Судья Мешков украл у «Спартака» победный гол. Чемпионской интриги в РПЛ не будет?

«Спартак» дважды отыгрался в битве с «Уралом» и мог побеждать, но гол Соболева отменили из-за ошибки арбитра — 2:2.

9 333 — столько зрителей пришло на кубковый матч «Спартака» и «Урала» в декабре 2018 года. Таким был антирекорд тушинской арены до ковида и Fan ID. Сейчас в «Спартаке» такой аудитории порадовались бы.

Первый матч после введения карты болельщика на «Открытие Банк Арене» собрал не больше пяти тысяч. Для сравнения, в понедельник на Кубке с «Локо» было около 10 тысяч, и такая разница в посещаемости обусловлена точно не именем соперника красно-белых.

В марте «Уралу» и «Спартаку» предстоит провести три матча, и игра чемпионата стала первой в этой серии. В составе красно-белых — два ожидаемых изменения по сравнению с кубковым матчем. Дисквалификации Селихова, Николсона и Соболева в чемпионате не действуют, и первые два игрока оказались в старте. Отметим также дебют Дуарте, который заменил дисквалифицированного Джикию.

Тоска на трибунах — тоска на поле. Футбол в первые полчаса был очень тягуч, и обстановку взрывала только реакция скамейки «Урала» на судейские решения. Как ни странно, самым спокойным на фоне всеобщего негодования выглядел уральский босс Григорий Иванов.

Однажды недовольство гостей оказалось обоснованным — арбитр Мешков убедился в этом после похода к монитору, увидев на повторе, что Дуарте проиграл позицию и завалил Каштанова в штрафной. Это пенальти. Влут пробил в угол без шансов для Селихова.

0:1 на вязком от снега поле с организованным «Уралом» — плохой знак для «Спартака», который и так был крайне инертным в атаке. Но все же красно-белым удалось выжать максимум из ситуации. В компенсированное время Литвинов пальнул издали, и Бивеев подправил мяч в собственные ворота.

Замена Николсона на Соболева напрашивалась уже после первого тайма, но Абаскаль отложил ее еще на 15 минут. Вместе с форвардом вышел Тавареш, из чьей зоны «Урал» провел голевую атаку: после прострела справа забил Бикфалви.

Проигрыш «Спартака» убил бы надежду на чемпионскую интригу, в которую во время зимней паузы многие поверили. Поражения не случилось, но красно-белые все равно потеряли очки. Отыграться удалось благодаря подключению Литвинова, который к тому моменту уже опустился на позицию центрального защитника. Две стенки и точный удар с левой — разыграно было действительно шикарно!

Но главный момент матча случился, когда счет был равным, а «Спартак» забил третий мяч. В том эпизоде Помазун влетел в двух борющихся игроков, и Соболев поразил уже пустые ворота. Мешков долго стоял в центре поля и слушал своих помощников, но в итоге гол не засчитал, так как сразу после контакта (в котором, как выяснилось на повторе, Мартинс вообще не участвовал) прозвучал свисток.

Лишенный чистого гола «Спартак» в оставшееся время организовал несколько подходов — в частности, очень хотел забить Промес, которому остался один мяч до сотни. Но в итоге — только ничья.

«Спартак» теряет два очка, и уже к вечеру отрыв «Зенита» может увеличиться до восьми очков.