сложности — настолько хороша дома команда Марцела Лички.