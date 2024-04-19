Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Зенит» разгромит «Оренбург», а «Ростов» обыграет «Спартак». Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Дуймович и Малежик дали прогнозы на матчи 25-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Защитник «Ростова» Евгений Чернов (слева) и нападающий «Спартака» Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Противостояние болельщиков и экспертов продолжают бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Томислав Дуймович и музыкант Вячеслав Малежик.

«Краснодар» — «Факел»

Томислав Дуймович — 2:0. После поражения от «Зенита» «Краснодар» должен реабилитироваться перед своими болельщиками. Борьба за золото продолжается, хоть и будет трудно вернуться на первое место.

Вячеслав Малежик — 2:2. Сложная ситуация: мой товарищ Сергей Ташуев тренирует «Факел», а с другой стороны, мне нравится, как играет «Краснодар». Поэтому поставлю на ничью.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
19 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Факел

«Рубин» — «Локомотив»

Томислав Дуймович — 1:1. «Рубин» — крепкая команда, которая очень хорошо играет в обороне. Думаю, что нас ждет ничья.

Вячеслав Малежик — 1:1. Встречаются крепкие и интересные команды. Трудно выделить фаворита, поэтому ставлю на ничью.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

«Балтика» — «Крылья Советов»

Томислав Дуймович — 2:2. «Балтика» прибавила этой весной, одержав две победы в чемпионате. Конечно, ей никак нельзя проигрывать, но «Крылья Советов» — серьезный соперник.

Вячеслав Малежик — 1:2. Калининградцы очень стараются, они молодцы, но пока не все у них получается. Поэтому считаю, что «Крылья Советов» победят.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Крылья Советов

ЦСКА — «Ахмат»

Томислав Дуймович — 2:0. ЦСКА борется за третье место, всего одно очко до «Динамо», армейцы — фавориты в этой встрече. «Ахмат» поменял тренера, но команда до сих пор находится внизу турнирной таблицы.

Вячеслав Малежик — 2:1. У ЦСКА очень хорошая и результативная атака, очень хорошо играют Заболотный, Мусаев и Файзуллаев. Но у «Ахмата» новый главный тренер, игроки будут биться за него. Поэтому думаю, что будет минимальная победа армейцев.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

«Пари НН» — «Динамо»

Томислав Дуймович — 0:2. Три поражения подряд в чемпионате России — неприятность для «Динамо». Считаю, что победа в Кубке России над «Оренбургом» поможет взбодриться.

Вячеслав Малежик — 1:1. «Динамо» будет тяжело в этой встрече, хотя буду болеть за него!

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Динамо

«Зенит» — «Оренбург»

Томислав Дуймович — 3:0. «Зенит» — явный фаворит этой встречи, он идет за шестым чемпионством подряд.

Вячеслав Малежик — 2:0. У «Зенита» явное преимущество. Он идет к чемпионству и должен спокойно обыгрывать «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

«Сочи» — «Урал»

Томислав Дуймович — 1:1. Обе команды борются за выживание, в прошлом туре обыграли московские команды у себя дома. Думаю, что встреча закончится вничью.

Вячеслав Малежик — 2:2. Жду результативную ничью. «Сочи» очень хорошо выглядит весной, а «Урал» после победы над «Динамо» должен взбодриться в борьбе за выживание.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 18:15. Фишт (Сочи)
Сочи
Урал

«Ростов» — «Спартак»

Томислав Дуймович — 2:1. «Спартак» расстался с Абаскалем, у него начинается новый этап. Карпин хорошо играет против красно-белых, поэтому ставлю на победу «Ростова».

Вячеслав Малежик — 3:1. Думаю, что «Ростов» сразу же полезет в атаку и сможет одержать победу над «Спартаком», в котором сменился тренер.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак
Томислав Дуймович
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 100 передач за сезон НХЛ
Фетисов рассказал об отмене России в международных спортивных организациях
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Разин готов купаться в лучах славы, а настоящий Ярославль «вы еще не видели». Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Лукас Вера заявил, что «Оренбург» готов соперничать с командами из верхней части таблицы
Telegraf: «Партизан» летом проведет матчи против ЦСКА и «Динамо» в Москве
Бессмертная классика РПЛ: Карпин против «Спартака»
«Факел» опубликовал забавный ролик к матчу с «Краснодаром» в РПЛ
«Краснодар» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Краснодар» — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Бессмертная классика РПЛ: Карпин против «Спартака»