Сегодня, 12:30
И снова Артем Дзюба. И снова против обидчиков. И снова с передачей им пламенного привета после матча. Как всё это знакомо!
34-летний форвард «Локомотива» сделал дубль в Нижнем Новгороде, забив для начала при 0:0 победный гол пяткой. «Пари НН» — одна из двух команд наряду с «Торпедо», которые проигнорировали Дзюбу до того, как он подписал контракт с красно-зелеными. А он такого не забывает. И, когда есть форма и настроение, — наказывает.
Наказал он в четырех матчах весенней части чемпионата уже шесть раз. Трижды — «Ростов» и лично Валерия Карпина, дважды — нижегородцев, однажды — «Краснодар», перед тем, правда, не реализовав пенальти. «Быкам» ему персонально мстить было не за что, они перед ним ничем не провинились. Но незабитый 11-метровый при счете 0:2 — та самая внутренняя мотивация, которая его завела и сподвигла на голевую передачу и решающий мяч после перерыва.
А следующий матч у Дзюбы и его команды — дома против «Зенита». Даже Владислав Радимов, экс-капитан «Зенита», спрогнозировал, что Артем забьет бывшей команде. На которую он, к слову, в обиде — кто не в курсе, посмотрите его интервью Нобелю Арустамяну. И лично к Сергею Семаку, не удостоившему его разговора перед уходом.
Команда Михаила Галактионова выиграла четыре матча премьер-лиги подряд и из зоны стыков вышла уже почти в середину таблицы. Случайно такое произойти не может. До зимы команды у «Локомотива» не было, теперь она появилась. Когда-нибудь узнаем — как. Но порой для этого нужна и жесткость, которую молодой тренер проявил в перерыве матча с «Краснодаром», что впечатлило и таких уже много чего видевших в футболе людей, как Дзюба и Дмитрий Баринов.
Иной раз игрокам нужен пряник, но в другой ситуации — кнут, и футболисты оценивают это правильно. Наоборот, если бы при 0:2 в Черкизове против «Краснодара» Галактионов начал гладить их по головке и уговаривать — это было бы шажком к потере уважения. А он сделал нечто такое (пока мы не знаем в подробностях детали), после чего команда выскочила на поле с круглыми глазами и разнесла приличного оппонента.
Перерыв на сборные «Локомотив» не остановил. Так же, как не оживил нижегородцев, которые при Артеме Горлове вначале проиграли в Санкт-Петербурге и Ростове (в последнем случае — с большой долей невезения), а затем из-за головотяпства потерпели техническое поражение от «Торпедо». Причем история Баринова в матче Кубка России с «Акроном», казалось бы, должна была заставить все команды проверить всё до последней запятой — ан нет! Думаю, что это надломило клуб, и так находившийся в подвешенном турнирном состоянии.
Боюсь, домашние 0:4 от «Локо» и ноль очков весной при не самом высоком статусе Горлова не поспособствуют терпению руководства нижегородцев. Я всегда был и буду за последовательность и стратегию по отношению к тренерам — и, если уж взяли на работу молодого специалиста, то ему надо доверять. Иначе вы же, клубные начальники, распишетесь в собственной несостоятельности.
Но в нашей реальности в подобных ситуациях в 99 процентах случаев следует увольнение. Тем более когда проиграли бывшему тренеру этой же команды. Тут интересно то, что, по удивительному совпадению, в субботу же ушел в отставку работавший на Кипре позапрошлый тренер «Пари НН» — Александр Кержаков. Россия в этом смысле от средиземноморского острова мало чем отличается.
Кто еще из специалистов после матчей 21-го тура вызвал к себе вопросы — Славиша Йоканович. Понятно, что не реализованный Даниилом Фоминым пенальти при удалении Сослана Джанаева — мини-шок для бело-голубых. Но они продолжили играть в большинстве против команды, которая два предыдущих матча уступила с крупным счетом. И гол при 0:0 пропустили с рикошетом, то есть элемент случайности был довольно большим. Что не оправдывает «Динамо» и его тренера, по весне проигравших уже две встречи из четырех и к тому же уступивших «Крыльям» в Пути РПЛ Кубка России.
Вот на ком наихудшим образом сказался перерыв на сборные после побед в Кубке над «Зенитом» и в чемпионате над «Уралом» — так это на «Динамо». При этом абсолютно логичным было решение предпочесть в воротах Игоря Лещука, обыгравшего и «Зенит», и «Урал» — и признанного болельщиками «Динамо» лучшим футболистом месяца. Его вины в пропущенных мячах нет. В основе был и любимец поклонников бело-голубых Константин Тюкавин, забивавший во всех трех предыдущих матчах РПЛ после зимнего перерыва. Ничто не помогло!
Второй тур кряду не забил ни одного мяча «Спартак», после поражения «Оренбургу» сыгравший вничью дома с «Ахматом». До 20-го тура красно-белые не забивали лишь однажды — в 6-м туре 20 августа против «Динамо». А теперь — дважды подряд. Раскусили?
Мне всё же кажется, что у двух этих матчей — совсем разная история. В Оренбурге первый час «Спартак» действительно играл безобразно и заслуживал на тот момент даже крупного поражения, но два упущенных железобетонных шанса Николсона невозможно было логически объяснить. Не забив тогда, ямаец потерял уверенность и очень плохо провел матч с грозненцами.
Но Шамар оказался чуть ли не единственным, кто провалил матч с «Ахматом». В целом «Спартак» провел довольно качественную игру, в которой просто мяч фатально не шел в ворота, а вратарь команды из Чечни Гиорги Шелия стал очередным голкипером-Хоттабычем против красно-белых.
19-2 по ударам, 6-1 — в створ, 10-3 по угловым... Тот же Шелия после матча корректной фразой признал: «По игре мы должны быть довольны таким результатом». «Ахмат» почти не атаковал, но отбиться — в первую очередь как раз при помощи голкипера и удачи — ему удалось. «Спартаку» же не хватило мастерства Квинси Промеса, из-за травмы не вышедшего в стартовом составе, появившегося после перерыва, но продержавшегося там лишь пять минут.
При этом отсутствие голландца — слишком простое объяснение. Что-то не ладится у команды Гильермо Абаскаля весной. По два пропущенных гола от «Урала», «Факела» и «Оренбурга»; дважды подряд по нулю забитых; всего пять очков в четырех матчах с клубами, ни один из которых не входит в топ-6 РПЛ. И даже единственная победа над «Факелом» была одержана «на тоненького», в последние минуты. В первой части чемпионата «Спартак» себе такого не позволял.
Тогда случились два поражения подряд — дома от «Зенита» и в гостях от «Ростова», — но после этого «Спартак» выдал серию из восьми матчей, в которых одержал шесть побед при двух ничьих. Так что хоронить команду Абаскаля не надо, а надо наблюдать, как она отреагирует на нынешний спад. В конце концов, не стоит забывать, что восемь игроков Валерий Карпин вызвал в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.
Абаскаль, недавно встречавшийся с судейским начальником Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым, вновь остался недоволен арбитражем, теперь Алексея Сухого, — хотя лучше бы грешить на собственных форвардов Николсона и Кейта Бальде. Не забить ни одного мяча при том количестве моментов, которое было у красно-белых, — это безобразие. Тут есть два момента — один позитивный и один негативный. Хороший — это сам факт создания такого числа шансов. Значит, игра небезнадежна — что соответствовало визуальному впечатлению. Но реализация...
С ней, этой самой реализацией, долго не шло и у «Зенита» — впрочем, и моментов у питерцев с «Уралом» было немного. Но стоило заменить главного, пожалуй, неудачника сезона Матео Кассьерру на Ивана Сергеева, как кубик Рубика сложился. Два момента Сергеев преобразовал в два гола, оба в одно касание — сперва головой, затем ногой. При том что играл впервые после травмы.
Никто уже и не вспоминает, с каким энтузиазмом был воспринят в Санкт-Петербурге переход Кассьерры из «Сочи» в «Зенит». Что пошло не так при столь креативной полузащите — предстоит разбираться. Но злоключения продолжаются. И, словно ему назло, на замену выходит другой, местный форвард — и у того сразу же начинает залетать. И приносит «Зениту» победу, с которой Сергеева, обняв, поздравил даже президент «Урала» Григорий Иванов.
«Урал» в атаке ненамного превосходил «Ахмат» в Тушине. Пара неплохих атак у екатеринбуржцев прошла, в одном эпизоде Лазар Ранджелович, отобрав мяч на чужой половине, обыгрался с Алексеем Каштановым, но побег один на один с Михаилом Кержаковым был прерван. В целом же в предыдущих матчах уральцы впереди произвели гораздо более цельное впечатление. Может, поскольку приберегли Эрика Бикфалви на ответный кубковый матч со «Спартаком».
Так или иначе, «Зенит» при солидной, хотя и не феерической игре и решающей роли скамейки сделал еще один уверенный шаг к чемпионству. Удивлюсь, впрочем, если «Ростов» сегодня не обыграет дома «Торпедо» и снова не сократит разрыв до семи очков. А в следующем туре и питерцы, и ростовчане сыграют на выезде — первые с «Локомотивом», вторые с «Оренбургом». И как бы ни был горяч сейчас «Локо», это выглядит матчами примерно равной степени сложности — настолько хороша дома команда Марцела Лички.