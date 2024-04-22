«Карпин? Вы все видели». Интервью Леонида Федуна о смене тренера «Спартака», Промесе и дерби

Сегодня, 08:30
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун после разгрома красно-белыми «Ростова» на выезде (5:1) в интервью «СЭ» эмоционально отреагировал на крупную победу команды, оценил перспективы главного тренера ростовчан Валерия Карпина возглавить «Спартак» и жестко раскритиковал руководство клуба за ситуацию с Квинси Промесом.
— «Спартак» впервые за долгое время порадовал болельщиков и хорошей игрой, и яркой победой. Как вам матч в Ростове-на-Дону?
— Победить «Ростов»... Знаете, для Карпина «Спартак» всегда принципиальный соперник. То, что победили, — это здорово. После стольких месяцев безнадеги и критики команда наконец-то показала игру. И удача была на нашей стороне. Давайте будем откровенны: как и в матче с «Динамо», сильно помог вратарь соперника. Два «привоза» со стороны Песьякова — и дальше «Ростов» надломился. Плюс ребята нормально сыграли. Выбрали правильную тактику: «Ростов» играет высоко, поэтому забросы привели к тому, что наши игроки могли убегать. Счет мог быть и крупнее. Поздравляю команду, они молодцы!
— Практически сразу же после ухода Абаскаля — такой матч!
— С тренером все понятно: есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать.
— Показалось, что руководство запоздало с этим решением.
— Я не состою в руководстве «Спартака». Нахожусь вне команды, а о том, что происходит, могу судить только по телевизору. Но могу сказать, что Слишкович перестроил игру — это видно.
— Идут активные разговоры о новом главном тренере, в том числе о Карпине.
— Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать. Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение.
— Вы не хотели бы видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым?
— Я один раз послушался людей, которые хотели видеть такого тренера. И вы помните, чем это закончилось. Тренера должен выбирать спортивный директор. Он должен отвечать за результат.
— «Спартак» всего в трех очках от третьего места. Команда еще поборется за медали?
— Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе и «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. Все в его ногах, как говорится. Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче «Ростов» — «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать.
— Какие ожидания от дерби в четверг?
— ЦСКА в четверг сыграет без трех ведущих футболистов. Сейчас у «Спартака» будет хороший настрой. Посмотрим, что получится. Долгая черная полоса может смениться белой.
— Верите, что Квинси Промес еще вернется в Россию?
— Есть генеральный директор клуба, ему и надо задавать данный вопрос. Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать. Но что произошло, то произошло. Будем надеяться, что данный вопрос получится решить. Как? Я не знаю...