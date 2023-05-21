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Сегодня, 18:55

Супердерби: «Спартак» выгрыз победу у ЦСКА в игре, которую будут обсуждать еще долго

Гоша Чернов
Корреспондент
21 мая. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Квинси Промес празднует гол с Александром Соболевым и Романом Зобниным.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Красно-белые вплотную приблизились к армейцам.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
ЦСКА

Принципиальная дуэль

Ровно год назад Владимир Федотов впервые в карьере взобрался на пьедестал премьер-лиги: 21 мая 2022 года «Динамо» было бито сочинцами, которыми руководил нынешний главный тренер ЦСКА, и уступило южанам серебро РПЛ. Спустя год Федотов вновь мог гарантировать второе место своей команде, что в эру господства «Зенита» почти равносильно трофею.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Спартак» вырвал победу в матче с ЦСКА: два удаления и дубль Промеса. Онлайн-трансляция матча

Символично, что сейчас команде Федотова снова противостоял прямой конкурент, да еще и принципиальный. Хорошо известно, что отец главного тренера ЦСКА болел за «Спартак», а сам он за всю карьеру уступал красно-белым всего однажды — пять лет назад, еще работая в «Оренбурге».

Матч первого круга усиливал и без того сумасшедшую интригу в дерби: конфликт Федотова и Гильермо Абаскаля на бровке не мог пройти бесследно. Но перед игрой тренеры точно думали не о личных взаимоотношениях, а о том, как использовать свои преимущества и нейтрализовать противника.

Ртутная роль Зиньковского

Абаскаль выбрал такой состав, что до стартового свистка было тяжело определить схему. «Спартак» весной вообще очень гибок, и в этом его плюс — армейцы тоже наверняка сомневались, будет ли соперник играть в три центральных защитника или в два. В итоге красно-белые изначально выстроились в 4-3-3 с одним чистым опорником, Литвиновым — Руслан вернулся на родную позицию спустя месяц.

Однако Абаскаль не был бы собой, если бы не подготовил сюрприз. И в данном случае он заключался в гибридной роли Зиньковского — номинально Антон, разумеется, играл на фланге атаки, но без мяча опускался низко, часто прямо на линию со всеми защитниками. Вынуждал Зиньковского так делать Медина — парагваец действовал очень широко, но дуэль у оппонента выиграл.

Федотов, в отличие от Абаскаля, весь сезон играет по четкой схеме 3-4-2-1 и на этот раз даже не сделал ни одной замены в основе. Грубо говоря, «Спартак» стартовым планом намеревался играть широко, а ЦСКА — узко, и в этом было основное тактическое столкновение команд.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: гол Михаила Игнатова ошибочно не&nbsp;засчитан. «Спартак» — ЦСКА: гол красно-белых ошибочно не засчитан. Ассистент Карасева зря зафиксировал офсайд

Отмененные голы

Главное, что игра была зрелищной. Часто бывает, что в битве с высокими ставками между командами, которыми руководят сильные тактики, все сводится к шахматам или сумо. Но здесь сразу же пошли удары по воротам, а затем и голы — правда, точные удары Игнатова и Заболотного были отменены из-за офсайдов, зато потом случились легитимные мячи.

ЦСКА в обороне пытался сохранять плотную структуру, но активно использовал фланги. Уже далеко не первый раз позиционно слабо играл Тавареш — португалец не раз упускал за спину Гайича или Облякова, а в моменте с голом упустил Медину. ЦСКА помогла вторая волна атаки после стандарта и шикарный длинный пас Акинфеева: Чалов скинул, а парагваец замкнул.

ЦСКА выглядел лучше, но концовку тайма выиграл «Спартак», так что ничья к перерыву была логична. Федотов все время кричал и показывал своим защитникам и хавбекам играть уже, но они поддавались на уловки соперников. Мендес и Зделар все время увиливали во фланги за Зобниным и Игнатовым, из-за чего в середине часто появлялись дыры. Гол Промеса состоялся как раз в результате успешного растяжения чужой линии обороны.

Соболев и Роша

В перерыве тренеры не сделали ни одной замены и вообще обходились без перестановок аж до 79-й минуты — редкость для игры подобного накала и интенсивности. Ничья вряд ли кого-то полностью устраивала, что отражалось и на эмоциях игроков. Уже на первых минутах небольшой конфликт возник между Соболевым и Виллианом Рошей, который Сергею Карасеву, как казалось, удалось быстро погасить.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Сергей Карасев. Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил

Но вскоре противостояние получило продолжение. После очередного стыка между защитником ЦСКА и форвардом «Спартака» Соболев показал Роше непристойный жест, схватившись за пах. Карасев этого не заметил, но бразилец акцентировал на этом внимание, повторив жест Александра. Вердикт — спорный: оба получили прямые красные карточки.

Вопросы к судьям

Усечение составов было на руку «Спартаку», потому что он больше владел мячом и был заинтересован в появлении пространства. Моментов у ворот армейцев стало больше, и очень скоро в ворота Акинфеева чуть не назначили пенальти — Карасева позвали к монитору, но он не увидел фола на Зобнине, хотя в этом сезоне в премьер-лиге было несколько похожих моментов, когда арбитр указывал на 11-метровую отметку.

А в следующем эпизоде Карасев назначил пенальти, потому что в штрафной снесли Мозеса. Правда, и здесь не со всех повторов все было ясно, поэтому и ВАР долго просматривал видео. В итоге решение подтвердили: Акинфеев вытащил мяч после удара Промеса, но голландец был расторопнее всех на добивании и вывел «Спартак» вперед.

На концовку у ЦСКА уже не осталось сил, а Карасев, как показалось, мало добавил к основному времени матча — всего шесть минут. «Спартак» все-таки выстоял и выгрыз победу — очень важную и, возможно, решающую в борьбе за серебро. Теперь красно-белые отстают от армейцев всего на одно очко, но впереди еще два тура.

Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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