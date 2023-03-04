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Сегодня, 17:00

Судья Мешков украл у «Спартака» победный гол. Чемпионской интриги в РПЛ не будет?

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» дважды отыгрался в битве с «Уралом» и мог побеждать, но гол Соболева отменили из-за ошибки арбитра — 2:2.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
Урал

9 333 — столько зрителей пришло на кубковый матч «Спартака» и «Урала» в декабре 2018 года. Таким был антирекорд тушинской арены до ковида и Fan ID. Сейчас в «Спартаке» такой аудитории порадовались бы.

Первый матч после введения карты болельщика на «Открытие Банк Арене» собрал не больше пяти тысяч. Для сравнения, в понедельник на Кубке с «Локо» было около 10 тысяч, и такая разница в посещаемости обусловлена точно не именем соперника красно-белых.

В марте «Уралу» и «Спартаку» предстоит провести три матча, и игра чемпионата стала первой в этой серии. В составе красно-белых — два ожидаемых изменения по сравнению с кубковым матчем. Дисквалификации Селихова, Николсона и Соболева в чемпионате не действуют, и первые два игрока оказались в старте. Отметим также дебют Дуарте, который заменил дисквалифицированного Джикию.

Михаил Игнатов и&nbsp;Виталий Мешков. «Урал» лишил «Спартак» мечты о чемпионстве. Красно-белые не побеждают дома при очень спорном судействе

Тоска на трибунах — тоска на поле. Футбол в первые полчаса был очень тягуч, и обстановку взрывала только реакция скамейки «Урала» на судейские решения. Как ни странно, самым спокойным на фоне всеобщего негодования выглядел уральский босс Григорий Иванов.

Однажды недовольство гостей оказалось обоснованным арбитр Мешков убедился в этом после похода к монитору, увидев на повторе, что Дуарте проиграл позицию и завалил Каштанова в штрафной. Это пенальти. Влут пробил в угол без шансов для Селихова.

0:1 на вязком от снега поле с организованным «Уралом» — плохой знак для «Спартака», который и так был крайне инертным в атаке. Но все же красно-белым удалось выжать максимум из ситуации. В компенсированное время Литвинов пальнул издали, и Бивеев подправил мяч в собственные ворота.

Замена Николсона на Соболева напрашивалась уже после первого тайма, но Абаскаль отложил ее еще на 15 минут. Вместе с форвардом вышел Тавареш, из чьей зоны «Урал» провел голевую атаку: после прострела справа забил Бикфалви.

Проигрыш «Спартака» убил бы надежду на чемпионскую интригу, в которую во время зимней паузы многие поверили. Поражения не случилось, но красно-белые все равно потеряли очки. Отыграться удалось благодаря подключению Литвинова, который к тому моменту уже опустился на позицию центрального защитника. Две стенки и точный удар с левой — разыграно было действительно шикарно!

Но главный момент матча случился, когда счет был равным, а «Спартак» забил третий мяч. В том эпизоде Помазун влетел в двух борющихся игроков, и Соболев поразил уже пустые ворота. Мешков долго стоял в центре поля и слушал своих помощников, но в итоге гол не засчитал, так как сразу после контакта (в котором, как выяснилось на повторе, Мартинс вообще не участвовал) прозвучал свисток.

Лишенный чистого гола «Спартак» в оставшееся время организовал несколько подходов — в частности, очень хотел забить Промес, которому остался один мяч до сотни. Но в итоге только ничья.

«Спартак» теряет два очка, и уже к вечеру отрыв «Зенита» может увеличиться до восьми очков.

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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