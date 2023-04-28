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Сегодня, 11:30

Кто покинет РПЛ? Все расклады: «Торпедо» спасет чудо, шансы «Химок» возросли, у «Урала» проблемы из-за Кубка

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Егор Бабурин, Александр Рязанцев, Илья Кутепов в матче против «Химок»
Есть ли шансы у «Торпедо» и «Химок» остаться в РПЛ?
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» — о борьбе за выживание в РПЛ.

За шесть туров до конца чемпионата в таблице вырисовывается группа из шести команд, между которыми развернется борьба за спасительные места и в зоне стыковых матчей. Это команды с 11-го по 16-е место, ведь «Локомотив», как кажется, уже на безопасном расстоянии от стыков и вряд ли упустит место в десятке.

При этом вылет угрожает даже «Крыльям Советов» и «Уралу», которые от зоны стыковых матчей отделяет три очка.

Сколько очков нужно в РПЛ для спасения от стыков?

За ориентир мы возьмем последние 10 сезонов в РПЛ, по итогам которых команды отправлялись в стыковые матчи за право остаться в лиге, когда 13-я и 14-я команды премьер-лиги играют с 3-й и 4-й из ФНЛ. Для гарантированного спасения необходимо занять место в турнирной таблице не ниже 12-го.

В РПЛ часто называют спасительной отметку в 30 очков — про этот показатель год назад говорил Леонид Слуцкий в «Рубине», ее же в этом сезоне озвучивал и Валерий Карпин. Но именно 30 очков в последние пять сезонов было недостаточно для спасения, лимит чуть выше — на 3-4 балла.

Сколько очков хватало для спасения в РПЛ (12-е место):

В последний раз 30 очков для спасения хватало «Анжи» в сезоне-2016/17. После этого тенденция такова, что для сохранения прописки клубам нужно набирать минимум 33 очка и больше.

А в сезоне-2017/18 «Уралу» и вовсе понадобилось 37 очков, чтобы спастись. В сезонах-2018/19 и -2019/20 33 очка помогли «Динамо» и «Сочи» соответственно сохранить прописку в РПЛ. В сезонах-2020/21 и -2021/22 «Урал» занимал 12-е место после 24 туров, и ему понадобилось 34 и 33 очка соответственно, чтобы не вылететь.

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Поэтому 30 очков не дают гарантий на спасение: «Уфе» в прошлом сезоне удалось достигнуть этой отметки, но она все равно попала в стыки и вылетела от «Оренбурга». А в сезоне-2019/20 «Крылья Советов» с 31 очком вовсе вылетели из РПЛ напрямую, заняв предпоследнее место в турнирной таблице.

И если определять среднее число, то для спасения в РПЛ нужно набрать 32 очка. Например, можно говорить, что «Сочи» точно не грозят стыковые матчи, как и «Оренбургу». Теоретически даже «Локомотив» еще находится под угрозой, но в реальности в это слабо верится, учитывая набранную форму команды и игру.

Сколько очков нужно, чтобы не вылететь напрямую?

Стыковые матчи 13-й и 14-й команд РПЛ против 3-й и 4-й команд ФНЛ были введены с сезона-2011/12. Но тот чемпионат проводился с разделением на восьмерки, поэтому за ориентир стоить брать именно последние 10 сезонов, когда проводился «гладкий» чемпионат.

Чтобы не вылететь напрямую, а попасть хотя бы в зону стыковых матчей, в РПЛ в среднем команде нужно набрать 27,4 очка.

А исторический спасительный минимум для попадания в стыки — 23 очка у «Арсенала» в сезоне-2020/21, когда туляки обошли на одно очко «Ротор». В 2018 году «Анжи» спасся с 24 очками, но в целом это исключения, когда с таким небольшим количеством очков клуб не вылетал в ФНЛ. Чаще нужно набрать более 27 очков, чтобы рассчитывать на спасение.

Сколько очков хватало, чтобы попасть в стыки

У «Торпедо» самый сложный календарь на финише, у «Урала» могут быть проблемы из-за Кубка

В розыгрыше у каждой из команд остается 18 очков. Получается, чтобы спастись, «Торпедо» с 13 очками после 24 туров нужно выиграть все шесть матчей. А чтобы попасть в стыковые матчи, команде Пепа Клотета нужно выиграть хотя бы четыре игры.

Но у «Торпедо» самый сложный календарь, если брать последние шесть команд лиги. Оставшиеся матчи москвичи проведут с командами из верхней части таблицы: «Сочи» (г), «Ахматом» (д), ЦСКА (г), «Динамо» (д), «Оренбургом» (д), «Локомотивом» (г).

Для примера, у «Нижнего Новгорода» и «Урала» таких соперников, которые идут выше 11-го места, по три. Поэтому тяжело поверить в то, что «Торпедо» сможет выбраться из зоны прямого вылета. Ни календарь, ни статистика последних лет к этому никак не располагают.

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Ситуация с «Химками» отличается — у команды отставание от 14-го места всего на одно очко, хотя и тоже сложный календарь («Локо», «Динамо» и «Спартак»). Но остаются две игры с командами из нижней части таблицы и прямыми конкурентами — «Уралом» и «Нижним Новгородом».

Отставание от «Факела» — лишь на одно очко. Победа над «Торпедо» в прошлом туре обострила борьбу: последние четыре тура между «Химками» и клубом из Воронежа сохранялась дистанция в четыре очка. Теперь отставание совсем не критичное, да еще и «Факел» ждут два непростых выезда — в следующем туре едут к «Динамо», а затем — в Ростов. Можно говорить о том, что «Химки» всерьез вернулись в борьбу за выживание и «Факелу» будет непросто удержаться хотя бы на 14-м месте.

Календарь команд из нижней части

Что касается «Крыльев Советов», то самарцев ждет тяжелый отрезок. Они сыграют с «Зенитом», «Краснодаром», «Локо» и «Спартаком». У «Крыльев» будет и очный матч с «Факелом», который многое определит. У «Химок» тоже есть шанс догнать конкурентов по итогам очных встреч с «Уралом» и «Нижним Новгородом» в последних турах.

А у «Урала» не будет матчей против лидеров таблицы, но при этом команда Гончаренко продолжает участие в Кубке России, что может повлиять на физическое состояние футболистов на финише сезона. Плюс к этому четыре игры клуб проведет на выезде. Ну и возможен невероятный сценарий, когда «Уралу» придется в июне играть стыки и финал Кубка. 11 июня — суперфинал в «Лужниках», а 6-7 и 9-10 июня по календарю — стыковые матчи.

«Урал» с 25 очками идет на 11-м месте, но «Нижний Новгород» позади всего в одной победе от них, при этом у команд через тур очный матч на берегах Волги. Все эти факторы создают дополнительный риск для команды Гончаренко.

Игровой момент в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов» ярко победил в Екатеринбурге. Комличенко набирает обороты, а у Гончаренко что-то сломалось

Часто ли команды из зоны вне стыков заваливали сезон и проваливались в подвал таблицы? Единственный такой эпизод за последние 10 сезонов — «Рубин» Леонида Слуцкого, который в прошлом чемпионате за шесть туров до конца с 12-го места рухнул на 15-ю строчку и вылетел в ФНЛ.

И еще один примечательный случай падения — «Арсенал» в сезоне-2014/15, который к 24-му туру шел на 13-м месте и готовился к стыкам, но в итоге опустился на 16-ю строчку и вылетел напрямую.

Но чаще всего команды из «безопасной зоны» в концовке сезона попадали максимум в стыковые матчи, но не в зону прямого вылета.

Футболисты «Химок» празднуют гол
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Удавалось ли аутсайдерам преобразиться за шесть туров до конца?

Чтобы обсуждать математические шансы аутсайдеров, давайте вообще разберемся, как часто последние команды спасались в оставшихся турах и преображались.

Такие истории в РПЛ случались, хотя чаще всего две команды, которые замыкают таблицу, там и остаются. Если брать последние 10 сезонов, то на этом отрезке чемпионата (после 24-го тура) в 15 случаях из 20 клубы вылетали из РПЛ, так и не выбравшись из зоны прямого вылета, и лишь пять раз спасались. То есть в 25% случаев ситуацию удавалось переломить.

Спасения в двух последних сезонах удавались «Уфе» — больше, чем кому-либо в эпоху стыковых матчей. В прошлом сезоне-2021/22 клуб Шамиля Газизова обошел «Рубин», обыграв казанцев в драматичном матче в последнем туре и заняв 14-е место, хотя к 24-му туру они шли на 15-й строчке. Но затем «Уфа» все равно проиграла в стыках и вылетела в ФНЛ. А в сезоне-2020/21 уфимцы после 24 туров тоже шли на 15-м месте, но за шесть матчей смогли обойти «Арсенал» и «Ротор», набрав 11 очков и поднявшись на 13-е место.

По разу выбраться из зоны вылета за шесть туров до конца сезона удалось «Анжи», «Арсеналу» и «Амкару». Самое эффектное спасение удалось пермякам в сезоне-2014/15 под руководством Гаджи Гаджиева. К 24-му туру «Амкар» шел на последнем месте в таблице с 20 очками, но в шести заключительных турах набрал 12 очков и поднялся на 11-е место, обойдя в таблице всех конкурентов.

А «Анжи», который на этом отрезке сезона находился в зоне вылета в сезоне-2015/16, удалось набрать 10 очков за последние шесть туров и оттолкнуться с последнего места на 13-е, отправив в ФНЛ «Динамо». Столько же очков набирал «Арсенал» в сезоне-2016/17, который смог с 15-го места вскочить на 14-е и обыграть в стыках «Енисей».

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В остальных случаях двум последним командам РПЛ после 24 туров не удавалось переломить ситуацию, и они по итогам сезона вылетали в ФНЛ.

Важный нюанс: команда с 16-го места за шесть туров до конца спасалась лишь два раза за всю историю РПЛ с 2002 года. В сезоне 2003 года это делала «Москва», набрав 12 очков и поднявшись на 14-е место. А в сезоне-2015/16 — «Анжи».

А вот клубам с 15-го места (к 24-му туру) спастись по итогам сезона удавалось гораздо чаще — восемь раз. Это делали «Динамо» в сезоне 2006 года, «Томь» в сезоне 2007 года, «Химки» в сезоне 2008 года, «Амкар» сезона 2010 года, «Амкар» сезона-2014/15, «Арсенал» — 2016/17 и «Уфа» в сезонах-2020/21 и -2021/22.

Можно говорить о том, что «Химки» еще не обречены и их возможное спасение от вылета по итогам сезона никого не должно удивить — похожих прецедентов было достаточно. Чего не скажешь о перспективах «Торпедо», которому поможет только чудо — статистика, календарь и опыт последних лет говорят о том, что им не удастся избежать вылета.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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