«Спартак» ужасен, но это не повод убирать Абаскаля

Сегодня, 22:10
Мнение
«Спартак» снова не победил (в трех последних матчах команда набрала лишь одно очко), показав максимально невнятный футбол. А вопросов к Гильермо Абаскалю все больше.
После «Урала» и «Зенита» красно-белые получили кучу проблем с «Ахматом», который только перестраивается под Мирослава Ромащенко. Это не помешало выключить атаку «Спартака», а также создать очень опасные моменты у ворот Селихова. Помните, какая эйфория окружала красно-белых в начале сезона? Сейчас от нее не осталось и следа.
После провала с «Зенитом» от банды Абаскаля ждали правильную реакцию и много голов, но с «Ахматом» «Спартак» играл в атаку от силы минут десять. Если впереди мяч у красно-белых не доходит до Промеса или Бонгонды, то ударов по воротам можно просто не ждать. Никакой альтернативы Соболеву нет, два других нападающих успешно протирают штаны на скамейке.
Вообще, ситуация с Николсоном и Бальде, которых Абаскаль не видит в составе, не самая простая; два недовольных игрока в коллективе, которые совсем не выходят на поле, — это натуральная бомба замедленного действия в раздевалке. И тренеру вместе со спортивным отделом пора решать проблему.
Для «Лукойла» и спартаковского менеджмента в целом нет ничего проще, чем прямо сейчас уволить Абаскаля и назначить Станислава Черчесова, который никогда не скрывал, что мечтает вернуться в «Спартак».
Но убирать испанца до зимы — глупо. Абаскаль только недавно получил усиление, о котором просил, у него еще есть время найти баланс на поле и наконец-то заставить свою команду играть в яркий и результативный футбол.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -