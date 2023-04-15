Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Уход Бердыева не помог «Сочи». «Краснодар» тащит талантливый воспитанник Кривцов

Артем Белинин
Никита Кривцов (слева) против Сергея Терехова и Кристиана Нобоа.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен
Что Ивич сделал с «быками»?

Дмитрий Хохлов вернулся в РПЛ

После того как Курбан Бердыев загадочно покинул «Сочи», правление перехватил его помощник — Дмитрий Хохлов. Специалист вернулся на бровку РПЛ после многолетнего отпуска. Последний матч во главе клуба из элиты Дмитрий Валерьевич провел в октябре 2019 года — тогда после затяжной серии из поражений его уволили из «Динамо». Кстати, началось тогда все с поражения от «Сочи» (2:3).

У руля этого же «Сочи» (пока временно) у Хохлова на этот раз получилось не очень — «Краснодар» особых проблем не испытал и победил 2:0. Но сочинцы и мер каких-то принять не успели — вышли в три центральных защитника, что для того же Хохлова несвойственно. Нобоа моментами блистал, но не более — в остальном в составе хозяев геройствовал только вратарь Адамов.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:2
Краснодар

Адамов против Сафонова — дуэль имени Галицкого

К слову, о вратарях. В матче был другой сюжет — в воротах обоих клубов играли воспитанники академии «Краснодара». Денису Адамову в свое время не удалось подвинуть Матвея Сафонова из рамки «быков» (сыграл за основу всего два матча), поэтому он переехал чуть южнее — в «Сочи» ему доверяют чаще.

Хотя соревноваться с Джанаевым непросто, игровое время Адамов получает регулярно. Настолько, что против бывшего клуба он выходил уже три раза, учитывая матч 23-го тура нынешнего сезона. В этой игре, как и в прежних, несмотря на классные спасения (Адамов очевидно заряжен), «сухаря» не получилось. А у Сафонова, напротив, первый матч без пропущенных в противостоянии с Денисом. Правда, сегодня у Матвея работы было в два раза меньше — он совершил три сейва, в то время как Адамов — семь.

У Кривцова уже семь мячей весной

20-летний Никита Кривцов — настоящее открытие весны. Несмотря на то что он играет на позиции полузащитника, забивает 88-й номер чаще нападающих. При этом началось все только в марте, когда Никита забил «Динамо». Потом был дубль в Кубке в ворота «Ахмата», гол в знаменитом разгроме «Химок», еще один дубль в ворота нижегородцев и, наконец, мяч в ворота Адамова.

Для сравнения, Кади забил за «Краснодар» три мяча весной, Сперцян — один, Кордоба — пять. Так что достижение Кривцова действительно впечатляет — интересно, что такого с ним сделал Владимир Ивич?

Южное дерби опять за «Краснодаром»

Несмотря на то что оба клуба существуют не так давно, история противостояния постепенно обрастает деталями. В РПЛ теперь подавляющее преимущество за «быками», у них пять побед против всего двух у сочинцев. При этом четыре виктории у «Краснодара» идут подряд.

Последний раз «Сочи» отбирал очки у черно-зеленых в мае 2021 года — тогда коллектив Владимира Федотова на выезде обыграл хозяев со счетом 3:1. С тех пор успех только у «Краснодара», общий счет за четыре матча — 9:2.

Игровой момент в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. Три неназначенных пенальти, грубая ошибка Песьякова и драма в серии пенальти. «Краснодар» выбил «Ростов» из Кубка

«Быки» — самая результативная команда весны в РПЛ

Владимир Ивич, кажется, действительно провел отличную работу. «Краснодар» после рестарта забил в РПЛ уже 17 мячей. Для сравнения, «Зенит» забил десять, идущий вторым «Ростов» отличился восемь раз, столько же на счету «Спартака». Правда, десять набранных очков не помогли сильно взлететь в турнирной таблице — пока «быки» перескочили лишь на седьмое место, до перерыва они занимали восьмую строчку. Но с такой игрой результаты должны улучшиться.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Жуан Батчи
Курбан Бердыев
Никита Кривцов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
«Торпедо» — «Спартак»: Андре выпрашивал предупреждение сопернику — торпедовца ошибочно не наказали
Федотов — о победе над «Уралом»: «Команда довела матч до заслуженной победы»
«Торпедо» — «Спартак»: арбитр ошибочно не удалил Самсонова
«Торпедо» — «Спартак»: главный тренер хозяев Клотет получил красную карточку
Агент Комличенко отреагировал на слова Талалаева: «Видимо, Андрей Викторович фанат Николая»
«Торпедо» — «Спартак»: красно-белые с третьей попытки реализовали пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко