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Сегодня, 08:30

«Карпин? Вы все видели». Интервью Леонида Федуна о смене тренера «Спартака», Промесе и дерби

Леонид Федун не верит, что Карпин вернется в «Спартак»
Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин и Леонид Федун в сентябре 2011 года.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Федун — о крупной победе красно-белых в Ростове-на-Дону и перспективах команды после увольнения Абаскаля.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:5
Спартак

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун после разгрома красно-белыми «Ростова» на выезде (5:1) в интервью «СЭ» эмоционально отреагировал на крупную победу команды, оценил перспективы главного тренера ростовчан Валерия Карпина возглавить «Спартак» и жестко раскритиковал руководство клуба за ситуацию с Квинси Промесом.

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«Спартак» впервые за долгое время порадовал болельщиков и хорошей игрой, и яркой победой. Как вам матч в Ростове-на-Дону?

Победить «Ростов»... Знаете, для Карпина «Спартак» всегда принципиальный соперник. То, что победили, это здорово. После стольких месяцев безнадеги и критики команда наконец-то показала игру. И удача была на нашей стороне. Давайте будем откровенны: как и в матче с «Динамо», сильно помог вратарь соперника. Два «привоза» со стороны Песьякова и дальше «Ростов» надломился. Плюс ребята нормально сыграли. Выбрали правильную тактику: «Ростов» играет высоко, поэтому забросы привели к тому, что наши игроки могли убегать. Счет мог быть и крупнее. Поздравляю команду, они молодцы!

Практически сразу же после ухода Абаскаля такой матч!

С тренером все понятно: есть результат он молодец, нет тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать.

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Показалось, что руководство запоздало с этим решением.

— Я не состою в руководстве «Спартака». Нахожусь вне команды, а о том, что происходит, могу судить только по телевизору. Но могу сказать, что Слишкович перестроил игру это видно.

Идут активные разговоры о новом главном тренере, в том числе о Карпине.

Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать. Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение.

Валерий Карпин. «1:5 от «Спартака» одним словом? Бывает». Карпин и Слишкович — о матче в Ростове-на-Дону

Вы не хотели бы видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым?

Я один раз послушался людей, которые хотели видеть такого тренера. И вы помните, чем это закончилось. Тренера должен выбирать спортивный директор. Он должен отвечать за результат.

«Спартак» всего в трех очках от третьего места. Команда еще поборется за медали?

Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе и «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. Все в его ногах, как говорится. Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче «Ростов» «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать.

Какие ожидания от дерби в четверг?

ЦСКА в четверг сыграет без трех ведущих футболистов. Сейчас у «Спартака» будет хороший настрой. Посмотрим, что получится. Долгая черная полоса может смениться белой.

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Верите, что Квинси Промес еще вернется в Россию?

Есть генеральный директор клуба, ему и надо задавать данный вопрос. Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать. Но что произошло, то произошло. Будем надеяться, что данный вопрос получится решить. Как? Я не знаю...

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Федун
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