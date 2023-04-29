«Спартак» — «Ростов»: Левников не наказан и назначен на главный матч тура. Почему?

Выбор департамента судейства в очередной раз вызвал вопросы. Игру в Тушине дали арбитру, который неделю назад допустил серьезную ошибку, но в отличие от его коллег избежал отстранения от работы.

«Химки» — «Торпедо»

На 45-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Химки» — «Торпедо» (4:2) арбитр Кирилл Левников ошибочно наказал Виталия Лысцова 11-метровым ударом. Судья решил, что защитник подмосковной команды в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с Йорди Рейной. В действительности же Рейна сам направил свою правую ногу вбок и назад в направлении соперника, из-за этого произошел небольшой контакт в ногах.

Видеоассистенты Владислав Безбородов и Роман Усачев провели проверку, но почему-то в действия Левникова не вмешались. В итоге неверное решение рефери осталось в силе.

Удивительно, но оно не имело последствий в виде отстранения от судейства хотя бы на тур. Сегодня петербуржец будет работать в Тушине на матче москвичей и ростовчан.

«Ростов» — «Спартак», ОАЭ

Сравнительно недавно, в феврале этого года, Левников-средний уже судил игру между «Ростовом» и «Спартаком» — на турнире в ОАЭ.

На 88-й минуте матча «Ростов» — «Спартак» (0:0, пенальти — 1:2) арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота ростовской команды. Спустя пару минут он снова допустил ошибку — изучив видеозапись спорного эпизода, оставил первоначальное решение в силе.

Дело в том, что в штрафной «Ростова» произошел контакт мяча с рукой одного из его игроков. В момент контакта футболист этой рукой не опирался на газон. Он именно сыграл ей в мяч.

Сложно сказать, что помешало Левникову принять правильное решение. Он сравнительно долго добивался от тех, кто предоставлял ему повторы (на турнире шел странный эксперимент, который не был согласован с ИФАБ), показа с необходимого ракурса — с тактической камеры. Но так его и не получил. Ему показали другую запись.

Но в любом случае решение принято неверное. К счастью для судьи, это был полутоварищеский матч турнира лиги, а не игра чемпионата России. Потому скандала не случилось, а Левникову за эту ошибку ничего не сделали.

Чемпионат-2019/20

В отличие от лета 2019-го, когда едва не закончилась его судейская карьера. 20 июля того года в матче 2-го тура «Ростов» — «Спартак» (2:2) Левников допустил две серьезные ошибки, что позднее подтвердили и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, и экспертно-судейская комиссия (ее тогда возглавлял отец судьи — Николай Левников).

Во втором тайме судья принял неверное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых за фол Фернанду. А ближе к концу игры не вынес второе предупреждение Зелимхану Бакаеву и не удалил его.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Реакция ростовчан

После того матча ростовчане обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову:

«Уважаемый Александр Валерьевич! Мы знаем Вас как честного, принципиального и великолепно разбирающегося в футболе специалиста. На прошедших выборах президента РФС мы голосовали за Вас, будучи уверенными в том, что с Вашим приходом российский футбол преобразится в лучшую сторону.

Мы считаем, что пришло время навести порядок. Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча «Ростов» — «Спартак». Просим Вас не оставить этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных.

Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров. В прошлом сезоне ФК «Ростов» публично обращался к Александру Егорову — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС, мы просили оценить ряд моментов, однако наше обращение осталось без внимания. Александр Анатольевич, мы обращаемся к Вам вновь — ФК «Ростов» просит Вас прокомментировать представленные на видео эпизоды из нашего вчерашнего матча, в которых арбитр Левников принимает ошибочные и, по нашему мнению, предвзятые решения.

Просим Вас разобраться в произошедшем и принять самые жесткие меры. Клуб убежден, что Левников должен быть отстранен от работы. Напомним, что накануне состоялся прекрасный матч, который собрал полный стадион зрителей, несмотря на поздний час. Была замечательная картинка, футболисты отдали все силы на поле, но игру омрачили действия арбитра. Вышеупомянутый Левников допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Мы убеждены, что и Вы усмотрели ошибки в действиях арбитра.

...Искренне надеемся на справедливую оценку деятельности арбитра, а также на отстранение его от дальнейшей работы".

Наказание

Ближе к осени тогда пошли разговоры, что в октябре 2019-го Левникова не включат в число кандидатов от России в лист ФИФА на 2020 год, а сам он надолго отправится в запас или даже вынужденно завершит карьеру. Последнего не случилось, а вот в премьер-лиге он действительно долго не судил. В роли арбитра он вышел на поле только 8 марта 2020-го в матче 21-го тура «Локомотив» — «Ахмат» (1:0).

«Прилипают» моменты

А моменты продолжили «прилипать». Вот, например, один из самых необычных — с учетом решения экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Март 2021-го. На 42-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Ротор» — «Ростов» (0:4) Левников, занимавший хорошую позицию, засчитал взятие ворот волгоградцев и указал на центр поля. В действия судьи вмешались его видеоассистенты Алексей Сухой и Тихон Калугин. Они сами посмотрели повторы и предложили сделать то же самое Левникову, не согласившись с его решением.

Дело в том, что в ходе атаки ростовчан в течение короткого промежутка времени произошло следующее:

— сначала Максим Осипенко сыграл в мяч головой, а затем тот отскочил ему в руку, находившуюся в неестественном положении;

— затем мяч отлетел к Деннису Хаджикадуничу, и тот пробил по воротам;

— на добивании первым был Армин Гигович, он и открыл счет.

Арбитр изучил видеозапись и оставил свое решение в силе, решив, что Осипенко не нарушил правила. С такой логикой трудно согласиться. На мой взгляд, Осипенко совершил фол в атаке, рука находилась в неестественном положении, мяч был забит почти сразу после этого, взятие ворот следовало отменить.

«Ротор» обратился в ЭСК — там ему ответили, что судья прав. Вот мотивировка:

«После контакта с рукой нападающего «Ростова» № 55 Максима Осипенко мяч в ворота «Ротора» забит спустя несколько активных действий игроков атакующей команды. С целью унификации подобных эпизодов УЕФА выпустил разъяснение, касающееся термина «незамедлительно», которое также принято в отдельных европейских национальных чемпионатах. Под незамедлительностью создания возможности забить гол в данном случае понимается не более двух действий (передач, ударов, обводок игрока соперника и т. п.), произошедших непосредственно после касания руки партнера по команде. Комиссия считает, что попадание мяча в ворота «Ротора» после трех ударов в створ не свидетельствует о незамедлительно полученном командой преимуществе, несмотря на общую скоротечность игрового эпизода».

Интересно, такое понимание незамедлительности и потом применялось? Или это была разовая акция?

Виктор Мозес играет рукой в своей штрафной. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Рука Мозеса»

Были и запоминающиеся игры «Спартака». Благодаря Левникову, так получилось, даже появился новый термин — «рука Мозеса». Дело было в феврале 2021 года, когда спартаковцы в кубковом матче на «ВТБ Арене» проиграли бело-голубым (0:2).

Тот матч войдет в историю игр красно-белых, отмеченных спорными судейскими решениями.

На 12-й минуте Левников сначала не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, но изменил свое решение после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Валентина Мурашова и просмотра видеоповторов. Правильно ли поступил судья, определив, что Виктор Мозес сыграл рукой?

Однозначного ответа после изучения видеозаписи не было. При просмотре повтора, сделанного с одного ракурса (со спины Мозеса), можно было заключить, что спартаковец сыграл той частью плеча, которой теперь разрешено играть в мяч. Правило «короткого рукава» это позволяет. А вот если взглянуть с другого ракурса, могло показаться, что контакт с мячом произошел чуть ниже разрешенной области.

Но на снимке, сделанном фотокорреспондентом «СЭ», видно, что мяч скорее попал в разрешенную часть. Хотя и при изучении этой фотографии споры продолжились.

Решение ЭСК

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу Левникова в эпизоде с назначением 11-метрового удара на 12-й минуте матча.

ЭСК решила, что судья правильно назначил 11-метровый удар. Решение «мотивировано тем, что в действиях футболиста «Спартак» № 8 Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, приведшее к контакту с ним.

Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок. Мяч попадает в руку игрока «Спартака» № 8 Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры. Правила игры, глава 11, говорят, что «в целях определения нарушения при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки». ЭСК ожидает вмешательства ВАР в подобном эпизоде, так как судья не видел касания мяча рукой и это является «пропуском серьезного инцидента» согласно протоколу ВАР".

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фотомонтаж

К сожалению, кто-то из сотрудников РФС, работавший над оформлением информационной заметки на официальном сайте, использовал монтаж. На фото было видно, что мяч сдвинут с помощью фотошопа — сохранились остатки мяча в изначальном положении.

Как сообщили в РФС, видео для YouTube-канала служба коммуникаций готовила самостоятельно уже после того, как ЭСК вынесла вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение.

«В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-Экспресса», так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции. Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на нем четко видна черная линия на форме футболиста, с которой соприкасается мяч», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

По данному инциденту проводилась специальная проверка. Что стало с сотрудником, неважно, а вот словосочетание «рука Мозеса» потом периодически использовалось при описании тех или иных моментов, связанных с контактом мяча с рукой игрока.