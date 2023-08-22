Сегодня, 09:00
Начнем с главного матча тура. «Зенит» показал свой высокий уровень тактической гибкости. Заслуженная победа гостей.
Не хочется подробно обсуждать тактический план на игру Абаскаля — это внутренняя работа тренера. Хотя, конечно, отсутствие в стартовом составе Бонгонды удивило.
«Спартаку» с такой игрой будет сложно претендовать на высокие места. Нет баланса. Самый красноречивый факт — показатель забитых и пропущенных. 12-10... Ну о чем тут можно говорить? Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Урал» — два и три пропущенных мяча соответственно. Все логично.
При довольно эффективной линии атаки «Спартак» сильно проседает в обороне, особенно в центральной зоне. Абаскаль хотел удивить Семака новой схемой. Не знаю... В современном футболе уже сложно что-то придумать сверхоригинальное. Результата добиваются команды, чьи тренеры стабилизируют состав и тактическое построение игры. Вот ушел у Семака Малком, он пошел на изменение системы — 5-3-2. Если помните, я вам говорил, что у питерцев есть футболисты, которые могут хорошо вписаться в эту расстановку. Так и получилось. Тренер грамотно расставил своих игроков, учел их козыри. И «Зенит» от матча к матчу прибавляет.
В игре «Спартака» многовато эмоций, а вот класса не хватает. В начале сезона многие опять начали петь дифирамбы Абаскалю. Но как только «Спартак» столкнулся с организованными и дисциплинированными командами — последовали поражения. Сначала от «Урала». Теперь от команды Семака. Два поражения подряд — тревожный звоночек.
Слова Абаскаля о слабом судействе и несправедливом результате — популизм. После поражений нужно прежде всего искать причины в себе и в футболистах. Да даже в игроках в меньшей степени. За результат, тактику, комплектование команды отвечает вообще-то тренер.
У меня, например, никаких вопросов к Карасеву не возникло. Честно говоря, я не до конца понял, за что был поставлен пенальти в ворота «Зенита». Мне показалось, что сначала Соболев сыграл рукой. Но тут не буду претендовать на истину. Непростой эпизод. ВАР виднее. Главное, что судьи не испортили игру и не повлияли на результат. В целом Карасев отработал весьма достойно. Пенять на арбитров после матча, в котором «Зенит» был по всем статьям сильнее, неправильно. Просто Абаскалю нужно в себе разобраться. По возможностям «Спартак» не уступает «Зениту». Но счет, как говорится, на табло.
Тактика Семака работает, а замыслы Абаскаля не всегда понятны. Ведь что такое чемпионская игра? Это баланс во всех линиях. Тренеру красно-белых пора бы уже стабилизировать состав, определиться с оптимальными сочетаниями. А все эти эксперименты ни к чему не приведут. Я бы посоветовал Абаскалю перечитать историю «Спартака». В частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Романцев. Пусть почитает, посмотрит нарезки матчей. Это полезно.
Израненный ЦСКА уступил «Динамо». Именно израненный, потому что очевидно, что команда Владимира Федотова испытывает кадровый голод. Я же не раз говорил, что после прошлого вполне успешного сезона армейцам надо было усиливать каждую линию, кроме вратарской. Но где новички? Как можно претендовать на золотые медали с таким составом и с такими кадровыми трудностями? Ну вышел в старте молодой Глебов. Неплохо выглядел. Но как можно от него требовать пройти всю дистанцию без сбоев и спадов? В таком возрасте только Акинфеев играл безошибочно!
Возьмем линию обороны. Сейчас там только Роша отвечает чемпионским амбициям. Про ошибку Набабкина подробно говорить не будем. Все всё видели. Мойзес — профильный левый латераль. В центре обороны ему при давлении соперника сложно, много брака. С такой защитой ЦСКА неминуемо будет терять очки... Тренерский штаб и игроки не смогут добиться нужного результата без серьезной поддержки руководства. Клуб — единый механизм! Я могу об этом смело говорить, потому что за 7 лет, которые провел в ЦСКА, чувствовалось небывалое единство президента, тренера и игроков.
Надеюсь, в ближайшее время новички появятся. Причем в каждую линию. Другое дело, что их еще надо будет интегрировать в командный рисунок. Молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же «Зенитом»? Да и с «Динамо» пришлось сложно по вполне объективным причинам. У бело-голубых подбор исполнителей просто-напросто лучше. Хорошая линия атаки.
В принципе, матч мог закончиться и вничью, но Заболотный почему-то на мгновение посчитал себя Акинфеевым. Ну зачем ты руку так отставил? Навыка защитника ему, конечно, не хватило.
За армейцев становится тревожно. Ведь по большому счету в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям. Это Акинфеев, который пропускал дерби с «Динамо» (и его авторитета на поле явно не хватило, хотя и Тороп серьезных ошибок не допустил), Роша, Обляков и Чалов. Маловато, согласитесь. Одни травмы получают, другие уходят. А новичков нет.
Несмотря на ничью с «Локомотивом», «Краснодар» в этом сезоне показывает очень качественную игру и заслуженно идет на первом месте.
Что касается последней встречи, то за южан обидно. Подопечные Ивича имели большое преимущество, создали моменты, не реализовали пенальти. Как минимум должны были сохранять счет 1:0. Опять подвела реализация. В концовке стали играть на результат, замены не сработали. И вот вам итог. Жаль... Краснодарцы здорово комбинировали, контролировали игру. Но матч продолжается 90 минут. Удар отчаяния Миранчука спас железнодорожников.
Что происходит с командой Галактионова? «Локо» совсем не похож на себя образца весны. Значит, где-то допущены просчеты в подготовке. Костяк же сохранился. Подбор исполнителей весьма приличный. Есть сплав молодости и опыта. Но игра пропала. В обороне ошибок очень много... Одна победа в пяти турах -скромный результат. Да и две ничьи — с «Крыльями» и «Краснодаром» — это скорее везение. Нет целостности в действиях футболистов, тренер не может найти оптимальный состав.
Сказалось ли отсутствие Дзюбы в последних двух играх? Один в поле не воин. Хотя все познается в сравнении. Без него в нападении «Локо» мало что создал. Дзюба обладает большим опытом и авторитетом. В прошлом сезоне принес железнодорожникам пользу, да и в этом еще скажет свое слово. Посмотрим, как он проявит себя в следующем туре.
Главная сенсация старта сезона — «Урал». Команда Виктора Гончаренко заслуженно делит первое место с «Краснодаром». Все по делу. Дисциплинированная, организованная команда, неплохо укомплектована. Игроки знают, что должны делать на поле. «Урал» надежен в обороне — всего три пропущенных гола! Это может служить примером для «Спартака». Важно, чтобы команда грамотно разложила силы по всей дистанции. А то прошлой осенью команда Гончаренко всех удивляла со знаком плюс, а потом просела... Предстоящий тур — серьезный экзамен для уральцев. Матч с набирающим ход «Зенитом» покажет уровень притязаний. Если «Урал» не проиграет в Питере, то получит очень большой заряд уверенности в своих силах на длинной дистанции всего турнира, поймет, что можно играть с каждым соперником.
За «Оренбург» тревожно. «Ахмат» после смены тренера был на голову сильнее и крупно победил. Как бы команда Ярошика вообще не вылетела. Календарь-то тяжелый! Сейчас ЦСКА, потом «Сочи», далее «Локомотив». В итоге европейская система подготовки загнала «Оренбург» в ловушку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -