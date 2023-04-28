Кто покинет РПЛ? Все расклады: «Торпедо» спасет чудо, шансы «Химок» возросли, у «Урала» проблемы из-за Кубка

«СЭ» — о борьбе за выживание в РПЛ.

За шесть туров до конца чемпионата в таблице вырисовывается группа из шести команд, между которыми развернется борьба за спасительные места и в зоне стыковых матчей. Это команды с 11-го по 16-е место, ведь «Локомотив», как кажется, уже на безопасном расстоянии от стыков и вряд ли упустит место в десятке.

При этом вылет угрожает даже «Крыльям Советов» и «Уралу», которые от зоны стыковых матчей отделяет три очка.

Сколько очков нужно в РПЛ для спасения от стыков?

За ориентир мы возьмем последние 10 сезонов в РПЛ, по итогам которых команды отправлялись в стыковые матчи за право остаться в лиге, когда 13-я и 14-я команды премьер-лиги играют с 3-й и 4-й из ФНЛ. Для гарантированного спасения необходимо занять место в турнирной таблице не ниже 12-го.

В РПЛ часто называют спасительной отметку в 30 очков — про этот показатель год назад говорил Леонид Слуцкий в «Рубине», ее же в этом сезоне озвучивал и Валерий Карпин. Но именно 30 очков в последние пять сезонов было недостаточно для спасения, лимит чуть выше — на 3-4 балла.

В последний раз 30 очков для спасения хватало «Анжи» в сезоне-2016/17. После этого тенденция такова, что для сохранения прописки клубам нужно набирать минимум 33 очка и больше.

А в сезоне-2017/18 «Уралу» и вовсе понадобилось 37 очков, чтобы спастись. В сезонах-2018/19 и -2019/20 33 очка помогли «Динамо» и «Сочи» соответственно сохранить прописку в РПЛ. В сезонах-2020/21 и -2021/22 «Урал» занимал 12-е место после 24 туров, и ему понадобилось 34 и 33 очка соответственно, чтобы не вылететь.

Поэтому 30 очков не дают гарантий на спасение: «Уфе» в прошлом сезоне удалось достигнуть этой отметки, но она все равно попала в стыки и вылетела от «Оренбурга». А в сезоне-2019/20 «Крылья Советов» с 31 очком вовсе вылетели из РПЛ напрямую, заняв предпоследнее место в турнирной таблице.

И если определять среднее число, то для спасения в РПЛ нужно набрать 32 очка. Например, можно говорить, что «Сочи» точно не грозят стыковые матчи, как и «Оренбургу». Теоретически даже «Локомотив» еще находится под угрозой, но в реальности в это слабо верится, учитывая набранную форму команды и игру.

Сколько очков нужно, чтобы не вылететь напрямую?

Стыковые матчи 13-й и 14-й команд РПЛ против 3-й и 4-й команд ФНЛ были введены с сезона-2011/12. Но тот чемпионат проводился с разделением на восьмерки, поэтому за ориентир стоить брать именно последние 10 сезонов, когда проводился «гладкий» чемпионат.

Чтобы не вылететь напрямую, а попасть хотя бы в зону стыковых матчей, в РПЛ в среднем команде нужно набрать 27,4 очка.

А исторический спасительный минимум для попадания в стыки — 23 очка у «Арсенала» в сезоне-2020/21, когда туляки обошли на одно очко «Ротор». В 2018 году «Анжи» спасся с 24 очками, но в целом это исключения, когда с таким небольшим количеством очков клуб не вылетал в ФНЛ. Чаще нужно набрать более 27 очков, чтобы рассчитывать на спасение.

У «Торпедо» самый сложный календарь на финише, у «Урала» могут быть проблемы из-за Кубка

В розыгрыше у каждой из команд остается 18 очков. Получается, чтобы спастись, «Торпедо» с 13 очками после 24 туров нужно выиграть все шесть матчей. А чтобы попасть в стыковые матчи, команде Пепа Клотета нужно выиграть хотя бы четыре игры.

Но у «Торпедо» самый сложный календарь, если брать последние шесть команд лиги. Оставшиеся матчи москвичи проведут с командами из верхней части таблицы: «Сочи» (г), «Ахматом» (д), ЦСКА (г), «Динамо» (д), «Оренбургом» (д), «Локомотивом» (г).

Для примера, у «Нижнего Новгорода» и «Урала» таких соперников, которые идут выше 11-го места, по три. Поэтому тяжело поверить в то, что «Торпедо» сможет выбраться из зоны прямого вылета. Ни календарь, ни статистика последних лет к этому никак не располагают.

Ситуация с «Химками» отличается — у команды отставание от 14-го места всего на одно очко, хотя и тоже сложный календарь («Локо», «Динамо» и «Спартак»). Но остаются две игры с командами из нижней части таблицы и прямыми конкурентами — «Уралом» и «Нижним Новгородом».

Отставание от «Факела» — лишь на одно очко. Победа над «Торпедо» в прошлом туре обострила борьбу: последние четыре тура между «Химками» и клубом из Воронежа сохранялась дистанция в четыре очка. Теперь отставание совсем не критичное, да еще и «Факел» ждут два непростых выезда — в следующем туре едут к «Динамо», а затем — в Ростов. Можно говорить о том, что «Химки» всерьез вернулись в борьбу за выживание и «Факелу» будет непросто удержаться хотя бы на 14-м месте.

Что касается «Крыльев Советов», то самарцев ждет тяжелый отрезок. Они сыграют с «Зенитом», «Краснодаром», «Локо» и «Спартаком». У «Крыльев» будет и очный матч с «Факелом», который многое определит. У «Химок» тоже есть шанс догнать конкурентов по итогам очных встреч с «Уралом» и «Нижним Новгородом» в последних турах.

А у «Урала» не будет матчей против лидеров таблицы, но при этом команда Гончаренко продолжает участие в Кубке России, что может повлиять на физическое состояние футболистов на финише сезона. Плюс к этому четыре игры клуб проведет на выезде. Ну и возможен невероятный сценарий, когда «Уралу» придется в июне играть стыки и финал Кубка. 11 июня — суперфинал в «Лужниках», а 6-7 и 9-10 июня по календарю — стыковые матчи.

«Урал» с 25 очками идет на 11-м месте, но «Нижний Новгород» позади всего в одной победе от них, при этом у команд через тур очный матч на берегах Волги. Все эти факторы создают дополнительный риск для команды Гончаренко.

Часто ли команды из зоны вне стыков заваливали сезон и проваливались в подвал таблицы? Единственный такой эпизод за последние 10 сезонов — «Рубин» Леонида Слуцкого, который в прошлом чемпионате за шесть туров до конца с 12-го места рухнул на 15-ю строчку и вылетел в ФНЛ.

И еще один примечательный случай падения — «Арсенал» в сезоне-2014/15, который к 24-му туру шел на 13-м месте и готовился к стыкам, но в итоге опустился на 16-ю строчку и вылетел напрямую.

Но чаще всего команды из «безопасной зоны» в концовке сезона попадали максимум в стыковые матчи, но не в зону прямого вылета.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Удавалось ли аутсайдерам преобразиться за шесть туров до конца?

Чтобы обсуждать математические шансы аутсайдеров, давайте вообще разберемся, как часто последние команды спасались в оставшихся турах и преображались.

Такие истории в РПЛ случались, хотя чаще всего две команды, которые замыкают таблицу, там и остаются. Если брать последние 10 сезонов, то на этом отрезке чемпионата (после 24-го тура) в 15 случаях из 20 клубы вылетали из РПЛ, так и не выбравшись из зоны прямого вылета, и лишь пять раз спасались. То есть в 25% случаев ситуацию удавалось переломить.

Спасения в двух последних сезонах удавались «Уфе» — больше, чем кому-либо в эпоху стыковых матчей. В прошлом сезоне-2021/22 клуб Шамиля Газизова обошел «Рубин», обыграв казанцев в драматичном матче в последнем туре и заняв 14-е место, хотя к 24-му туру они шли на 15-й строчке. Но затем «Уфа» все равно проиграла в стыках и вылетела в ФНЛ. А в сезоне-2020/21 уфимцы после 24 туров тоже шли на 15-м месте, но за шесть матчей смогли обойти «Арсенал» и «Ротор», набрав 11 очков и поднявшись на 13-е место.

По разу выбраться из зоны вылета за шесть туров до конца сезона удалось «Анжи», «Арсеналу» и «Амкару». Самое эффектное спасение удалось пермякам в сезоне-2014/15 под руководством Гаджи Гаджиева. К 24-му туру «Амкар» шел на последнем месте в таблице с 20 очками, но в шести заключительных турах набрал 12 очков и поднялся на 11-е место, обойдя в таблице всех конкурентов.

А «Анжи», который на этом отрезке сезона находился в зоне вылета в сезоне-2015/16, удалось набрать 10 очков за последние шесть туров и оттолкнуться с последнего места на 13-е, отправив в ФНЛ «Динамо». Столько же очков набирал «Арсенал» в сезоне-2016/17, который смог с 15-го места вскочить на 14-е и обыграть в стыках «Енисей».

В остальных случаях двум последним командам РПЛ после 24 туров не удавалось переломить ситуацию, и они по итогам сезона вылетали в ФНЛ.

Важный нюанс: команда с 16-го места за шесть туров до конца спасалась лишь два раза за всю историю РПЛ с 2002 года. В сезоне 2003 года это делала «Москва», набрав 12 очков и поднявшись на 14-е место. А в сезоне-2015/16 — «Анжи».

А вот клубам с 15-го места (к 24-му туру) спастись по итогам сезона удавалось гораздо чаще — восемь раз. Это делали «Динамо» в сезоне 2006 года, «Томь» в сезоне 2007 года, «Химки» в сезоне 2008 года, «Амкар» сезона 2010 года, «Амкар» сезона-2014/15, «Арсенал» — 2016/17 и «Уфа» в сезонах-2020/21 и -2021/22.

Можно говорить о том, что «Химки» еще не обречены и их возможное спасение от вылета по итогам сезона никого не должно удивить — похожих прецедентов было достаточно. Чего не скажешь о перспективах «Торпедо», которому поможет только чудо — статистика, календарь и опыт последних лет говорят о том, что им не удастся избежать вылета.