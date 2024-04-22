Обозреватель «СЭ» рецензирует разгром «Ростова».

Мистика началась на 16-й минуте, когда за четверть часа при Слишковиче «Спартак» сделал то, что при Абаскале не удавалось весь сезон

Интересно, как такое происходит. В первом же матче РПЛ без Гильермо Абаскаля и 24-м по счету «Спартак» уже на 16-й минуте впервые забил со стандарта.

Невозможно поверить, что красно-белые при Абаскале их не отрабатывали. Как и не верю, что Владимир Слишкович за несколько дней эту работу принципиально перестроил — с учетом того, что он принял команду в прошлое воскресенье, а посреди недели был кубковый матч в Питере. Наигрывать штрафные и угловые в каком-то новом ключе было практически некогда. Но получилось так, как ни разу не получалось при испанце.

Либо это какая-то мистика, либо раскованность, которая появилась у команды с его уходом. Что именно — после одного матча со Слишковичем во главе оценивать, по мне, рано.

А «2+1» Медины, забившего до того за весь сезон два мяча, причем последний — в дерби первого круга с ЦСКА, — это что такое? Самого, пожалуй, критикуемого футболиста «Спартака» купили у армейцев за немаленькие деньги при активной поддержке Абаскаля. И сам парагваец очень хотел играть под руководством испаноязычного тренера, и специалист жаждал с ним работать. На деле вышел провал, но стоило Гильермо уйти в отставку — получите три результативных действия.

А первые голы Хлусевича и Тео Бонгонды во втором круге? Вообще, логики в том, что «Спартак», забив в пяти весенних турах два мяча и закончив с нулем четыре матча, на поле лидера весны отправил в его ворота пять голов, не просматривается никакой. Кроме того, что это «Спартак», а «Спартак» и есть отсутствие логики.

5:1 на Дону — цифры, конечно, красивые. Но все же давайте не забывать, что три мяча из этих пяти были забиты после нелепых ошибок игроков «Ростова», которые в этот день при 30 тысячах своих болельщиков словно соревновались, кто нелепее оплошает. И перещеголял всех в этом деле Сергей Песьяков.

Причем началось все не с паса Медине, после которого южноамериканец забил победный гол. Старт ошибкам опытный голкипер дал на исходе первого тайма, когда зачем-то побежал к центру поля и не попал по мячу. Благо для «Ростова», что защитник Илья Вахания сориентировался быстрее всех и не позволил Манфреду Угальде пробить по пустым воротам.

Позже выяснится, что на второй тайм Песьяков вышел с травмой, о которой не стал говорить тренерам и из-за которой перед пенальти от Медины (а не из-за ошибок или лучшего умения Никиты Медведева отражать 11-метровые) Валерий Карпин с Виталием Кафановым его заменили. Но раз вышел на поле и скрыл повреждение, о чем также сказал главный тренер, — значит, оценивать его игру надо безотносительно травмы.

И тут иные спартаковские болельщики наверняка припомнят Песьякову, экс-голкиперу «Спартака» (это имело место как раз в бытность Карпина главным тренером красно-белых, и особо он отмечал... игру Сергея ногами, по которой, как тогда Валерий Георгиевич говорил, Песьяков превосходит Игоря Акинфеева), одно недавнее высказывание в интервью «РБ Спорт». «Мне кажется, через пару лет «Зенит» может стать «народной» командой, забрав этот статус и популярность у «Спартака». Все любят болеть за команду, которая выигрывает».

Едва ли хоть кто-то из поклонников красно-белых рад подобное услышать — и ладно бы такое сказал бывший или действующий игрок «Зенита», но чтобы экс-спартаковец, в Питере никогда не выступавший!.. Вчерашнюю игру Песьякова сторонники мистических версий расценят как кару красно-белых богов за вероотступничество. Пенальти, с которого Медина уже при Медведеве оформил дубль, тоже ведь начался с ошибки Сергея — когда он слабо выбил мяч кулаком, и уже только потом тот попал в руку Осипенко.

Спартаковцы празднуют один из голов в ворота «Ростова». Фото ФК «Спартак»

Для славословий Слишковичу время еще не пришло

А потом был еще ляп Виктора Мелехина, отдавшего мяч по центру прямо под удар Кристоферу Мартинсу, и два выхода с центра поля один на один, когда в первом случае Данил Пруцев не попал, а вот Бонгонда после паса Александра Соболева вспомнил, как забивать. И уже сложно было поверить, что в первом тайме о будущих 1:5 не говорило вообще ничто, все время после пропущенного гола «Ростов» смотрелся интереснее, по ударам к перерыву было 7-2 в его пользу, по угловым — 6-1. Шла жесткая равная мужская игра. И почему одна ошибка голкипера потянула за собой цепочку из серии оплошностей — тема для анализа штаба Карпина.

«Спартаку» в этот вечер везло и с чужими ошибками, и кое с чем другим — в конце игры Соболев чудом отскочил от второй желтой карточки, которая привела бы к пропуску дерби с ЦСКА. С учетом вылета трех важнейших игроков соперника именно из-за дисквалификаций новости в этот уик-энд для красно-белых были исключительно хорошие.

При этом не стал бы переоценивать этот результат для красно-белых. Да, Слишкович перестроил схему с постоянных весенних абаскалевских 4-4-2 на 3-5-2, и «Спартак» смотрелся с новым сочетанием сбалансированно. Ясно, что идеи боснийца далеко не во всем совпадали с видением игры Гильермо, чего он и сам не скрывает, да и тактическое решение как в кубковой встрече в Санкт-Петербурге, так и в Ростове свидетельствует об этом четко. Но преимущество красно-белых на берегах Дона было далеко не на 5:1 — реализация пяти голевых моментов из семи наряду с такой игрой Медины, едва ли не первой в сезоне, можно скорее назвать аномалией. И характеристику этого матча Карпиным: «Бывает» — я скорее поддержу. Добавив: не всегда же в «Спартаке» быть чему-то неприятному!

Сработал и выбор в середине поля в пользу Мартинса (речь не только о его голе: ошибка Песьякова при втором мяче случилась ведь именно после отбора мяча люксембуржцем на своей половине, рывка на чужую и его прессинга Осипенко, который вынужден был катнуть мяч назад вратарю, а дальше вы знаете), и решение не выпускать в основе на «Ростов» Соболева. Слишкович объяснил его тем, что форвард в последнее время играл почти без замен и с учетом графика игр — по две в неделю, где-то ему надо было дать отдых. И вот парадокс — снова оказался очень полезен, но опять ушел с поля без гола Угальде, не особо эффективно отыграл не реализовавший в первом тайме отличный момент Михаил Игнатов, а с результативностью у спартаковцев никаких проблем не возникло.

Возможен ли в лице отлично говорящего по-русски Слишковича вариант Массимо Карреры, версия 2.0.? Это чистое гадание на кофейной гуще, а когда такие вещи происходят вслепую, то вариант «нет» всегда вероятнее. Но ведь и в момент прихода итальянца, взятого месяцем ранее на должность тренера по защитникам, никому и в голову не могло прийти, что произойдет дальше. Такие чудеса — исключения, а не правила. Тем меньше вероятность их повторения, пусть даже «Спартак» в последние 20 лет добивается чего-то вопреки, а не благодаря.

Безусловно, противоестественно будет после такого старта менять Слишковича до конца первенства, но пока происходящее для меня не повод считать, что с ним надо торопиться подписывать полноценный контракт. Сейчас полное ощущение, что команду просто достал Абаскаль, и ничья в Санкт-Петербурге с разгромом «Ростова» — быстрый психологический эффект смены опостылевшего тренера. Не более того. Если Слишкович докажет иное — с удовольствием возьму эти слова назад.

Муми Нгамале, Федор Смолов и Сергей Паршивлюк благодарят трибуны после матча с «Пари НН». Фото ФК «Динамо»

«Динамо» выходит из пике

Минимальная победа «Зенита» над «Оренбургом» (так же как и «Ростов», впервые проигравшим весной) стоит внимания только из-за второй кряду домашней победы чемпиона над клубом из нижней части таблицы со счетом 1:0 — ранее он так обыграл «Балтику» — и вообще весенней нерезультативности. В шести турах команда Сергея Семака забила лишь девять мячей, что, однако, не мешает ей возглавлять таблицу с четырехочковым отрывом. Но тенденция хорошо проводить первые таймы и посредственно, с шансами для соперников, — вторые вряд ли тренера и болельщиков радует.

Гораздо ярче получился выигрыш оживающего «Динамо» в Нижнем Новгороде. 4:2 на Кубок в Оренбурге, 4:1 там, где сливаются Волга с Окой, — это эффектно. Три очка отрыва от четвертого места, невзирая на три подряд поражения до этого тура, выход Константина Тюкавина на первое место в лиге по системе «гол плюс пас», отличная игра Хорхе Карраскаля... И неожиданное, но сработавшее решение Марцела Лички о переводе в запас Диего Лаксальта, вместо которого появился Даниил Фомин и забил мяч, оказавшийся победным.

Но, конечно, нельзя не сказать, что сейчас Нижний очень слаб. Дисквалификация капитана и стержня обороны Кирилла Гоцука ударила по команде Сергея Юрана очень больно, в атаке пока никто не смог заменить уехавшего в «Ференцварош» Эдгара Севикяна, а тут еще и «кресты» у ключевого полузащитника Мамаду Майга. Нижегородцы с четырьмя очками — на последнем месте в весенней таблице (на очко больше у «Факела», «Урала» и «Рубина») и потерпели теперь четыре поражения подряд.

И все же было бы большим упрощением называть главной причиной разгромной победы «Динамо» слабость оппонента. Перед тем-то на выезде оно обыграло в Кубке бодрый и эффективный по весне «Оренбург». Так что тут сплелись два фактора — выход из пике одних и пребывание в таковом других.

Вспомню, однако, о прекрасном моменте у хозяев во втором тайме при счете 0:2, когда брат теннисистки Анны Калинской Николай, полузащитник с отлично поставленным ударом, бил без сопротивления с идеальной позиции из штрафной — и не попал. При 1:2, с учетом неважнецкого умения «Динамо» удерживать преимущество, все могло бы развернуться — и в его матчах с тем же «Пари НН» такое уже бывало. Но подобный эпизод и в играх, заканчивающихся 8:0, можно найти. Главное — то, что произошло, а не то, что могло произойти.