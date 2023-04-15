Уход Бердыева не помог «Сочи». «Краснодар» тащит талантливый воспитанник Кривцов

Что Ивич сделал с «быками»?

Дмитрий Хохлов вернулся в РПЛ

После того как Курбан Бердыев загадочно покинул «Сочи», правление перехватил его помощник — Дмитрий Хохлов. Специалист вернулся на бровку РПЛ после многолетнего отпуска. Последний матч во главе клуба из элиты Дмитрий Валерьевич провел в октябре 2019 года — тогда после затяжной серии из поражений его уволили из «Динамо». Кстати, началось тогда все с поражения от «Сочи» (2:3).

У руля этого же «Сочи» (пока временно) у Хохлова на этот раз получилось не очень — «Краснодар» особых проблем не испытал и победил 2:0. Но сочинцы и мер каких-то принять не успели — вышли в три центральных защитника, что для того же Хохлова несвойственно. Нобоа моментами блистал, но не более — в остальном в составе хозяев геройствовал только вратарь Адамов.

Адамов против Сафонова — дуэль имени Галицкого

К слову, о вратарях. В матче был другой сюжет — в воротах обоих клубов играли воспитанники академии «Краснодара». Денису Адамову в свое время не удалось подвинуть Матвея Сафонова из рамки «быков» (сыграл за основу всего два матча), поэтому он переехал чуть южнее — в «Сочи» ему доверяют чаще.

Хотя соревноваться с Джанаевым непросто, игровое время Адамов получает регулярно. Настолько, что против бывшего клуба он выходил уже три раза, учитывая матч 23-го тура нынешнего сезона. В этой игре, как и в прежних, несмотря на классные спасения (Адамов очевидно заряжен), «сухаря» не получилось. А у Сафонова, напротив, первый матч без пропущенных в противостоянии с Денисом. Правда, сегодня у Матвея работы было в два раза меньше — он совершил три сейва, в то время как Адамов — семь.

У Кривцова уже семь мячей весной

20-летний Никита Кривцов — настоящее открытие весны. Несмотря на то что он играет на позиции полузащитника, забивает 88-й номер чаще нападающих. При этом началось все только в марте, когда Никита забил «Динамо». Потом был дубль в Кубке в ворота «Ахмата», гол в знаменитом разгроме «Химок», еще один дубль в ворота нижегородцев и, наконец, мяч в ворота Адамова.

Для сравнения, Кади забил за «Краснодар» три мяча весной, Сперцян — один, Кордоба — пять. Так что достижение Кривцова действительно впечатляет — интересно, что такого с ним сделал Владимир Ивич?

Южное дерби опять за «Краснодаром»

Несмотря на то что оба клуба существуют не так давно, история противостояния постепенно обрастает деталями. В РПЛ теперь подавляющее преимущество за «быками», у них пять побед против всего двух у сочинцев. При этом четыре виктории у «Краснодара» идут подряд.

Последний раз «Сочи» отбирал очки у черно-зеленых в мае 2021 года — тогда коллектив Владимира Федотова на выезде обыграл хозяев со счетом 3:1. С тех пор успех только у «Краснодара», общий счет за четыре матча — 9:2.

«Быки» — самая результативная команда весны в РПЛ

Владимир Ивич, кажется, действительно провел отличную работу. «Краснодар» после рестарта забил в РПЛ уже 17 мячей. Для сравнения, «Зенит» забил десять, идущий вторым «Ростов» отличился восемь раз, столько же на счету «Спартака». Правда, десять набранных очков не помогли сильно взлететь в турнирной таблице — пока «быки» перескочили лишь на седьмое место, до перерыва они занимали восьмую строчку. Но с такой игрой результаты должны улучшиться.