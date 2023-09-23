«Спартак» оживает: три сухие победы за неделю! Максименко вышел в перерыве и остановил «Динамо»

Дерби — за красно-белыми.

Кубковое эхо

«Спартак» и «Динамо» проводят нетипичный сезон: каждая из команд пропускает на уровне с аутсайдеров, но идет в топ-5 по числу забитых мячей. Когда такие вводные, всегда ждешь результативного футбола.

На зрелище намекали и кубковые игры. В августе «Спартак» уже успел одержать победу со счетом 5:4, «Динамо» — со счетом 4:3, а их очная встреча вообще завершилась сумасшествием: красно-белые четырежды забили за половину тайма, после чего Марцел Личка разнес своих футболистов за настрой и даже обозвал их засранцами.

Кому именно были адресованы те слова чеха, неясно, хотя можно догадаться. Зато было очевидно, что главный тренер «Динамо» принял то поражение близко к сердцу и жаждал реванша.

Составы не без сюрпризов

Состав Личка выбирал тщательно — он совсем не напоминал тот, что уступал «Спартаку» месяц назад, да и вообще был полон сюрпризов. Сразу восемь легионеров, Скопинцев в запасе, а на месте левого защитника вышел правша Маричаль. Смолов вернулся в пару к Тюкавину, а не бродил где-то в оттяжке. Расстановка — 4-1-3-2, причем ее прямо перед матчем озвучил сам Личка. Когда «Динамо» начинало атаку от ворот, хавбеки выстраивались в чистый ромб с Нгамале в роли наконечника, а без мяча все центральные полузащитники, кроме Чавеса, вставали в линию, причем камерунец уходил на привычный левый фланг.

Старт «Спартака» тоже выглядел необычно, но по другой причине — Гильермо Абаскаль на этот раз обошелся без перетряхивания основы: он лишь разменял Зобнина на Пруцева и подкорректировал конфигурацию хавбеков в середине поля. Констатируем, что Бабич с Дуарте проводят второй матч РПЛ подряд — это особенно удивительно, учитывая любовь Абаскаля к ротации центральных защитников. Джикия привыкает к роли запасного.

Открытая игра

Нейтральному зрителю наблюдать за этой игрой было интересно, а вот болельщики по ходу встречи точно потратили целую пачку антидепрессантов. Причем первыми их выпили поклонники «Динамо» — сразу после того, как Бонгонда открыл счет. У них наверняка перед глазами пронеслись призраки кубкового матча.

По количеству голевых моментов у «Спартака» в первые полчаса эта встреча едва ли уступала той, что проходила в августе. Красно-белые вполне могли удваивать счет еще до перерыва: отличные моменты были у Пруцева, Соболева, Бонгонды, едва не занес мяч в ворота Денисов после прострела Промеса. Но на этот раз обвинять своих игроков в плохом настрое Личка точно не станет, потому что и «Динамо» активно лезло вперед: Бителло едва не воспользовался ошибкой Дуарте, а Чавес поразил крестовину.

Фактор Максименко

Первый тайм по непонятным причинам подарил нам лишь один гол. Игра была открытая, с обилием моментов и, конечно же, брака. Но безусловного антигероя у этого дерби не было: даже Маричаль с Дуарте в паре моментов натурально спасли свои ворота.

Куда больше вопросов было к некоторым игрокам атаки «Динамо»: Смолов пусть и вернулся на родную позицию, но, к удивлению, играл хуже, чем в роли глубинного форварда и был логично заменен. Невпопад все шло и у Карраскаля: колумбиец упустил несколько верных моментов и вываливался из командной игры.

Многое поменялось с выходом Скопинцева, который фактически занял место левого полузащитника и получил визу на атаку без черновой работы — Дмитрия страховал Маричаль. И у него действительно был шикарный момент, который ликвидировал блестящий Максименко.

Да, выход Александра на поле в перерыве выглядел неожиданно, но Селихов получил повреждение в первом тайме, а Максименко — шанс вновь заявить о себе. И голкипер «Спартака» оказался в числе главных героев матча: еще до опасного удара Скопинцева он не позволил забить Бальбуэна и Фернандесу, пусть и из офсайда.

«Динамо» впервые в сезоне без голов

В конце встречи Личка уже не думал об обороне — и замены, и перестроения были направлены сугубо на атаку, вследствие чего в тылу у гостей появились дыры. К воротам Максименко «Динамо» так и не подобралось, а вот «Спартак» был очень близок ко второму голу, но Промес в обоих случаях не забил.

Впрочем, и победой со счетом 1:0 красно-белые должны быть довольны. После международной паузы команда Гильермо Абаскаля возрождается — с учетом Кубка, она побеждает в третий раз кряду за неделю с общим счетом 5:0. А «Динамо» впервые при Личке покидает поле без голов.