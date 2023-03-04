«Урал» лишил «Спартак» мечты о чемпионстве. Красно-белые не побеждают дома при очень спорном судействе

«Спартак» проводит отличный сезон, но конкурировать с «Зенитом» по-настоящему можно будет только в следующем году — интрига в чемпионате практически умерла.

«Спартак» играет вничью с «Уралом» и практически лишает себя надежды на чемпионство в нынешнем сезоне. Надеяться на неуверенную игру питерцев в оставшихся матчах так же глупо, как верить в участившиеся в последнее время многочисленные сообщения об НЛО. Увы, но главная интрига в чемпионате умирает в первом же туре нового года. Абаскаль выжал максимум в первый год пребывания в «Спартаке», в следующем сезоне борьба с «Зенитом» будет очень горячей.

Казалось, что «Спартак» героически переломил неудачно складывающийся домашний матч чемпионата с «Уралом», но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева, приняв максимально спорное решение. Все уже давно привыкли, что российские арбитры дают неоднозначные свистки и являются катализаторами постоянных скандалов. Судейские ошибки — визитная карточка российского футбола на протяжении многих лет.

Но, думаю, никто из болельщиков красно-белых даже при всем желании не сможет найти причину для критики главного тренера команды. «Спартак» Абаскаля прогрессирует, показывает качественную игру и тактическую гибкость, в его составе много молодежи и отличная атмосфера внутри коллектива. Сегодня «Спартак» имеет все, чтобы прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ, а Абаскаль неожиданно для всех уверенно идет к званию лучшего тренера текущего сезона в России.

Если говорить о трех официальных матчах нового года, то «Спартак» показал, что он отлично готов к возобновлению сезона. Слабым местом красно-белых с большой натяжкой можно назвать лишь правый фланг: команда в основном атакует левым краем и допускает больше остроты у своих ворот, которая приходит справа. В остальном «Спартак» выглядел сбалансированной командой со множеством различных опций в атаке.

Руслан Литвинов с партнерами по команде празднует второй гол в ворота «Урала». Федор Успенский, Фото «СЭ»

После смены владельца «Спартак» очень круто поменялся, из самого скандального и веселого клуба превратившись в знающего себе цену спокойного и размеренного красно-белого гиганта. Те немногочисленные недопонимания между сотрудниками, которые присутствуют сегодня внутри «Спартака», не вылезают наружу, позволяя тренеру и команде работать в абсолютном спокойствии, прогрессировать и добиваться поставленных целей.