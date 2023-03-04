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Судейство

Сегодня, 16:45

Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виталий Мешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В обоих стартовых матчах 18-го тура чемпионата России «Факел» — «Химки» (1:1) и «Спартак» — «Урал» (2:2) рефери допустили ошибки, повлиявшие на ход и исход игр. Эксперт «СЭ» — о случившемся в Воронеже и Москве.

Начнем с субботней игры. Решения судейской бригады в Тушине вызовут наибольший резонанс.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
Урал

Пенальти в ворота «Спартака» помог назначить судья из Петербурга. Почему не удален Дуарте?

На 24-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» в штрафной площади красно-белых упал Алексей Каштанов, стремившийся замкнуть передачу партнера. Арбитр Виталий Мешков не квалифицировал действия Алексиса Дуарте как нарушение правил и не указал на 11-метровую отметку.

Но вмешался видеоарбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников. В итоге после достаточно долгой проверки самим ВАР и позднее Мешковым, отнявшей почти четыре минуты, судья назначил пенальти и вынес Дуарте предупреждение.

С вердиктом арбитра, проводившего 200-й матч в чемпионате России, можно согласиться. Спартаковский защитник действительно придержал соперника, находившегося перед ним. Но при этом нельзя утверждать, что показанные повторы позволяют сделать однозначный вывод — качество показа спорного эпизода оставляет желать лучшего.

Фото Скриншот трансляции

Вопрос также в том, почему Мешков, долго изучавший повторы, не удалил Дуарте за лишение соперника явной возможности забить гол. Он не увидел такой возможности, потому что Каштанов не владел мячом?

Обращает на себя внимание назначение ВАР из Петербурга на игру с участием главного конкурента «Зенита» в борьбе за золото. Наверняка найдется немало болельщиков красно-белых, которые начнут строить теорию заговора. В условиях обострившейся конкуренции в чемпионате России таких назначений, пожалуй, лучше избегать.

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Мешков ошибочно не доиграл эпизод, когда Игнатов забил гол

На 45-й минуте Михаил Игнатов завладел мячом и отправил его в ворота, но сделал это уже после свистка арбитра Мешкова. Такой гол по правилам засчитать нельзя.

Странно, что судья не доиграл эпизод и остановил матч, решив, что произошел контакт мяча с рукой спартаковца. Показанные повторы в этом не убедили.

В данном случае было бы лучше, если атака была бы завершена, а затем видеоарбитры проверили бы факт нарушения правил. Но Мешков решил, что он совершенно прав, и сразу зафиксировал фол, которого, возможно, и не было.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: Мешков ошибочно не доиграл эпизод, когда Игнатов забил гол

Из-за ошибки Мешкова не засчитан гол Соболева

На 86-й минуте Мешков ошибочно остановил игру, в результате чего не был засчитан гол Александра Соболева. Спартаковец отправил мяч в сетку уже после свистка судьи.

Никто из игроков красно-белых в этой атаке не нарушал правила. Непонятно, на что отреагировал Мешков и почему он остановил матч. Также непонятно, что в такой ситуации проверяли видеоарбитры.

Фото Скриншот трансляции

На 89-й минуте, когда показали судью крупным планом, было видно, что он сказал: «Свисток был до». Получается, что из-за действий Мешкова «Спартак» незаслуженно лишился двух голов.

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Судья ошибся в пользу «Факела» — пострадал «Спартак»

Ошибки арбитра Артема Чистякова, судившего в пятницу, 3 марта, первый матч 18-го тура «Факел» — «Химки», скажутся в следующем туре. Рефери несколько раз неправильно воздержался от вынесения дисциплинарных санкций, в результате чего два воронежца избежали дисквалификации и смогут сыграть 11 марта со «Спартаком».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
03 мар, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Химки

На 1-й минуте встречи в Воронеже Чистяков не вынес предупреждение нападающему хозяев поля Георгию Гонгадзе — тот в борьбе за мяч попал рукой в лицо Николе Античу.

Фото Скриншот трансляции

На 11-й минуте судья не наказал желтой карточкой воронежского защитника Кирилла Суслова — тот сорвал перспективную атаку гостей, три футболиста которых выбегали на трех соперников.

Оба ведущих игрока «Факела» перед матчем с «Химками» «висели» на карточках, у них было по три предупреждения. Пропуска важной встречи с красно-белыми они избежали.

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В пользу воронежцев не назначены два пенальти

На 8-й и 73-й минутах матча «Факел» — «Химки» Чистяков дважды ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом. В первом тайме в своей штрафной площади защитник «Химок» Лео Андраде корпусом и рукой толкнул в спину Аппаева, который готовился принять мяч.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

А во второй половине игрок подмосковной команды Петар Голубович попал рукой тому же Аппаеву в лицо и ткнул ему пальцами в глаз. В результате защитник выиграл борьбу за мяч. Судья фол не зафиксировал, а ВАР Антон Фролов в его действия не вмешался.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
Артем Чистяков
Виталий Мешков
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