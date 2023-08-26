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Сегодня, 22:10

«Спартак» ужасен, но это не повод убирать Абаскаля

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Мнение Максима Алланазарова.

Мнение

«Спартак» снова не победил (в трех последних матчах команда набрала лишь одно очко), показав максимально невнятный футбол. А вопросов к Гильермо Абаскалю все больше.

После «Урала» и «Зенита» красно-белые получили кучу проблем с «Ахматом», который только перестраивается под Мирослава Ромащенко. Это не помешало выключить атаку «Спартака», а также создать очень опасные моменты у ворот Селихова. Помните, какая эйфория окружала красно-белых в начале сезона? Сейчас от нее не осталось и следа.

После провала с «Зенитом» от банды Абаскаля ждали правильную реакцию и много голов, но с «Ахматом» «Спартак» играл в атаку от силы минут десять. Если впереди мяч у красно-белых не доходит до Промеса или Бонгонды, то ударов по воротам можно просто не ждать. Никакой альтернативы Соболеву нет, два других нападающих успешно протирают штаны на скамейке.

Вообще, ситуация с Николсоном и Бальде, которых Абаскаль не видит в составе, не самая простая; два недовольных игрока в коллективе, которые совсем не выходят на поле, — это натуральная бомба замедленного действия в раздевалке. И тренеру вместе со спортивным отделом пора решать проблему.

Александр Соболев в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. «Спартак»: впервые без пропущенных мячей, но и без идей в атаке

Для «Лукойла» и спартаковского менеджмента в целом нет ничего проще, чем прямо сейчас уволить Абаскаля и назначить Станислава Черчесова, который никогда не скрывал, что мечтает вернуться в «Спартак».

Но убирать испанца до зимы — глупо. Абаскаль только недавно получил усиление, о котором просил, у него еще есть время найти баланс на поле и наконец-то заставить свою команду играть в яркий и результативный футбол.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
34
19
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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