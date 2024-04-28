Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:45

«Я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти уже трясется!» Слишкович — о победе над «Локо»

Слишкович пошутил о своей беспроигрышной серии со «Спартаком» в РПЛ
Зарина Халимхонова
Владимир Слишкович.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен
Пресс-конференция после дерби.

Клубу решать, оставлять ли меня тренером. Я же просто работаю

— Тяжелая игра, — сказал главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович. — У «Локомотива» были моменты — нам надо работать над концентрацией. До последнего был шанс закончить 3:3... Но я так горжусь, как игроки провели этот матч! Они сделали все, что я просил. Играют друг за друга, и никто не может их сломить.

— Почему Зиньковский не вышел в старте?

— Это мое решение. Нам важен каждый игрок. В то же время футболисты должны думать о команде, а не о себе. Нет никаких «я», есть только команда.

— Как оцените игру Бонгонды?

— Я очень доволен Тео. Он проделал очень большую работу. Понял, что надо концентрироваться на игре. Он — молодец!

— Почему Медина при вас так заиграл?

— У нас с ним состоялся разговор. Я хочу, чтобы у каждого футболиста на поле была свежая голова. Сейчас он больше действует не на фланге, а в центре. Мне кажется, здесь он способен на большее.

— Как оцените игру Мозеса?

— Виктор вернулся после травмы. Я разговаривал с ним перед матчем. У него огромное желание играть, и я в этом убедился. Когда приезжают такие игроки, остальные понимают: это большой мастер, который умеет держать мяч и сохранять спокойствие.

У него были неплохие моменты, он мог сыграть в них лучше. Но у него была долгая пауза. Ему нужно время, чтобы он стал тем Виктором, которого мы знаем.

Владимир Слишкович и&nbsp;Роман Зобнин. Если «Спартак» возьмет бронзу и выйдет в финал Кубка — Слишковича нужно оставлять!

— Вы не проигрываете со «Спартаком»...

— Анчелотти уже трясется!

— Влияют ли на вас разговоры о назначении на пост главного тренера «Спартака»?

 — Я об этом не думаю. Что будет завтра, я не знаю. Решать клубу. А я просто выполняю свою работу.

— Джикия вне заявки. Когда мы его увидим?

— Он травмирован. Небольшое повреждение. Думаю, об этом знают все. Надеемся увидеть его в следующей игре.

— Кто выбирал пенальтиста?

— Это мое решение. У нас есть список, кто будет бить 11-метровые.

— Готовы повторить сегодняшний результат и в кубковом дерби с «Динамо»?

— Не люблю счет 3:1 или 3:2. Лучше 3:0! Или 2:0.

— В приоритете у «Спартака» Кубок?

— У нас нет приоритетов. Кубок это или чемпионат, приоритет в том, чтобы выиграть каждый матч. При выборе состава на дерби с «Локо» я не думал о Кубке. Результат показал, что я был прав.

Команду упрекнуть не в чем

— Не сказать, что «Локомотив» играл плохо. Как начать больше забивать, а не пропускать? — первый вопрос Михаилу Галактионову.

— Мы забиваем и тут же пропускаем. Конечно, здесь важно поправить и индивидуальные взаимодействия, и командные. Нужно исправить этот дисбаланс.

— Когда увидим Магкеева?

— Магкеев здоров. Пока выбор в пользу тех, кто в более игровом тонусе.

— Не слишком ли рано заменили Пиняева? Казалось, что он готов был еще поиграть.

— Возможно, но нам требовался игрок в средней линии, который бы цеплялся за мячи. Сарвели и Жемалетдинов хорошо справлялись. Команду упрекнуть не в чем. Моменты хорошие есть, играли динамично. Но пропущенные три гола — это не очень хорошо для нас.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу над &laquo;Локомотивом&raquo;. Голевая компенсация за нулевое дерби. «Спартак» выиграл, «Локо» на этот раз не отыграл «минус два»

—Дзюба выходит на замену — и снова без результативных действий. С чем связываете его спад?

— Артем достаточно много пропустил. У нас же в последнее время скоростная и мобильная атака. Артем — статусный игрок. Он поддерживает ребят.

— На какие качества вы рассчитываете, когда выпускаете его?

— Если мы играем в контратаку, естественно, нам нужен более скоростной игрок. Тренировочный процесс покажет, выйдет ли Артем в оставшихся матчах.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Михаил Галактионов
1
0
Читайте также
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
Доверие к Слишковичу, бесполезный Дзюба и прорыв Угальде. 5 причин, почему «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Дьяков: «Спартак» сыграл более прагматично, умно и разумно»
«Ростов» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ
«Балтика» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ
Слишкович: «У игроков «Спартака» были проблемы в психологии. Их нужно было расслабить»
«Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ
Если «Спартак» возьмет бронзу и выйдет в финал Кубка — Слишковича нужно оставлять!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Если «Спартак» возьмет бронзу и выйдет в финал Кубка — Слишковича нужно оставлять!