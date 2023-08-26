«Спартак» ужасен, но это не повод убирать Абаскаля

Мнение Максима Алланазарова.

Мнение

«Спартак» снова не победил (в трех последних матчах команда набрала лишь одно очко), показав максимально невнятный футбол. А вопросов к Гильермо Абаскалю все больше.

После «Урала» и «Зенита» красно-белые получили кучу проблем с «Ахматом», который только перестраивается под Мирослава Ромащенко. Это не помешало выключить атаку «Спартака», а также создать очень опасные моменты у ворот Селихова. Помните, какая эйфория окружала красно-белых в начале сезона? Сейчас от нее не осталось и следа.

После провала с «Зенитом» от банды Абаскаля ждали правильную реакцию и много голов, но с «Ахматом» «Спартак» играл в атаку от силы минут десять. Если впереди мяч у красно-белых не доходит до Промеса или Бонгонды, то ударов по воротам можно просто не ждать. Никакой альтернативы Соболеву нет, два других нападающих успешно протирают штаны на скамейке.

Вообще, ситуация с Николсоном и Бальде, которых Абаскаль не видит в составе, не самая простая; два недовольных игрока в коллективе, которые совсем не выходят на поле, — это натуральная бомба замедленного действия в раздевалке. И тренеру вместе со спортивным отделом пора решать проблему.

Для «Лукойла» и спартаковского менеджмента в целом нет ничего проще, чем прямо сейчас уволить Абаскаля и назначить Станислава Черчесова, который никогда не скрывал, что мечтает вернуться в «Спартак».

Но убирать испанца до зимы — глупо. Абаскаль только недавно получил усиление, о котором просил, у него еще есть время найти баланс на поле и наконец-то заставить свою команду играть в яркий и результативный футбол.

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