В премьер-лиге в решающую стадию входит летнее окно.

Летнее трансферное окно в РПЛ закроется уже осенью — 14 сентября. И пока подводить даже предварительные итоги рано. Из клубов, которые по традиции называются в числе главных претендентов на награды, более-менее близок к завершению кампании только «Спартак». Болельщики же остальных — в тревожно-возбужденном ожидании.

Красно-белые уже предъявили народу на поле яркого вингера Бонгонду, крепкого крайнего защитника Рябчука, экс-армейского хавбека Медину. В понедельник был подписан серб Бабич, призванный укрепить центр обороны. По количеству и именам — солидно. Но здесь и сейчас сверкнул пока только Бонгонда, плюс виден неплохой уровень у Рябчука. Однако в целом делать выводы преждевременно. Очевидно другое — больше приобретений «Спартак» сейчас не планирует, главный тренер Гильермо Абаскаль получил людей на все позиции, как просил. Теперь дело за самим испанцем, у которого, судя по двум подряд поражениям от «Урала» (2:3) и «Зенита» (1:3), есть проблемы. И их нужно срочно решать, чтобы остаться в чемпионской гонке.

Сине-бело-голубые, на классе увезя три очка с «Открытие Банк Арены», готовят принципиальному оппоненту серьезный ответ и на трансферном рынке. Блиставший в добравшемся до полуфинала ЛЧ-2018/19 и позже в «Бенфике» бразильский атакующий хав Нерес — это очень серьезно. Идут годы, меняются составы питерцев и ситуация в мире, но одно остается неизменным — чемпион по-прежнему умеет удивлять приобретениями. Помню, как отпали челюсти у болельщиков, когда в сентябре 2012 года «Зенит» выложили в сумме за Халка и Витселя той же «Бенфике» 100 миллионов евро. Пусть Transfermarkt оценивает ту сделку чуть скромнее — в 80 миллионов за обоих, но это тоже огромные деньги. По нашим данным, Нерес уже дал согласие на переезд в Санкт-Петербург, но есть фактор «Бенфики». Португальцы играют на повышение — в какой-то момент в ходе контактов даже звучала сумма компенсации в 100 миллионов евро. Сине-бело-голубые же не намерены переплачивать, полагая, что тратить на новичка все средства, полученные от продажи Малкома в «Аль-Хиляль» (60 миллионов евро — рекорд РПЛ всех времен по выручке с продажи футболиста) неразумно. «Зенит» готов оперировать в диапазоне 30-35 миллионов. В настоящее время стороны проводят консультации.

Но даже если сорвется переход Нереса, то в Северной столице придумают что-то не менее яркое — можно не сомневаться. Время есть, деньги есть, налаженные связи в странах, чьи граждане совершенно спокойно едут в РФ, — тоже. Так что «Зенит» точно еще удивит наше футбольное сообщество. Да, встреча со «Спартаком» показала, что с ТАКИМ Венделом есть жизнь и без Малкома, но в идеале Малком 2.0 Сергею Семаку в атаку нужен. Как и человек в полузащиту — линия даже чисто количественно проседает после отъезда в «Гавр» Кузяева. Глубину состава никто не отменял — даже в «Зените».

Скромничает пока серебряный призер-2023 ЦСКА. В минусе уже по факту Медина и Зайнутдинов, вот-вот к ним официально добавится Карраскаль. На «Газпром Арену» вместо Песчаной улицы отправился из Бразилии Марио Фернадес. В виртуальном плюсе — чилийский форвард Давила (станет ли он настоящим, покажет только время), и в полуреальном — узбекский полузащитник Файзуллаев — по трем минутам против «Динамо» ничего не ясно. Говорят, впрочем, что парень талантливый, но в целом красно-синие по сравнению с прошлым годом ослабли. А бороться нужно, фанаты ждут успехов — средства, полученные с трансферов Медины с Зайнутдиновым (скоро добавятся выплаты и за Карраскаля), на новичков тратятся, такое впечатление, не слишком охотно. Пока работа армейцев на вход не впечатляет от слова «совсем». Так что ждем от них если не бомбу, то бомбочку. Свежая кровь необходима ПФК как воздух.

Как ни странно, еще тише ведет себя «Локомотив»: Сарвели, Самошников, Соколов, вернувшиеся из аренд Рыбчинский, Сильянов, Мампасси... Ваше воображение потрясено? Правильно, и мое тоже нет. Да, железнодорожники здорово укрепились прошлой зимой, но болельщикам ведь всегда хочется большего. Допускаю, что руководство клуба дало понять главному тренеру Михаилу Галактионову, что состав укомплектован — работай. А вот с этим есть проблемы — всего 6 очков в пяти турах и 11-е место... Хотя тут дело не в качестве селекции.

Спокойно, без шума, усилился «Краснодар», взявший у «Оренбурга» хава Эктова, у «Вальядолида» защитника Оласу и у «Браги» еще одного игрока обороны Тормену. Но тут как раз дело не только и не столько в новичках, сколько в том, что главный тренер Владимир Ивич нащупал свой футбол — на старте чемпионата «быки» выглядят прекрасно. Так что на рынке от них сенсаций не ждем — если только не отправится покорять Европу мозговой центр коллектива Сперцян. Эта потеря станет невосполнимой без покупки.

Наконец, «Динамо» вот-вот подпишет Карраскаля и мексиканского полузащитника Чавеса. Качественные исполнители, но не маловато ли для клуба, который бредит золотом с 1976 года? Вот как раз бело-голубые с их ресурсами способны огорошить в хорошем смысле почти так же, как «Зенит».

Так пусть эти две с половиной недели станут для фигурантов рынка РПЛ не менее горячими, чем встречи на поле. Ждем сенсаций. Удивите нас!