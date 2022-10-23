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Сегодня, 18:00

«Карраскаль и Медина в отборе никакие! Где был Мендес?» Монолог ветерана ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Хесус Медина (слева) и Брайан Мансилья.
Фото ФК «Оренбург»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — о гостевой ничьей с «Оренбургом» (2:2).
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
ЦСКА

— Ничья — пожалуй, закономерный результат. Хотя во втором тайме хозяева могли даже вырвать победу.

Я бы не сказал, что до перерыва ЦСКА доминировал. Просто лучше распорядился своими моментами. А «Оренбург» мне очень понравился. Классное движение. Видно и понятно, чего хочет команда Лички. Ничего не изобретает. Длинные передачи вперед, подбор, перевод на фланг и подача в штрафную. Все вроде бы просто. Но армейцы с этим в итоге не совладали.

Опять есть вопрос по движению красно-синих. Куда все пропало во второй половине встречи? Откуда столько невынужденных потерь?

Вышли в старте Карраскаль и Медина. Колумбиец в первом тайме гол заработал, пас на Чалова отдал, а потом потерялся. Медина вообще провалил этот матч! Мендес — ни о чем... Пробегал 86 минут, а какая от него польза?

Где отбор в середине поля? Почему игроки обозначают, а не отбирают? И это происходит из раза в раз. Катись, играй в мяч! Я этого не вижу... Так нельзя! Куда пропало созидание после перерыва?

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Владимир Сычевой забивает гол в&nbsp;ворота ЦСКА. Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы

Реализация у Чалова хромает. Один забил, а почему не попал в створ после подачи Карраскаля? Могли создать задел, пока двигались, а потом...

«Зенит» же всем прекрасно показал, как играть против такого «Оренбурга». Питерцы отрезали атакующую группу и за счет своего мастерства впереди решали свои вопросы. Ну и против команды Лички нужно быть физически готовым. А так, получается, «Оренбург» в целом перебегал сегодня армейцев. Москвичи, увы, не выдерживают такого темпа. Как только хозяева прибавляли, поддавливали, армейцы сразу теряли мяч, брак приличный...

Считаю, замены Карраскаля и Медины были оправданны. Ничего же не меняется! Карраскаль сзади не помогает партнерам, лишь обозначает отбор. Медина — то же самое. Да оба они в отборе никакие! Почему дали такую свободу хозяевам? «Оренбург» летел вперед, давил. Уж не знаю... Может, подопечные Лички там что-то едят?

Ну, что поделать... Молодцы, хоть ничью удержали.

Нарушал ли Сычевой правила при пробитии пенальти? Я так не думаю. Вроде, разрешается делать такие секундные паузы перед ударом. Раз засчитали — значит, можно.

Перспективы Сычевого? В «Оренбурге» он, конечно, себя нашел. Команда работает на него, он здорово реализовывает свои моменты. Но как он проявит себя, допустим, в «Зените» или «Спартаке»? Для меня этот вопрос пока открыт.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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1.87

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22%

1.66

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ФК Оренбург
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Виктор Мендес
Хесус Медина
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Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы