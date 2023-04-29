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Сегодня, 22:05

Гол Соболева в последней атаке сохранил серебряную интригу. «Спартак» валидольно спасся в матче с «Ростовом»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Кейта Бальде обнимает Александра Соболева после гола «Ростову».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сумасшедшая развязка центрального матча тура — 1:1.

Выдумывать интригу в этом матче не было необходимости. Тут и ключевой матч в борьбе за серебро, и Карпин против «Спартака». А кому-то было интересно посчитать количество пенальти.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Ростов

Абаскаль не стал отказываться от схемы с тремя центральными защитниками, которая привела к весьма противоречивому спектаклю в матче с «Краснодаром» (4:3). Но при этом пару кадровых решений принял: замененные по ходу игры в понедельник Чернов и Пруцев остались на лавке. Зато вернулись отбывшие дисквалификации Литвинов и Мартинс, и состав красно-белых стал максимально близок к оптимальному. Ну или к осеннему. У «Ростова» впервые в старте вышел полузащитник Комаров, которого соцсети желто-синих обозначили как джокера.

Первый тайм — шахматы, даже на хайлайты было бы сложно наскрести. Соперники прощупывали друг друга прессингом и пытались спровоцировать на ошибку. Вся игра свелась к одной большой позиционной атаке. И очень много были задействованы вратари: чуть что — сразу назад, понадежнее. Переход от обороны к атаке с обеих сторон был максимально затруднен. «Ростов» пытался атаковать через левый фланг, видя уязвимость зоны в Дуарте; у «Спартака» лучше всех мяч двигал Литвинов, игравший в центре тройки защитников.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Спартак» — «Ростов»: развязка — огонь! Соболев забил в добавленное время, Карпин удален. Онлайн-трансляция матча

Во втором тайме ничего кардинально не поменялось. Разве что Комличенко чуть чаще стал падать в штрафной. В первом тайме, кстати, он со знанием дела пошел на пенальти, но не хватило буквально шага. Зато посадил на карточку Литвинова, который теперь пропустит игру следующего тура в Питере.

Ну а в этом матче все должна была решить одна ошибка или какое-то неординарное исполнение. У «Спартака» чаще стали проходить длинные передачи на Промеса, но воспользоваться ими лучший бомбардир «Спартака» не смог: видно, что голландец еще не набрал форму после травмы. А в составе «Ростова» выстрелил тот, от которого, пожалуй, не ждали. Вышедший на замену белорусский полузащитник Селява забил дальним чудо-ударом после скидки Комличенко.

Время у «Спартака» было, но, как казалось, «Ростов» не должен был упустить своего. Это ощущение стало только крепче после того, как Николсон не попал с пары метров в попытке замкнуть дальнюю штангу. Но в «Спартаке» верили до последнего: на заключительные стандарты пришел даже Селихов. И сработало! Самый последний угловой, подача Зиньковского и гол Соболева головой. Не самые зрелищные 80 минут этого матча компенсировала огненная концовка.

А вообще это результат в пользу ЦСКА. «Ростов» и «Спартак» сохранили свои места в тройке, позволив армейцам максимально приблизиться. «Спартаку» теперь ехать в Питер, где всю неделю будут готовиться к празднованию чемпионства. «Зенит» устроит ничья, а «Спартаку», чтобы сорвать Питеру праздник, нужно повторить то, что команда делала при Карпине в 2012-м. С тех пор, кстати, красно-белые и не обыгрывали «Зенит» на выезде.

Александр Соболев
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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