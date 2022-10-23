«Спартак» убегает от ЦСКА. Красно-белые разгромили «Химки» и без Абаскаля

Спартаковцы выиграли — 5:0.

Нынешний «Спартак» — пожалуй, наименее валидольный за последние годы. Команда Абаскаля за неполную половину чемпионата приучила болельщиков, что «свои» очки она берет исправно. Поэтому концовка первого круга для красно-белых выглядела максимально благоприятной — домашние матчи с «Химками» и «Торпедо».

Хотя перед игрой с подмосковной командой проблем хватало: перебор карточек у Промеса и Хлусевича, травмы Литвинова и Умярова. Но в первую очередь это, конечно, дисквалификация Абаскаля, с которой в «Спартаке» категорически не согласились. И дополнительная интрига матча: в стартовом составе «Химок» оказалось аж семь игроков, в разное время выступавших за «Спартак».

Впрочем, экспрессии у кромки поля хватало и без Абаскаля: за двоих справлялся Гогниев. А вот его команда напрочь завалила начало матча, пропустив уже на второй минуте. «Спартак» провел симпатичную веерную атаку с ударом Зобнина и своевременным добиванием Игнатова.

Второй гол «Химки» привезли сами себе: Никитин неаккуратной передачей вывел на свои ворота Николсона.

Хотя какого-то подавляющего игрового преимущества у «Спартака» не было, и главным героем второй половины тайма стал Селихов, выдавший пару шикарных сейвов. Один из них даже напомнил эпизод из матча с «Севильей» пятилетней давности, когда голкипер «отстегнул руку» и вытащил мяч из-под самой перекладины.

Во втором тайме вопрос стоял так: либо «Спартак» забивает третий и снимает все вопросы, либо «Химки» сокращают отставание и возвращают матчу интригу. Поначалу ближе к реальности был второй сценарий. Забить у «Химок» не получилось, а Селихов выдал еще два спасения, достойных самых топовых нарезок. Именно спартаковского голкипера в итоге признали лучшим игроком матча — совершенно заслуженно.

«Спартак» же нашел свой момент и забил третий: Соболев продавил защитника, а Николсон оформил дубль. Игра была сделана, и оставшееся время — лучший момент для экспериментов. Так наверняка посчитал центральный защитник Маслов, который начал разыгрывать «стенки» и лезть в чужую штрафную. А подменявший Абаскаля Слишкович дал игровое время двум 18-летним спартаковским воспитанникам — полузащитнику Зорину, который дебютировал в среду в Воронеже, и форварду Мелешину. Именно они и сделали четвертый гол: Мелешин замкнул прострел Зорина. Знаковый момент для спартаковской академии: парни полжизни играют вместе, еще в прошлом сезоне на пару разрывали Юношескую лигу, а теперь забивают и в премьер-лиге.

Но это еще не все. Маслов не успокоился и забил-таки свой мяч, первый за «Спартак». А вот Соболев остался без гола и не сумел продлить семиматчевую результативную серию — это, пожалуй, единственный спартаковский негатив в этот вечер. Относительно всего остального Абаскаль может быть доволен: красно-белые во втором подряд домашнем матче забили пять мячей и закрепились на второй строчке, на три очка оторвавшись от ЦСКА.