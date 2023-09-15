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РПЛ

Сегодня, 10:00

Абаскалю и Хохлову проигрывать нельзя, «Краснодар» пройдет проверку Грозным, «Крылья» в Москве. Тур РПЛ создан для сенсаций

Игорь Рабинер
Обозреватель
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — перед возобновлением РПЛ.

Первый тур после сборных — место для сюрпризов. Вот доказательства

Есть стереотип, что первый тур после перерыва на сборные — самая большая возможность для сенсаций и для провалов топ-клубов, отправивших в национальные команды много игроков. Я решил проверить на последних примерах, насколько это соответствует действительности.

В прошлом сезоне такой тур был всего один — в марте, из-за специфического календаря, увязанного с ЧМ-2022. И тогда сенсацией можно было назвать только победу ослабшего после ухода Владимира Федотова «Сочи» в Москве над «Динамо». Но и то с некоторой натяжкой, поскольку и само «Динамо» со Славишей Йокановичем во главе не было похоже на себя времен Сандро Шварца. 1:1 в матче «Спартак» — «Ахмат» просто обозначили неудачную для красно-белых весну, в то время как команда Сергея Ташуева заняла высшее в своей истории пятое место.

И все. «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар», «Локомотив» — все выиграли, а «быки» и железнодорожники, которых возглавили нынешние тренеры Владимир Ивич и Михаил Галактионов, разгромили соответственно «Химки» и «Пари НН» с общим счетом 10:0. Но в этом не было никаких сенсаций.

Выходит, стереотип о первом туре после сборной — миф? Общий подсчет четырех туров предыдущего первенства, 2021/22, показал, что все же — нет. Столько туров — выборка все-таки уже достаточно показательная. Так вот, ни один клуб за эти четыре тура не набрал больше семи очков, даже «Зенит»! Именно в такой «послесборной» ситуации он ухитрился проиграть в Туле вылетевшему в том сезоне с последнего места «Арсеналу». Была у сине-бело-голубых ничья с «Сочи» в гостях, но с учетом второго места команды Федотова большой неожиданностью ее можно назвать, только если верить в теории заговора.

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Просто сам факт — во-первых, все без исключения теряли очки минимум в двух матчах из этих четырех, а во-вторых, по семь очков в них наряду со всей тройкой призеров набрал... вылетевший в итоге «Рубин» и попавшие в стыки «Химки». Да и еще два клуба, которые отправились в первую лигу, — «Уфа» и «Арсенал» — в этих турах были вполне неплохи, набрав по пять очков. Если взять нижнюю четверку чемпионата, то уже упомянутый результат матча «Арсенал» — «Зенит», а также «Сочи» — «Рубин» (1:2), «Рубин» — «Урал» (4:0), «Крылья Советов» — «Уфа» (1:2), «Химки» — «Ахмат» (2:0), «Арсенал» — ЦСКА (2:2), ЦСКА — «Химки» (0:0) — сплошь сенсации да сюрпризы. Семь матчей!

Если исходить из этих четырех туров, то вылетать должны были набравшие всего по два очка «Ростов» и «Урал». Но по реальным итогам сезона первый из этих клубов занял место в середине таблицы, а екатеринбуржцы избежали стыков; одна из шести команд, разделивших первое место, вылетела напрямую, еще одна — попала в стыки. То есть это клише явно не высосано из пальца, процент удивительных результатов в этих турах и правда значительно выше обычного. По крайней мере в том чемпионате.

Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В матчах ЦСКА — «Крылья» и «Ахмат» — «Краснодар» фаворитов нет

От каких же встреч в этом туре больше всего можно ожидать сюрпризов? Например, смена тренера в «Факеле», может, встряхнет воронежцев — часто это дает краткосрочный эффект. Впрочем, о Ташуеве поговорим ниже.

Отсутствие Фабиана Бальбуэна сделает уязвимее оборону «Динамо» — по словам Марцела Лички, он не планирует рисковать капитаном и Хорхе Карраскалем из-за длительных перелетов из Южной Америки. С другой стороны, главный тренер соперника бело-голубых Сергей Юран, как известно, был во время перерыва на сборные экстренно прооперирован и не только не смог поучаствовать в матче памяти Ильи Цымбаларя, но и подготовка к игре с «Динамо» прошла без него. Только ближе к самой встрече станет ясно, появится ли Юран на скамейке, может, у его футболистов будет дополнительный стимул: поддержать своего тренера. Но не скажется ли то, что команда готовилась без него?

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Неудачная серия «Сочи» пока не заставила президента клуба Бориса Ротенберга уволить Дмитрия Хохлова, и он выведет «барсов» на матч двух тренеров, которые в последнее время находятся под прицелом жесткой критики — в Москве со «Спартаком». Такой соперник кажется своевременным для Гильермо Абаскаля, чтобы начать выходить из кризиса второй половины августа — начала сентября.

Но не забываем о специфике тура. Как и в случае с игрой «Рубин» — «Зенит» — вы же не забыли, как команда Сергея Семака съездила два года назад в Тулу? Из той же серии, где фаворит вроде бы очевиден, но после паузы на сборные это не совсем факт, — встреча «Локомотива» с «Оренбургом».

Что касается матчей ЦСКА — «Крылья», «Ахмат» — «Краснодар» и «Балтика» — «Ростов», то в них явных фаворитов и нет. Клуб из Самары в таблице пока вообще стоит выше красно-синих, а команда из Грозного достаточно резко прибавила — по крайней мере в результатах — после смены Ташуева на Ромащенко. Ясно, что эти две недели многолетний помощник Станислава Черчесова, вернувшийся к самостоятельной работе спустя 15 лет, потратил на первые шаги к постановке своей игры. Интересно, к чему это приведет в матче против лидера чемпионата, не проигравшего пока в нем ни одной встречи.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
21
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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