«Давид и Голиаф, знаете эту историю?» Абаскаль и Талалаев — о победе «Спартака» над «Торпедо»

Пресс-конференция главных тренеров после дерби.

«Первый снег — это прекрасно. Но надеюсь, в ноябре будет не так холодно»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Торпедо» (1:0) говорил о реализации моментов в исполнении своей команды и московской погоде.

— Этим и прекрасен футбол, — начал Абаскаль. — Не важно, на каком месте команды в таблице. Важно то, что они показывают на поле. Сегодня мы контролировали ход матча. Но так бывает, когда мяч не идет в ворота. Мы не смогли забить в первом тайме. Забив после перерыва, старались увеличить преимущество, и нам есть над чем работать: контроль игры, реализация моментов. Нам нужно быть более решительными. У нас молодая команда, мы хотим прибавлять. Отдельно хочу поздравить Романа Зобнина с 200-м матчем за «Спартак». Для наших молодых игроков важно иметь рядом такого опытного партнера.

— Почему «Спартаку» не удалось выиграть крупнее?

— В футболе бывают такие ситуации: Давид и Голиаф, знаете эту историю? Легко говорить, что «Спартак» должен забивать больше в играх с такими командами. Но если даже сто раз в сутки мы будем тренировать удары, то в игре все может сложиться совершенно иначе. Важен факт создания моментов, это уже само по себе очень ценно.

— Позади ровно половина чемпионата. Подведите итоги этого отрезка.

— Ключевое здесь — половина, поэтому выводов делать не стоит. Команда растет, прогрессирует. Каждую неделю мы ставим перед собой новый вызов с правильными амбициями и самокритикой. Мы стараемся работать, чтобы прибавлять с каждым днем. При этом вся проделанная работа не дает никаких гарантий на следующие сутки. Впереди у нас матч с «Сочи», готовимся к нему. А итоги подводить будем в мае-июне.

— Вы были легко одеты. Не замерзнуть помог спартаковский дух?

— Первый московский снег — это просто прекрасно. Необычное чувство. Но надеюсь, что в ноябре будет не так холодно и не так много снега. Там, откуда я родом, вчера было плюс 30. Видимо, поэтому «Спартак» здесь обыграл «Севилью» со счетом 5:1. Просто нам тогда было очень холодно.

— Когда дебютировал Павел Мелешин, вы говорили, что молодых нужно подводить постепенно. Готов ли его ровесник Даниил Зорин больше играть на этом уровне?

— Позиция Зорина — особенная, на ней необходим опыт. Получать его можно только в играх. Невозможно научиться только на тренировках. Сейчас я могу сказать, что он хорошо чувствует пространство, использует зоны и не боится брать инициативу на себя. Но набираться опыта нужно постепенно.

«Если мой футболист будет доволен после замены, то я выгоню его из команды»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев сказал, что это была лучшая игра команды под его руководством.

— «Спартак» — с победой, — Талалаев начал с поздравлений. — Хорошая игра. В первом тайме 15 минут действовали так, как планировали. Потом немного отдали инициативу. Во втором тайме после пропущенного мяча были вынуждены открываться, получили несколько быстрых атак. Заменами нейтрализовали преимущество «Спартака». Поблагодарил футболистов, качество игры улучшается. Единственное, не хватает мастерства в завершении, будем работать над этим.

— Первую замену вы провели уже на 30-й минуте. С чем это связано?

— Мы готовились к разному «Спартаку». Когда увидели их состав и разобрались, как они играют, мы поняли, что можем вскрывать зону за спиной у Денисова. Было два варианта: или бегать за ним, что мы делали в первые минуты, или использовать эту зону. Во втором тайме у нас игрок в этой зоне восемь раз получил мяч. К сожалению, ни одна его передача не нашла партнера. Будем работать над этим.

— Показалось, что у вас возник конфликт со Смольниковым после его замены.

— Замена была плановой. Были футболисты, которые не полностью готовы физически. Не знаю, что вы подразумеваете под словом «конфликт». Если мой футболист будет доволен после замены, то я выгоню его из команды. Со Смольниковым у меня все хорошо. Мы договорились встретиться и отдельно обсудить его ошибки. Игорь, как и любой опытный игрок, не любит, когда его меняют. Есть такое правило: лучше менять игрока после его положительного действия. А мы могли получить второй гол, и здесь уже было не до педагогических принципов. Мы пытались зацепиться за результат.

Андрей Талалаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Сегодня «Торпедо» показало, что футболисты готовы биться за тренера.

— Они бьются за себя, за свои семьи, за «Торпедо». И только после этого, может быть, за меня. Мы работаем только 13 дней, процесс налаживания взаимопонимания только идет.

— Когда забивал Промес, у вас не было сожаления, что в составе нет игрока, который может решить игру?

— У нас есть игроки, способные за счет отдачи и мастерства нивелировать разницу в классе, которая прослеживается у нас с некоторыми соперниками. Если смотреть за играми команд из разных частей таблицы, то часто нет структурных различий в их действиях. А разница как раз в завершающей стадии атаки. Когда есть Промес — это замечательно. Но я всегда и везде говорю: мои футболисты — самые лучшие.

— Довбня тащил в первом тайме, тем не менее вы были недовольны его действиями.

— Я стараюсь публично не обсуждать конкретных игроков. Мне не понравилось, как мы разворачивали мяч. Это касается не только Довбни, но и нескольких игроков линии обороны. Если вы посмотрите игру моих предыдущих команд, они делали это немного лучше. Думаю, со временем мы в этом прибавим. Что касается Довбни, то в концовке тайма был момент, когда он быстро ввел мяч в игру, а команда была уже «на гландах». Взрослые игроки должны чувствовать такие моменты и придерживать мяч. Недовольство могло быть только в этом. На сегодняшний день все футболисты провели лучшую игру. Во всяком случае при мне. Я не могу ругать кого-то за ошибки.