«Зенит» разгромит «Оренбург», а «Ростов» обыграет «Спартак». Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Противостояние болельщиков и экспертов продолжают бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Томислав Дуймович и музыкант Вячеслав Малежик.

«Краснодар» — «Факел»

Томислав Дуймович — 2:0. После поражения от «Зенита» «Краснодар» должен реабилитироваться перед своими болельщиками. Борьба за золото продолжается, хоть и будет трудно вернуться на первое место.

Вячеслав Малежик — 2:2. Сложная ситуация: мой товарищ Сергей Ташуев тренирует «Факел», а с другой стороны, мне нравится, как играет «Краснодар». Поэтому поставлю на ничью.

«Рубин» — «Локомотив»

Томислав Дуймович — 1:1. «Рубин» — крепкая команда, которая очень хорошо играет в обороне. Думаю, что нас ждет ничья.

Вячеслав Малежик — 1:1. Встречаются крепкие и интересные команды. Трудно выделить фаворита, поэтому ставлю на ничью.

«Балтика» — «Крылья Советов»

Томислав Дуймович — 2:2. «Балтика» прибавила этой весной, одержав две победы в чемпионате. Конечно, ей никак нельзя проигрывать, но «Крылья Советов» — серьезный соперник.

Вячеслав Малежик — 1:2. Калининградцы очень стараются, они молодцы, но пока не все у них получается. Поэтому считаю, что «Крылья Советов» победят.

ЦСКА — «Ахмат»

Томислав Дуймович — 2:0. ЦСКА борется за третье место, всего одно очко до «Динамо», армейцы — фавориты в этой встрече. «Ахмат» поменял тренера, но команда до сих пор находится внизу турнирной таблицы.

Вячеслав Малежик — 2:1. У ЦСКА очень хорошая и результативная атака, очень хорошо играют Заболотный, Мусаев и Файзуллаев. Но у «Ахмата» новый главный тренер, игроки будут биться за него. Поэтому думаю, что будет минимальная победа армейцев.

«Пари НН» — «Динамо»

Томислав Дуймович — 0:2. Три поражения подряд в чемпионате России — неприятность для «Динамо». Считаю, что победа в Кубке России над «Оренбургом» поможет взбодриться.

Вячеслав Малежик — 1:1. «Динамо» будет тяжело в этой встрече, хотя буду болеть за него!

«Зенит» — «Оренбург»

Томислав Дуймович — 3:0. «Зенит» — явный фаворит этой встречи, он идет за шестым чемпионством подряд.

Вячеслав Малежик — 2:0. У «Зенита» явное преимущество. Он идет к чемпионству и должен спокойно обыгрывать «Оренбург».

«Сочи» — «Урал»

Томислав Дуймович — 1:1. Обе команды борются за выживание, в прошлом туре обыграли московские команды у себя дома. Думаю, что встреча закончится вничью.

Вячеслав Малежик — 2:2. Жду результативную ничью. «Сочи» очень хорошо выглядит весной, а «Урал» после победы над «Динамо» должен взбодриться в борьбе за выживание.

«Ростов» — «Спартак»

Томислав Дуймович — 2:1. «Спартак» расстался с Абаскалем, у него начинается новый этап. Карпин хорошо играет против красно-белых, поэтому ставлю на победу «Ростова».

Вячеслав Малежик — 3:1. Думаю, что «Ростов» сразу же полезет в атаку и сможет одержать победу над «Спартаком», в котором сменился тренер.