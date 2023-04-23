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«Ростов» ярко победил в Екатеринбурге. Комличенко набирает обороты, а у Гончаренко что-то сломалось

«Ростов» обыграл «Урал» в гостевом матче 24-го тура РПЛ
Артем Белинин
Игровой момент в матче РПЛ «Урал» — «Ростов».
Фото пресс-служба «Урала»
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У «Урала» пять поражений подряд.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:3
Ростов

«Ростов» и «Урал» в этом сезоне до матча 24-го тура встречались трижды — один раз в чемпионате и дважды в Кубке. И ни в одной игре команда Валерия Карпина не победила — в РПЛ проиграли, из Кубка подопечные Гончаренко ростовчан тоже выбили (1:1 в Ростове и 2:1 в Екатеринбурге). Так что после выезда к «шмелям» желто-синие имели все шансы ни разу за сезон не победить «Урал».

Да что там за сезон! Безвыигрышная серия «Ростова» против екатеринбуржцев длится уже почти два года — с мая 2021-го. За последние десять личных встреч желто-синие победили только дважды, а в гостях у «Урала» не набирали три очка и вовсе никогда. В общем, Карпину и футболистам было о чем подумать перед визитом на Урал.

Настроились они хорошо — ростовчане начали встречу активно и забили уже на 19-й минуте. Но самое удивительное, что гол сделал центральный защитник Максим Осипенко — он протащил мяч чуть ли не от центрального круга до середины штрафной и выкатил на Николая Комличенко. Это уже третий ассист Осипенко в сезоне — а ведь в конце матча он еще и реализовал очередной ростовский пенальти. Теперь у Максима 6+3 в РПЛ по гол+пас — гораздо больше, чем у многих атакующих игроков лиги.

Для Комличенко матч тоже получился запоминающимся — во втором тайме он забил еще один гол и таким образом увеличил свой бомбардирский счет в чемпионате до 10 мячей. Форвард оторвался от Смолова и Вендела, обогнал Сперцяна и Соболева. Но до топов еще далеко — у Малкома 18 голов, у Промеса — 16, у Чалова с Писарским по 14.

«Урал» не был совсем уж беспомощным и неплохо бодался. Хозяева забили три мяча, но два из них отменили. Точнее, один гол екатеринбуржцы оформили после свистка, второй — с нарушением правил.

Третий мяч забили с углового, и вот его уже наконец-то засчитали.

Встреча закончилась со счетом 3:1. Для «Урала» поражение стало пятым подряд — что-то у Гончаренко сломалось. А «Ростов» набрал уже 49 очков и как минимум временно оторвался от «Спартака» на четыре балла. Борьба за серебро в разгаре.

Валерий Карпин
Николай Комличенко
Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
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