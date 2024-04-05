«Незадолго до загадочной смерти у отца украли документы...» Рассказ дочери яркого форварда «Спартака» и «Динамо»

Людмила Павленко обратилась в «СЭ» после прочтения материала об отце.

Дочь рассказала, как сложилась судьба после футбола нападающего «Динамо» и «Спартака» Вадима Павленко, который в 1970-е годы подавал большие надежды, и почему он так рано ушел из жизни.

В 19 лет стал вторым бомбардиром Союза

В конце декабря 2023 года на сайте «СЭ» вышел материал, посвященный бывшему нападающему «Динамо» и «Спартака» Вадиму Павленко.

В нем рассказывалось о ярком начале карьеры футболиста, который в свой первый же сезон в высшей лиге в составе «Динамо» забил 16 голов и был включен в «список 33 лучших» игроков чемпионата.

Вадим Павленко (второй справа в верхнем ряду) на тренировочном сборе московского «Динамо» в Сочи весной 1975 года. Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

В гонке бомбардиров Павленко поделил второе-третье место с Анатолием Ионкиным из «Кайрата». Больше них наколотил только Олег Блохин из киевского «Динамо» — 20. Вадима также признали лучшим дебютантом первенства-1974.

Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

Олег Медведев, написавший небольшую книгу «Вадим Павленко. Пролог без эпилога», дает такую характеристику форварду бело-голубых: «Павленко идеально вписывался во входившие тогда в моду «модельные характеристики» центрального нападающего. Высокий (рост 184 см), очень прыгучий и координированный, тонко чувствующий момент для встречи с мячом в воздухе, он изумительно хорош был в игре головой, много забивал и был полезен в подыгрыше, сбрасывая мяч партнерам. Впрочем, и на земле он был весьма грозен для соперников, обладал плотным ударом, неудобным для вратарей».

Вадим Павленко и Виктор Маслов в матче чемпионата СССР 1974 года «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Киев). Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

Однако в дальнейшем столь ударную статистику в силу разных причин (травма, возросшая конкуренция) форварду поддержать не удалось.

Никита Симонян вручает Вадиму Павленко золотую медаль за победу в составе московского «Динамо» в чемпионате СССР весной 1976 года. Фото Сергей Колганов

В 1977 году Павленко перешел в вылетевший в первую лигу «Спартак». Константин Бесков поверил в его атакующий дуэт с Георгием Ярцевым и не прогадал. На двоих они наколотили 31 мяч (Ярцев — 17, Павленко — 14) и помогли красно-белым вернуться в элитный дивизион.

«Спартак» (Москва) в 1977 году. Стоят (слева направо): Константин Бесков, Сергей Шавло, Вадим Павленко, Олег Романцев, Александр Сорокин, Евгений Ловчев, Юрий Гаврилов. Сидят: Евгений Сидоров, Георгий Ярцев, Александр Прохоров, Виктор Ноздрин, Вагиз Хидиятуллин. Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

— Когда я только перешел из «Даугавы» в «Спартак», меня поселили в одном номере с Павленко, — рассказывает бывший полузащитник красно-белых Сергей Шавло. — Тогда для меня это было событием. Я же видел Павленко в играх за «Динамо», когда он много забивал. Такой статный центральный нападающий, отлично игравший головой. Красавец, симпатичный парень, модный. Конечно, в 1977 году он нам очень помог. Они вдвоем с Георгием Ярцевым действовали в атаке.

— Разноплановые нападающие?

— Да. Георгий Саныч — быстрый форвард, постоянно в прорыв бежал. А Вадим в основном замыкал верховые передачи, был полезен на стандартах. Хотя и низом неплохо действовал, играл на опережение. То есть такой типичный для того времени центральный нападающий.

23 августа 1977 года. Москва. Спартаковец Вадим Павленко забивает первый из трех своих голов в матче «Спартак» — «Уралмаш» — 5:1. Фото Юрий Соколов

Однако в «Спартаке» выдать подряд два стабильных сезона, увы, не получилось. Дальше в карьере Павленко были грозненский «Терек», возвращение на короткий срок в «Динамо» (3 матча в чемпионате без голов), «Днепр» и костромской «Спартак». В 27 лет он повесил бутсы на гвоздь. О его дальнейшей судьбе было известно крайне мало. В Википедии указана дата смерти — 6 октября 2000 года (ему было всего 45 лет).

— К сожалению, никак не найти, где он похоронен, — грустно констатировал в том материале бывший полузащитник Шавло. — Это тоже большая проблема...

— На сколько процентов Павленко реализовал себя в футболе?

— На пятьдесят. Мог, конечно, добиться большего. Великолепно играл головой. В то время у нас в чемпионате было два таких нападающих — Павленко и Старухин из донецкого «Шахтера». Но Виталий доиграл, кажется, до 32 лет (Старухин стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР и лучшим футболистом страны в 1979 году. - Прим. «СЭ»), а карьера Вадима получилась, увы, короткой.

Открытка ФК «Спартак» (Москва) 1977 года. Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

Непосредственно перед публикацией той статьи бывший сотрудник «СЭ» сообщил нам, что жил неподалеку от Павленко и что тот, пребывая в депрессии, свел счеты с жизнью в октябре 2000 года.

Добрый, позитивный, всегда готовый помочь

В феврале 2024 года корреспонденту «СЭ» неожиданно написала дочь Вадима Павленко, Людмила:

«Здравствуйте! Я дочь Вадима Павленко. Мне знакомые прислали вашу статью. Есть некоторые неточности в биографии моего отца (именно личная жизнь) и обстоятельствах кончины. И, конечно же, могу показать могилу, где он похоронен вместе со своими родителями А профессиональную карьеру вы отлично описали».

Мы связались с Людмилой. Ниже приводим ее рассказ о Вадиме Павленко: о том, каким он был отцом, как сложилась его жизнь после завершения карьеры и о загадочной смерти в октябре 2000 года.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Мои детские воспоминания об отце. Знаете, если сравнивать двух родителей, то именно папа был более мягким, любящим. С ним можно было подурачиться, поваляться, пощекотаться. Ну и конечно, он баловал свою единственную дочку.

Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

Мы с мамой никогда не знали нужды. Дом всегда был, как говорится, полной чашей. Мы тогда жили рядом с Парком Горького и часто ходили туда с отцом гулять. Сохранились фото, где катаемся на аттракционах... То есть я его помню очень заботливым семьянином. Позитивный, улыбчивый, добрый, всегда готовый помочь.

Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

В 1993 году родители разошлись, мне тогда было 12 лет. Но я всегда поддерживала связь с папой. После школы каждую пятницу ездила к нему с бабушкой (они жили на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов), нередко с ночевкой. Мы любили втроем ездить в Липецкую область — на родину его мамы. Обожали природу, на лодке катались. Я во многом похожа своим характером на него. Однолюб, ориентированность на семью.

Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

Интерес к спорту он тоже мне привил. Я была очень подвижным ребенком, занималась во многих секциях (плавание, коньки), выигрывала школьные соревнования. Ходила с папой и на футбол, и на хоккей. Он меня даже посвящал в какие-то тактические нюансы игры (улыбается).

Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

При этом отец нечасто вспоминал свои удачные матчи, спортивные подвиги. Возможно, понимал, что не смог себя полностью реализовать в футболе. Карьера-то начиналась очень ярко...

Вадим Павленко слева от Льва Яшина на командном снимке московского «Динамо» 1974 года. Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

Папа рано повесил бутсы на гвоздь — в 27 лет. Его беспокоили проблемы с коленом. Где-то уже перестал верить в себя — не все получалось так, как в начале футбольного пути. Хотя, думаю, если бы здоровье позволило, он бы еще поиграл. Нужно еще учесть, что они с мамой поженились в 1979 году, в 1981 году родилась я. Отец закончил свою карьеру в 1982-м и полностью переключился на семью.

Индивидуальный план-дневник футболиста московского «Динамо» Вадима Павленко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда я уже поступила в институт, отец мог приехать ко мне после пар. Забрать меня погулять, помочь чем-то. То есть наше теплое общение со временем никуда не пропало. Однако папы не стало, когда я была на втором курсе...

Мы до сих пор точно не знаем, что же произошло в тот роковой день...

Чем отец занимался после футбола? Они с другом открыли торговую точку. Причем дела-то шли довольно успешно. Он действительно хорошо зарабатывал. Мы жили комфортно. Да, возможно, ему порой и приходилось что-то грузить, как вспоминают бывшие игроки «Спартака» и «Динамо». Но все это было сопряжено с торговлей, которая, поверьте, приносила приличный доход. Отец точно не скитался, а прочно стоял на ногах. Все было на достойном уровне.

1998 год. Вадим Павленко со своей собакой. Фото Фото из архива семьи Вадима Павленко

В начале 90-х он уже перешел на другую работу — на бензозаправку. Тоже неплохо зарабатывал. Иногда таксовал, любил общение с теми, кого подвозил. Это было для него неким окном в мир. К сожалению, папа больше не создал семью. До последних дней жил со своей мамой. А вот нового мужского счастья так и не построил. Не сложилось...

Почему отец не поддерживал отношения с бывшими партнерами по тому же «Спартаку» и «Динамо»? Могу лишь предположить, что в этом направлении он немного замкнулся. Внутри произошел психологический надлом из-за понимания того, что мог бы достичь большего. Но он точно не являлся каким-то отшельником, не жил замкнутой жизнью. Дело в том, что у его мамы (моей бабушки) было 11 братьев и сестер! Представляете, какое количество родственников. Двоюродных братьев и сестер, племянников, племянниц! Настоящий семейный клан, все собирались, друг другу помогали! Возможно, ему вполне хватало общения и с родными, поэтому он как-то не выходил на связь с футболистами.

Папа не очень любил ходить по врачам. Даже если его что-то серьезно беспокоило — к докторам не затолкать. В последние годы отец иногда жаловался на сильные головные боли. Моя бабушка связывала это с последствиями игровой карьеры. Как вы написали в своем материале, отец немало мячей забил именно после борьбы в воздухе, головой. Плюс эмоциональный фон был довольно снижен по причине неудавшейся личной жизни. Папа набрал вес, но это участь многих спортсменов после игровой карьеры. Несмотря на то что последние годы получились у него не такими яркими и насыщенными, как ему хотелось, он все равно старался не унывать. Всегда помогал родственникам, шутил, излучал позитив. Он был деятельный, не понимал, как можно просто так лежать на диване. Оставался таким, знаете, обаятельным крепышом (улыбается).

Отца не стало 6 октября 2000 года. Загадочная смерть... За несколько месяцев до кончины он попал в неприятную историю. Пошел в общественную баню, и там у него украли документы. Но это еще полбеды. На его паспорт зарегистрировали несколько фирм-банкротов или с большими долгами. Начались проблемы... Его стали таскать по разным инстанциям, завели дело. Правда, отец в милиции быстро доказал свою непричастность и из подозреваемого переквалифицировался в свидетели. Однако злоумышленники не оставляли его в покое, звонили, угрожали, пытались надавить, чтобы он забрал заявление из милиции. В общем, серьезно трепали ему нервы. Отец же продолжил сотрудничать со следствием. Он близко к сердцу принимал всю эту историю... Плюс не очень хороший эмоциональный фон, о котором я говорила выше. В итоге...

При этом ничего не предвещало трагедии, того, что отец сам сведет счеты с жизнью. Однако 6 октября его нашли мертвым. Я, все мои родственники полагают, что его смерть могла быть связана с той кражей паспорта. Может быть, это была насильственная смерть... Сейчас уже не докажешь.

Отец был эмоционально подавлен, ему приходилось решать свои вопросы. Но чтобы самому пойти на такое... Не знаю. Ничто не предвещало такого поступка папы. Он ни с кем не прощался накануне... Четкого понимания, что же произошло в тот роковой день, у нас до сих пор нет.

После его смерти, конечно, моя бабушка была в шоке, в трансе. Причем ей звонили не только те, кто выражал соболезнования, но и злоумышленники, укравшие документы. Хотели что-то там еще выяснить. Моя бабушка закрылась, ни с кем не разговаривала о своем сыне. Наверное, поэтому никто из динамовцев и спартаковцев и не знал, куда исчез Вадим Павленко.

Отец похоронен на Кузьминском кладбище, я готова показать могилу, предоставить соответствующую информацию. Номер участка — 69. Номер могилы — 1916.

Папа мне снится, как и мама с бабушкой. Причем последнее время сны эти светлые, добрые. Последние годы я много думала о своем роде, о всех так рано ушедших, по-своему молилась за них. Просила знакомого батюшку помочь мне в этом вопросе. На душе стало легче. И, знаете, как будто получила еще один ответ из пространства, что я услышана... В конце декабря 2023 года вышла статья в «СЭ». Появился такой подробный материал об отце, о его спортивных заслугах. А значит, имя его не забыто. И я посчитала необходимым сейчас рассказать о своем папе, чтобы память о нем была светла. Спасибо и вам, и автору книги об отце — Олегу Медведеву. Для меня и моего сына это очень важно. Сын гордится тем, что у него такой дедушка.