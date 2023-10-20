«На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми

Игорь Рабинер пообщался с главным тренером «Пари НН» накануне встречи нижегородцев с красно-белыми.

«Пари НН» — одна из главных сенсаций нынешнего сезона в РПЛ. После 11-го тура команда Сергея Юрана, которую он в прошлом году принял в апреле и спас от вылета, занимает пятое место — выше «Спартака», ЦСКА и «Динамо». Большее удивление вызывают лишь «Крылья Советов», идущие вторыми.

Мы хорошо знакомы с Юраном уже более тридцати лет, и он всегда был откровенным, прямым человеком, разговаривать с которым очень интересно. Поэтому и пообщался с ним не только о корнях нижегородской сенсации, но и о его славной игровой карьере, вместившей в себя одинаково успешную игру за клубы-антиподы — киевское «Динамо» и «Спартак», «Бенфику» и «Порту». Он становился чемпионом в каждой из них!

Поговорили и о карьере тренерской, в которой ему никто ничего не подносил на блюдечке с голубой каемочкой — за 20 лет работы Юран оказывался в шести странах постсоветского пространства, проехал маршрутами от Калининграда до Хабаровска и до сих пор ни разу не получил шанса в ведущем клубе страны. В общем, прошел трудным, рабочим путем, и накопленный опыт, очень похоже, в последнюю пару лет вывел его на новый качественный уровень.

В перерыве на матчи сборных Юран поехал на несколько дней из Нижнего в Москву, где накопились семейные дела. Тогда и поговорили. Сегодня в «СЭ» — первая половина беседы.

Не понимаю, почему в Россию зовут тренировать иностранцев без победного опыта

— В следующем туре вы играете в Москве со «Спартаком». Недавно председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сказал, что вы мечтаете однажды его возглавить. Это действительно так? — спрашиваю Юрана.

— «Мечтаю» — не совсем точное слово. Я выступал в этом клубе, одни из лучших моих матчей в карьере прошли в Лиге чемпионов 1995 года, когда мы выиграли шесть матчей группового турнира из шести. Работал с великим тренером Олегом Романцевым и получал от этого огромное удовольствие.

Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что «Спартак» — не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Да, было бы здорово в ней поработать — и не просто поработать, а выиграть трофеи. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь. Впрочем, то же самое касается и других ведущих клубов.

Я играл в Португалии и не могу представить в «Бенфике» или «Порту» какого-то иностранца без победного опыта. Своего, местного, еще не имеющего реальных достижений, они рассмотреть могут, но человека из-за границы — только со зримыми достижениями. Например, тренировавший в «Бенфике» нас с Василием Кульковым Свен-Еран Эрикссон пришел туда после того, как выиграл с «Гетеборгом» Кубок УЕФА. Со шведской командой! И было понятно, что этот специалист — незаурядный, что он своей последующей карьерой, в том числе в Лиссабоне, и доказал.

А у нас, допустим, в «Локомотиве» была череда непонятных немецких тренеров, которые ничего нигде не добивались, и это считалось нормальным. Понятно, когда приходят Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини. За тренера всегда говорят результаты. Такая у нас неблагодарная работа.

— Поясните — то есть, если позовут в «Спартак», вы даже на «живое место» Абаскаля готовы пойти? И вести переговоры с клубом, пока он работает?

— Исключено! Не идти на «живое место» — неписаный тренерский закон, старшие коллеги меня ему научили, и это даже не обсуждается! Всегда и везде говорил, что приду только после того, как с предыдущим тренером рассчитались и он уехал. Была ситуация, когда меня на базу «Химок» не пускали, а контракт расторгнут еще не был. А Дмитрий Гунько уже приехал общаться с командой, ждал, пока я уеду. Может, еще молодой и тренерских законов не понимал.

— Руководство нижегородцев озвучило сумму отступных за вас в 200 миллионов рублей.

— Сумму по контракту называть не могу, но уверен, что решение при желании найдется.

— С красно-белыми вы уже два раза встречались в групповом турнире Кубка России. Это поможет, или поражения — это всегда плохой опыт?

— Хоть мы оба матча и проиграли, но психологически поможет — особенно встреча в Москве, которая закончилась 4:5. Свои индивидуальные ошибки мы уже разобрали, а четыре мяча, забитых на выезде, показывают: со «Спартаком» можно играть. Да даже и в домашнем матче (нижегородцы уступили — 0:3) два мяча мы пропустили на последних минутах, когда большими силами пошли вперед, а реализуй до того свои моменты — все могло сложиться по-другому. Так что эти матчи — только в помощь!

— Насколько жестко после 4:5 на разборе игры вы пропесочили капитана Кирилла Гоцука, который в решающий момент совершил грубейшую ошибку?

— Он — взрослый футболист, и я видел, что он себя если не казнит, то сильно переживает. Зачем дополнительно добавлять? Но на теории, конечно, заострил внимание, что таких ошибок мы допускать не должны. Я сам был футболистом и понимаю, что ошибка грубая, но не системная. Такое случается, это стечение обстоятельств. Четко вижу, когда ошибки системные, повторяющиеся раз, два, три — тогда могу уже и голос повысить. Здесь такого не было. Гоцук ходил сам не свой несколько дней, и я ему сказал: «Кирилл, это ошибка, которую ты не должен был допустить, но такое случается».

На мой взгляд, Гоцук — лучший в РПЛ по игре головой. Часто бывает, что футболисты высокие, но выезжают только за счет роста. А Кирилла, помимо этого, есть и умение собственно бороться на «втором этаже», все делать вовремя. Это очень редкое качество. Из защитников в лиге, думаю, равных в этом ему нет, да и если брать футболистов других амплуа, я бы еще поспорил, кто из них с Дзюбой по игре наверху сильнее.

— Гоцук, другие ветераны команды могут жестко и наглядно объяснить молодым, чего на поле и за его пределами делать нельзя?

— Думаю, могут. Кроме него, Тихий, Кухарчук, Калинский, Нигматуллин — взрослые парни, которые правильно воспринимают жизнь. И все могут, если надо, объяснить.

Сергей Юран. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Точно не пойду работать только в «Химки»

— Видел вашу цитату, что через два года вы будете бороться за чемпионство. Имели в виду один из российских топ-клубов или думаете, что такое теоретически возможно и в «Нижнем Новгороде»?

— Мне нравится в «Пари НН» и в самом городе. Сейчас поменялось руководство, каждый занимается своим делом. Хотелось бы, конечно, чтобы был бюджет, который позволит бороться за высокие места. Я прошел все этапы — выигрывал вторую лигу, первую, решал поставленные задачи в РПЛ. Теперь хочется побороться за чемпионство. Если в ближайшем будущем «Нижний» сможет ставить перед собой такие задачи — с удовольствием останусь. Но не исключаю, что, если последует приглашение из топ-клуба, попробую себя на новом уровне. Ставлю перед собой максимальные цели!

— Вас звал Равиль Измайлов. А затем руководство клуба поменялось, что для тренера всегда волнительный момент — зовут одни, а приходят другие, которые за это назначение как бы и не отвечают.

— Меня приглашал председатель совета директоров Дмитрий Кондратов, заинтересован в моей кандидатуре был и Глеб Сергеевич (губернатор Никитин. — Прим. И.Р). А Равиль встречался со мной как генеральный директор. Но главные люди, которые хотели видеть Юрана главным тренером, — на своих местах.

— Есть ли клубы, в которые вы не пошли бы работать из принципиальных соображений?

— Только «Химки». Этот клуб я для себя вычеркнул, не в обиду его болельщикам будет сказано.

— Уверены, что, если бы вас позвал «Спартак», справились бы с давлением болельщиков и прессы, которое в этом клубе — как нигде в России?

— Один раз я уже отказался от предложения «Спартака», потому что смотрел на вещи реально. Теперь у меня достаточно тренерского опыта, могу находить общий язык с болельщиками. Но способ для этого есть только один — давать результат. В «Спартаке» может быть только одна цель — чемпионство, и я как игрок испытал это на себе.

— Отказались вы в 2003 году, когда президент клуба Андрей Червиченко предложил вам и Андрею Чернышову выбрать, кто из вас главный, а кто — помощник?

— Да. Я сказал Червиченко, что не готов, поскольку только недавно завершил игровую карьеру. А Чернышов уже возглавлял молодежку, у него опыта побольше было.

— Может, вторым тогда, после Романцева, тоже не стоило идти?

— Я был молод... Может, и не надо было. Нужно было идти своей дорогой с самого начала. А когда нет результата, все виноваты и должны уйти, это нормальное явление.

— У вас же с Червиченко были нормальные отношения?

— Они такими и остались. В последний раз года два назад на «Спартаке» пересекались — посидели, повспоминали. Червиченко проверил и выяснил, что я ни в каких темных делишках замешан не был, будь то бромантан или непонятные трансферы, которые были в тот период. Изначально он думал, что я был в курсе и ему не донес.

Я обо всем этом узнал уже из прессы — и масштабы меня поразили. Спрашивал Чернышова: «Что это вообще было?» Нужно же четко понимать, какие последствия это несет для футболистов. Даже дисквалификация — это хоть и плохо, но ничто по сравнению со здоровьем. Вот это — главное.

— У вас есть четкое понимание — кто несет главную вину за то массовое «кормление» игроков «Спартака» запрещенным препаратом?

— В любом случае доктор без ведома главного тренера такое решение не примет. Сколько я работаю — для меня аксиома, что врач шагу не сделает без согласования с главным тренером. Так что ответственность всегда лежит на последнем. В данном случае — на Чернышове.

— У вас есть с ним какой-то контакт?

— Нет, мы закончили общение.

Сергей Юран на тренировке «Пари НН». Фото Александр Чурбанов/ФК «Пари НН»

Сам как игрок сборы не любил. Но объяснял футболистам, что без этого мы в чемпионате будем котятами

— «Пари НН» сейчас идет в таблице пятым, что после прошлого сезона никому и в голову не могло прийти. А вы сами видели потенциал для такого взлета?

— Все зависело от комплектования, следовательно, от бюджета. Мы общались с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, понимали, на что можем рассчитывать, и я знал, что право на кадровую ошибку нужно минимизировать. Поэтому в первую очередь приглашал тех, кого знал. Иностранцев просматривали вместе. А когда выбор уже был сделан, все переговоры по финансам вел председатель совета директоров Дмитрий Кондратов.

Шансы на хороший результат есть всегда, но для этого было два непременных условия: физически команды должна быть готова на сто процентов, и на каждую игру нужно выходить с запредельной самоотдачей. Всегда говорю футболистам: ошибку могу понять, но безволие и бесхарактерность на поле не прощу никогда.

Не буду лукавить — пятого места я не предполагал, но ставил задачу быть в десятке. Самое главное — игровая дисциплина, которую я от игроков требую. Если она есть — можно быть и выше. Они меня слышат, и результаты это показывают. «Пари НН» на втором месте по пропущенным голам — меньше нас позволил забить только «Краснодар». Сейчас мы все таскаем пианино, включая меня. А после окончания сезона на этом пианино сыграем.

— Слова насчет обязательности мощной физподготовки заставляют думать, что вы изрядно погоняли игроков на сборах. Можно ли вообще сейчас игрокам давать такие нагрузки, которые вы в свое время терпели у Валерия Лобановского?

— Таких нагрузок, как Валерий Васильевич, я не давал. Потому что если такое сделать, то будет печальная картина — можно недосчитаться половины игроков. Но физподготовке уделял особое внимание — это еще до «Нижнего» на других командах было апробировано. На сборах поработали прилично.

Я и сам как игрок в свое время сборы не любил, но объяснял игрокам, что без этого мы в чемпионате будем котятами. А если требуемую работу сделаем — рысями! Парни отнеслись с пониманием. Те футболисты, которые работали со мной ранее, были проводниками моих идей. Говорили: сделаете это — будет и хорошее настроение, и высокое место, да и премии никто не отменял!

— Насколько они у вас большие относительно зарплат?

— Небольшие, но благодаря губернатору после определенных матчей и двойные выплачивают. Например, в конце прошлого сезона эта помощь нам очень помогла.

— У самарцев до матча с вами было всего одно поражение в сезоне, а туром ранее они разгромили «Спартак» — 4:0. Вы извлекли уроки из ошибок Абаскаля, который оставил «Крыльям» слишком много пространства?

— Да, на теории заострили внимание, что с «Крыльями», командой быстрой и играющей, ввязываться в открытый футбол опасно. И матч со «Спартаком», конечно, смотрели. Не знаю, почему красно-белые не разобрали «Крылья», что привело к четырем пропущенным мячам. На мой взгляд, это недопустимо. В первом тайме мы играли агрессивно, нашли свои моменты. А во втором больше действовали тактически, сдержанно. Даже Осинькин на пресс-конференции сказал, что им не дали сыграть в свой футбол. Для нас это комплимент.

— Ваш контракт благодаря сохранению места в РПЛ продлили на два года, верно?

— У меня это изначально было прописано. Решаю задачу — контракт продлевается автоматически, без дополнительных подписей. Сумма фиксированная, просто есть бонусы за определенные места в таблице.

— По вашим ощущениям и информации, какое место по оплате труда вы занимаете среди тренеров РПЛ?

— Предпоследнее.

— А кто последнее?

— Предполагаю, что тренер «Факела» (Сергей Ташуев. — Прим. И.Р.).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вместо участия в матче памяти Цымбаларя удалял камень в почках

— За вас многие поволновались, когда вместо участия в матче памяти Ильи Цымбаларя вы вдруг угодили в больницу на срочную операцию. Что случилось?

— Я очень хотел участвовать в этом матче, но обнаружили камень в почках, и понадобилось хирургическое вмешательство — лазером его было не раздробить. Очень расстроился, поскольку мы с Ильей дружили семьями, проводили вместе много времени вне футбола. И в нем тоже — он помогал мне в дубле «Спартака».

Когда открывали спартаковский стадион, его уже не было в живых, и на «Открытие Арене» еще до игры основы с «Црвеной Звездой» состоялся матч ветеранов, который мне и не только мне хотелось посвятить памяти Цымбаларя. К сожалению, руководство почему-то не согласилось. Но сам я тогда играл в футболке, на которой было написано: «Илья Цымбаларь, ты с нами!» А тут помешало вот такое обстоятельство...

— Вы провели в стационаре почти всю подготовку к следующему матчу с «Динамо», но на нем самом каким-то образом оказались на скамейке.

— Врачи накануне матча с «Динамо» сказали, что мне нервничать нельзя, но я ответил, что хорошо себя чувствую и беру ответственность на себя. Команда и так пять дней без меня готовилась — так что, и на игру теперь не приходить? Не могу сказать, что докторам это понравилось. Бумаг мне подписывать не пришлось, но врачи настоятельно рекомендовали мне не находиться на игре. Но в итоге мы нашли консенсус, ха-ха! И команда без меня поработала ответственно, сыграла на выезде с одним из тогдашних лидеров вничью, а по моментам могла и победить.

— Такая игра сказалась на здоровье благотворно? С тех пор все нормально?

— Да, все хорошо. Чтобы избегать таких вещей, раз в три месяца нужно делать УЗИ почек.

— А во время игровой карьеры какой был самый запоминающийся случай, когда вы вышли на поле вопреки рекомендациям врачей?

— В «Бенфике», когда порвал на тренировке мышцу передней поверхности бедра. После травмы прошло еще недостаточное время, но хотелось играть — был важный матч, и я не мог его пропустить. Сказал врачам туго затейпировать ногу, чтобы я вышел на поле. Врачи были в шоке! По-моему, заработал в том матче пенальти. Травму не усугубил, потом ходил и посмеивался над докторами.

Эдгар Севикян. Фото Кристина Кормилицына, Известия

Решение Севикяна играть за Армению считаю правильным. Время в футболе летит быстро, его терять нельзя

— Сейчас много говорят об Эдгаре Севикяне. Каков, на ваш взгляд, его потенциал?

— Хороший. Парню двадцать лет, до того, как весной я пришел в команду, он играл мало. У него очень хорошая школа. В момент моего прихода он был крайним полузащитником, а я нашел ему место оттянутого форварда, потому что Севикян очень хорошо работает с мячом на скорости. Мы с ним много беседовали на тему, в какой части поля он должен заниматься обводкой, в какой — нет. У него был немного молодежный футбол, да и сейчас моментами проскальзывает — взять мяч в центре поля и постараться всех обыграть.

Возле штрафной и в ней это оправданно — защитники побоятся фолить. И теперь я им очень доволен, Эдгар прислушивается к советам. Главное, чтобы он не думал, что уже все умеет и всего достиг. Нужно всегда стремиться расти, и это еще одна тема наших разговоров.

— У него сумасшедший удар с левой. Это от природы или работаете над ним на тренировках?

— Он работает на тренировках, но левая нога у него изначально очень хорошая. Думаю, это и от природы, и от школы. Три года, проведенные в Испании, тут тоже наверняка сказались. Но все это нужно развивать и развивать.

— Мне рассказывали, что его отец — небедный человек, который спонсировал юношеские сборные России, в которых Эдгар играл. Кто-то в связи с этим считал его блатным, а оказалось — талант!

— Я не вдавался в подробности, кто у Эдгара папа. Но это урок: к сожалению, у нас порой об игроке делают выводы, не видя его на поле, а только что-то о нем узнавая. Подождите сначала, когда он выйдет и покажет! В «Порту» в свое время сын главного тренера вышел на замену, и «Драгау» зааплодировал. Вот такое приятно было слышать!

— Севикян советовался с вами, какую первую сборную ему выбрать — Армении или России? Пригласили ведь его в обе одновременно.

— Не буду лукавить, разговор у нас был. Я сказал ему: «Эдгар, футбольная жизнь коротка. Расскажу немножко о своем опыте, а ты принимай решение». Конечно, мне хотелось бы видеть его в сборной России, но я не знаю и никто не знает, когда нас вернут в соревнования. И вернемся ли мы вообще.

В сборной Армении сейчас собрались хорошие футболисты, в том числе из РПЛ. Наверное, любому хочется играть в отборочных матчах чемпионатов Европы и мира — а то и в финальных. Дай Бог, чтобы мы как можно скорее вернулись, но никто не молодеет. Нужно брать от футбола максимум, пока ты в нем, а этот срок ограничен. Эдгар отреагировал: «Я понял. Хочу начинать играть уже сейчас». И выбрал сборную Армении. На данный момент считаю это правильным.

— Вы ведь и сами в 1992 году приняли решение в пользу сборной России, когда она начинала выступления в квалификации к ЧМ-94, а ясности по времени старта сборной Украины еще не было.

— Как раз это я ему и привел в пример. Когда надо было принимать решение, еще не было точного понимания, когда сборной Украины разрешат выступать в официальных соревнованиях. Я же не хотел терять драгоценные футбольные годы. И рад, что принял правильное, на мой взгляд, решение, поскольку в 1994 году участвовал в чемпионате мира в США. А поехать на мировое первенство — это уже большое счастье.

— Тренеры часто не любят, когда молодым игрокам в прессе уделяют слишком много времени. В случае с Севикяном это вас не беспокоит?

— Когда я закончил играть и начал тренерскую карьеру, начал замечать, как из молодого парня, который сверкнул в нескольких матчах, сразу звезду лепят. Я противник таких моментов, потому что в этом возрасте сложно реально смотреть на вещи. Когда о тебе начинают много говорить и писать, ты вольно или невольно держишь в голове мысль, что раз пишут — значит, ты уже все умеешь. Многих, кого хвалили, мы уже и вспомнить не сможем. Поэтому, пока я работаю с Севикяном, буду держать этот процесс на контроле. Если надо — подскажу. А парень действительно талантливый, и хочется, чтобы он дошел до по-настоящему высокого уровня.

— Неужто и ведущие клубы Европы для него достижимы?

— Думаю, да. Процентов 30-35 своего потенциала он еще не раскрыл. И прибавит, если голова будет на месте.

— Как удержать Севикяна, если им заинтересуются большие клубы?

— Не знаю, что у него написано в контракте. Решать будет руководство. Но разговоры о том, что некоторые клубы к нему присматриваются, уже ходят. Каждый случай индивидуален. Почему, например, я отпустил в «Локомотив» Тимура Сулейманова в последний день трансферного окна?

— Почему?

— Я понимал его. Приглашает не просто один из ведущих клубов, а клуб, воспитанником которого Сулейманов является. Я просто не имел права лишить молодого игрока такого шанса и не отпустить его!

— Ну и наверняка уже видели, что Зе Турбо набирает кондиции и сможет его безболезненно заменить, что и происходит в последних турах?

— Зе Турбо только набирал форму, и было непонятно, как он адаптируется. Проблемы в линии атаки могли возникнуть. Но я рискнул и считаю, что поступил правильно. Потому что нужно думать и о развитии игрока.

— Зе Турбо и Босселли брали по вашей инициативе или просто спрашивали вашего одобрения?

— Я искал нападающего и атакующего полузащитника. Кандидатуру Босселли мне подсказал руководитель селекционного отдела «Пари НН» Антон Чистяков, великолепный скаут, который много лет проработал в ЦСКА. Игрок мне понравился, руководство одобрило экономическую часть сделки. А по Зе Турбо решение принимали мы с тренерским штабом.

— И в «Химках», и весной в «Пари НН» у вас играл Денис Глушаков. Вы называли его одним из проводников своих идей, но в межсезонье он ушел из Нижнего и команду приличного уровня пока не нашел. Вы хотели, чтобы он остался, или возраст уже дает о себе знать?

— Мы нормально расстались. Но футболист с каждым годом не молодеет. А у Дениса было запредельное желание играть постоянно, и я понимал, что с этим могут возникнуть проблемы. В результате нашли взаимопонимание и расстались. Глушаков — большой профессионал и, когда выходил на поле, всегда старался по максимуму.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

За мат отправляю классиков читать!

— Вы были очень темпераментным игроком, как тренер тоже эмоции часто не скрываете. Бывает, что потом корите себя за несдержанность?

— Всегда анализирую такие моменты. В матчах бывают всплески, но после игры всегда подойду и извинюсь перед судьями. Это происходит по окончании каждого матча. Они всегда с улыбкой отвечают, что все понимают. Флеш-интервью тоже потом обязательно пересматриваю — и тоже извиняюсь, если не прав. Не считаю, что просить прощения — это плохо или унизительно. Только сильный человек может признать ошибки и извиниться. Так же у меня и с футболистами. Бывает, где-то вскиплю и перегну палку, но могу позже признать свою неправоту.

— Улучшилось ли судейство в РПЛ с приходом серба Мажича?

— Раньше я больше внимания на судейство обращал. Сейчас отношусь к этому философски. Меня очень раздражают моменты, когда арбитр в поле принимает правильное решение, а с ВАР ему подсказывают неверное. Был, например, у нас эпизод с «Динамо» — чистый пенальти, судья свистнул. Но потом ВАР его подозвал, у него появились сомнения, и 11-метровый он отменил. А в итоге на ЭСК выяснилось, что первоначальное решение было правильным.

Что это — ошибка, разное видение? Но в целом понимаю, что судьи — такие же люди, как футболисты и тренеры, и имеют право на ошибку. Что же касается изменений к лучшему, то нужно закончить эту часть чемпионата и все проанализировать. На мой взгляд, судейство улучшается. Но нужно быть осторожным. У нас руководить судьями и итальянцы приходили, и португальцы, а качество не повышалось.

— Можете, например, сравнить Николая Левникова, который много раз судил матчи с вашим участием, с Кириллом Левниковым, который сейчас обслуживает игры ваших команд?

— Сыну до отца пока далековато. Левников-старший был глыбой! Как и всему нынешнему поколению арбитров, если сравнивать с предшественниками, есть куда расти.

— За мат в «Пари НН» штрафуете?

— За мат отправляю классиков читать, чтобы словарного запаса хватало обходиться без него, ха-ха! Остерегаются! В Нижнем Новгороде я живу на базе, поэтому можем вместе посидеть, книжки почитать.

— Уже бывало такое?

— Пока еще не дошло. Но такими методами убеждения мат практически ликвидирован. Где-то в игровых моментах, бывает, выскочит, тут понимаю. Но в последние пять лет я и сам перестал материться в быту. А в игре на эмоциях могу ругнуться.

— Свен-Еран Эрикссон позволял вам курить, даже по бокалу вина выпить накануне игры. А что вы сделаете с игроком, увидев его незадолго до матча с сигаретой или спиртным?

— В контрактах это прописано как нарушение режима. Увидев такое, скажу игроку: «Это твоя жизнь. Но там, где я работаю, этого не позволяю. Если есть клубы, где это норма, — можно туда перейти». На мой взгляд, наша ментальность к этому не готова. В Европе все ограничится одним-двумя бокалами, но у нас, к сожалению, с этого только начинается. У меня это сразу отчисление, и все это знают. Причем речь не только об игроках, но и о персонале.

— Кого-то из персонала в своих клубах выгоняли за эти дела?

— Сразу по приходе объясняю свои требования. А у них сарафанное радио работает, сразу начинают обзванивать бывшие места моей работы. По-моему, в «Шиннике» кого-то выгнал. Поэтому люди понимают, что если что-то сказано, то будет сделано.

— Тот же Эрикссон говорил вам в Лиссабоне, что команда — это волчья стая, и ставить себя в ней надо самому: никакой тренер тут не поможет. Вам и драться в душевой не раз приходилось. А происходят ли такие вещи в ваших командах? И как реагируете?

— Здесь стараюсь помогать. Говорю игрокам, что приехавшим игрокам нужно помочь адаптироваться. У нас один коллектив, и все негативные моменты лучше оставлять дома. Объясняю футболистам: «Не заставляю вас дружить. Но хочу, чтобы было взаимное уважение».

Особенно акцентирую внимание на том, что у меня нет понятия «основной состав». Ко всем, кто есть в обойме, отношусь одинаково, и кто выходит на поле — только мое решение. К сожалению, играть одновременно могут только 11 человек, а не 25. Приоритет для меня, повторяю, — запредельная самоотдача на тренировках и в матчах.

Есть конкуренция — доказывайте! Игровую практику даю всем. Будешь контролировать коллектив — будут и результаты, в противном случае возникнут проблемы. У меня большой опыт футболиста, и сразу вижу, если кто-то чем-то недоволен. Искореняю это на начальном этапе.

— Того же Севикяна на первых порах приходилось от кого-то защищать? Не было к нему со стороны конкурентов ревности, что его, такого молодого, выпускают в основе?

— Были такие моменты, поскольку на его месте есть футболисты постарше. Объяснял им, что молодому парню, наоборот, нужно помочь. На меня можно обижаться, но только я решаю, кто выходит на поле.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Люблю атакующий футбол, но не бесшабашный

— Ваш ассистент Дмитрий Ананко — единственный девятикратный чемпион России. Какие у него обязанности в штабе?

— У нас тренерский штаб организован по европейским стандартам, каждый в нем занимается своим делом. Ананко — старший тренер, а отдельно отвечает за работу с защитниками, в том числе разбор индивидуальных ошибок. Антон Хазов занимается разбором соперника, Младен Кашчеллан больше работает с молодыми игроками, Александр Гутеев — тренер вратарей. Дмитрий Гуреев и Дмитрий Полянин — тренеры по физподготовке.

Я в каких-то тренировочных упражнениях участвую, но больше наблюдаю за процессом со стороны. Потому что нужно охватить все, а, занимаясь лишь с отдельной группой игроков, что-то обязательно упустишь. Это раньше главный тренер чуть ли не с вратарями занимался!

— 12 лет вам помогал Игорь Ющенко, но затем вы разошлись. Он говорил, что без скандалов, просто так сложились обстоятельства. Почему? И трудно было привыкать работать без него после такого долгого совместного времени?

— Да, мы проработали дюжину лет, но иногда нужно что-то менять. Подробности говорить не буду, но мы остались в нормальных отношениях. Самое главное — не стоять на месте, двигаться вперед, поэтому какие-то изменения в штабе для меня не катастрофичны. Игорь работает, пробовал себя и главным тренером. Как и Денис Попов, который был у меня в штабе в «Химках» и «СКА-Хабаровск», а затем возглавил «Уфу». К сожалению, не очень удачно, команда вылетела. Главный тренер — это непростой труд.

— Ющенко вспоминал, что когда-то в «Химках» вы быстро сумели поставить себя так, что даже Андрей Тихонов с Егором Титовым, с которыми вы когда-то играли в «Спартаке», беспрекословно выполняли ваши требования.

— Нужно правильно доносить футболистам свои требования и изначально, на берегу, договариваться, готовы они их выполнять или нет. Главный тренер должен чувствовать себя уверенно. Титов и Тихонов были великолепными футболистами, к которым нужно было найти подход и объяснить, что от них требуется. Готовы выполнять — работаем вместе. Характер мой знают все. Я максималист что в жизни, что в спорте. Они оказались готовы. С Андреем и сейчас видимся, созваниваемся. С Егором в меньшей степени. Благодарен им и за то, что они поехали со мной в Казахстан, в «Локомотив» из Астаны.

— Вам же там прилично должны остались?

— Нет, в итоге полностью рассчитались. Да и вообще, от долгов в клубах Бог миловал.

— Вы форвард, но ваши команды очень собранно играют в обороне — вот вы и статистику «Пари НН» по пропущенным мячам привели. Это часть вашей философии футбола, или исходите из имеющихся у клуба ресурсов?

— Естественно, в первую очередь исходим из ресурсов, которые у нас есть. Как нападающий, я предпочитаю атакующий футбол. Но за десять лет игры в Европе я понял, что все там направлено на результат. Когда мы с «Шинником» ставили задачу вернуться в премьер-лигу, у меня играл Саша Павленко, и мы очень много забивали. А случаются моменты, когда расставляю акценты иначе.

Люблю атакующий футбол, но не бесшабашный. Тренер не должен бросаться в омут, нужно в том числе отталкиваться от соперника, играть тактически грамотно. Допустим, в недавнем матче с «Крыльями» мы не могли себе позволить атаковать весь матч. Иногда нужно заставить себя сыграть сдержанно — забить, а дальше действовать на контратаках. У меня всегда есть два плана на встречу, потому что тренер соперников тоже готовится, и твоя изначальная задумка может не сработать.

Даже в «Бенфике» мы не всегда играли «первым номером». Бывало, что на некоторое время отдавали инициативу командам, которые слабее, заманивали их и этим пользовались — получали пространство и создавали моменты, которых не было бы, если бы соперник действовал от глухой обороны. Если бы «Спартак» так же хитро сыграл в Самаре, то думаю, что результат был другим.

— Повлиял ли на ваше видение того, как «Пари НН» нужно развиваться дальше, ответный матч с «Родиной», в котором после гостевых 0:3 вы получили два в первом тайме и висели на волоске?

— Да, второй матч прошел неудачно. Весной в команде было очень много молодежи, и она была не готова играть на таком уровне. 3:0 в первом матче многих молодых парней расслабили, они посчитали, что задачу мы уже решили. Нужно было их дополнительно контролировать, и это — моя недоработка. Опытные-то понимали, но их было не так много. Плюс ошибочный пенальти в начале матча дал психологическую неуверенность. Хорошо, что все закончилось так, а не хуже.

— Когда-то Эрикссон звал вас домой, его жена стол накрывала. Бесков многих игроков к себе на Маяковку приглашал. А вы игроков когда-нибудь к себе на задушевный разговор зовете?

— Да, у меня дома были игроки. Бывало, и семьями приезжали. Тихий с женой приезжал, Руденко, еще пара человек. Прекрасно жарили шашлыки, о жизни говорили. Нормальное явление! А всей командой можно собраться в ресторане по окончании чемпионата.

Окончание — в ближайшие дни