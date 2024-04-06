Тур потенциальных отставок. Перемены не исключены в «Спартаке» и «Локомотиве»

Что нас ждет в ближайший уик-энд?

Как Личка отреагирует на крах с «Ростовом»?

Центральный матч тура состоится в воскресенье — «Динамо» примет «Спартак» в старейшем дерби страны и постарается нагнать то, что потеряло неделю назад.

Поражение от «Ростова» явно ударило по моральному состоянию динамовцев и лично Марцела Лички. Главный тренер бело-голубых еще на послематчевой пресс-конференции произнес: «В дерби со «Спартаком» мы постараемся заслужить прощение у наших болельщиков».

Сейчас кажется, что те 1:4 были случайностью: «Динамо» отлично выглядело в двух стартовых турах года и заслуженно подтянулось к лидерам. Тем неожиданнее было видеть, как футболисты столичной команды беспомощно наблюдают за бесконечными атаками «Ростова». И в этом одна из основных интриг не только матча, но и всей весны: а вдруг тот разгром все-таки не был случайностью? Если бы бело-голубые уступили в один мяч, пропустив в добавленное время, — это одно, а настолько сокрушительное поражение — совсем другое.

Какой состав подскажет бог Абаскалю?

По крайней мере, Личке точно не грозит увольнение, в отличие от Гильермо Абаскаля. В прошлом туре испанец породил мем, раскрыв, что стартовый состав ему подсказывает бог, но тот набор футболистов не позволил «Спартаку» даже забить «Уралу». Красно-белые вообще обходились без голов во всех трех турах РПЛ 2024 года, и это уже настораживает. Не забить «Зениту» на «Газпром Арене» можно, но «Факелу» и «Уралу» дома — нельзя (если твоя команда, конечно, на что-то претендует).

Абаскаль уже который месяц находится на грани отставки и точно привык к этому состоянию. Да и болельщики уже наверняка смирились с тем, что до конца сезона испанец не уйдет. Но российский футбол непредсказуем. То же «Динамо» вполне может сразу после крупного поражения разгромить принципиального соперника, и это никого не удивит. Да и победа «Спартака» — тоже: кто знает, может, на этот раз бог подскажет Абаскалю состав, который сметет «Динамо» и поможет красно-белым начать восхождение.

Педро. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит»: Педро продолжит восхищать?

18-летний Педро — главный герой недели. Вдохновенная игра бразильца в кубковом матче со «Спартаком» очаровала многих зрителей, которые теперь хотят продолжения. Домашний матч лидера с «Балтикой» — отличная возможность увидеть новые чудеса юной звезды.

Проблема только в лимите. Педро же не просто так оставался вне основы во всех трех турах: его банально не впихнуть туда при нынешнем подборе футболистов. Но сейчас все должно измениться. Во-первых, держать Педро на лавке после такого спектакля нельзя. Во-вторых, в матче со «Спартаком» травмировался Мостовой, так что левый фланг свободен. Осталось понять, кто окажется лишним легионером. Может быть, придется выпустить Алипа вместо Эраковича, хотя серб солидно играет весной. Может, Ахметов выйдет на правой бровке вместо Артура, но тогда бразилец кому-то должен отдать стандарты.

Еще одна интрига этого матча касается другого юноши. 19-летний полузащитник «Балтики» Данила Козлов пока претендует на звание главного открытия весны — он прекрасно сыграл в каждом из четырех матчей года (в Кубке и чемпионате), а в воскресенье приедет в гости к своему родному клубу. Он будет максимально мотивирован не только по этой причине, а еще и из-за недавних слов заместителя гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, который в ноябре сказал: «Козлов — специфический человек. Очень наглый, даже наглее, чем я, и это расстраивает».

«Локомотив» когда-нибудь победит?

Только четыре команды премьер-лиги пока не побеждали ни в одном турнире в этом году: «Сочи», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Локомотив». Но красно-зеленые здесь выделяются, потому что провели больше всех матчей — целых пять. Сезон едва возобновился, а железнодорожники уже успели вылететь из обоих кубковых путей. После поражения от «Урала» главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов даже публично объявил, что инициировал встречу с руководством клуба. Обычно тренеры в подобных ситуациях избегают разговора с боссами, а тут — наоборот.

Проблемы «Локо» вообще родились неожиданно, потому что команда хорошо закончила предыдущий год и прилично выглядела на сборах. Да и по игре все выглядит не так уж катастрофично — отрезками «Локо» хорош, но не на дистанции. Как сделать так, чтобы красно-зеленые регулярно включались не на 80-й минуте, а на 1-й, — непонятно.

Выезд в Грозный — это всегда сложно. Тем более сейчас, когда работа Галактионова находится под угрозой. А вот Мирослав Ромащенко в четверг уже попрощался с «Ахматом». После поражения в Кубке от «Оренбурга» он подал в отставку. Как и сообщал «СЭ», преемником стал Магомед Адиев, в последнее время работавший со сборной Казахстана.

Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мусаев вернет «Краснодар» к 4-3-3?

Первый матч Мурада Мусаева после возвращения в «Краснодар» обернулся рядом неожиданностей. Старый новый тренер «быков» удивил и выбором футболистов, и тактической схемой, и отказом от владения. Правда, черно-зеленые все равно превзошли москвичей по числу ударов, но единственный гол забили не они сами, а форвард «Локо» Тимур Сулейманов.

Все это сильно удивило. Уход Владимира Ивича был связан с неприглядной игрой и спадом результатов, и, как казалось, Мусаев сразу же после возвращения вернет «Краснодар» на привычные рельсы и схему 4-3-3. Возможно, в Черкизове черно-зеленые вышли в тройке центральных защитников из-за отсутствия Оласы и Петрова, но сейчас уругваец возвращается после дисквалификации. Так что матч с «Пари НН» даст четкий ответ на вопрос, какую расстановку Мусаев считает базовой.

Календарь для разгона у Мурада Олеговича неудачный. В гостях у команды Сергея Юрана чрезвычайно тяжело играть в открытый футбол, потому что волжане образцово обороняются. Но сейчас они будут вынуждены обходиться без лидера защиты, ведь Кирилл Гоцук дисквалифицирован. Интересно, как «Пари НН» перестроится без своего капитана.

Когда возродится Чалов?

У ЦСКА в этом туре на бумаге простой матч — дома с «Факелом». Но это только на бумаге: все помнят, что в позапрошлом туре воронежцы уже обыграли в Москве другого фаворита.

Красно-синие пока никому не уступали этой весной ни в одном турнире, но их игра все равно не поражает воображение. Что-то нужно делать с концентрацией: ЦСКА в РПЛ потерял уже 18 очков, ведя в счете, в том числе дважды упускал победы в марте — над «Оренбургом» и «Сочи».

Хватает вопросов и к атаке. Файзуллаев совсем не тот, что осенью, а Чалов вообще утратил место в стартовом составе. Федор вышел всего на 15 минут в прошлой игре чемпионата с «Сочи» и целиком посмотрел со скамейки кубковую встречу с «Балтикой». Скорее всего, и игру с «Факелом» Чалов начнет в резерве — вполне вероятно, что так будет продолжаться до тех пор, пока форвард не решит контрактные вопросы.

Впрочем, у ЦСКА есть отличная альтернатива. Давила замечательно начал год, уже подарил всем нам гол-шедевр и наверняка намерен не сбавлять обороты.

Роберт Морено. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Морено остановит Карпина?

«Ростов» — лучшая команда премьер-лиги в этом году. Только желто-синие пока не теряли очки, да и по игре они выглядят мощнее остальных. Следующей жертвой может стать «Сочи».

Но не все так просто. Если бы в соперниках у ростовчан была осенняя черноморская команда, то можно было сразу отдавать им три очка. Однако Роберт Морено растормошил «Сочи» и сделал его сильнее. Южане до сих пор ни разу не проиграли в РПЛ при испанце, но пока и не побеждали.

Скорее всего, в Ростове-на-Дону болельщиков ждет зрелищная игра, потому что обе команды весной отлично и разнообразно атакуют. Совсем не факт, что «Ростов» в этой схватке выйдет победителем. «Сочи» очень важно победить: можно сколько угодно показывать красивый футбол, но с последнего места он все еще вылезти не может.