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РПЛ

23 октября, 18:00

«Абаскаль все делает правильно. Без Соболева «Спартак» играл шикарно!» Радимов — о чемпионской гонке и судейских скандалах

Александр Кружков
Обозреватель
«Спартак» победил «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов рецензирует ключевые события 12-го тура РПЛ.

Ташуев рискнул — и не прогадал

— В своем Telegram-канале вы после каждого тура выбираете трех героев со знаком «плюс» и трех — со знаком «минус». 12-й тур завершен. Кто в первой номинации?

— Вендел. «Сочи». Голенков и весь «Ростов».

— Расшифруйте.

— В Петербурге встречались клубы, занимающие второе и третье место. До перерыва шел вязкий футбол, «Зениту» не хватало скорости. Должен был найтись человек, который поможет команде, поведет за собой. Таким вожаком и оказался Вендел, сделавший дубль. После его первого гола игра раскрылась. «Крыльям» пришлось думать уже не только об обороне, но и об атаке. Поэтому «Зениту» сразу стало легче.

— «Сочи» — автор главной сенсации тура?

— Сто процентов! Команду все похоронили, шесть поражений подряд — и вдруг 4:1 в Екатеринбурге!

— Вы смотрели этот матч?

— Да. Поначалу ничто не предвещало разгрома. Но потом «Сочи» выстрелил дуплетом — и к 17-й минуте игра перевернулась. А когда Крамарич забил третий мяч, стало ясно, что «Уралу» уже точно ничего не светит. В дальнейшем гости играли по счету, хладнокровно оборонялись и довели матч до победы.

— «Сочи» в этом сезоне будет бороться за выживание?

— Конечно. Там мало качественных футболистов. Особенно в атаке, где ни Джорджевич, ни Игнатьев, ни Мелкадзе не блещут. Забивать некому! А Нобоа старенький, в апреле исполнится 39... Обратите внимание на турнирную таблицу. Несмотря на победу, «Сочи» все равно остался на 16-й строчке. Потому что «Ростов», «Рубин», «Факел» и «Балтика» тоже набрали очки.

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— Но и явным аутсайдером «Сочи» уже не назовешь.

— Согласен. Думаю, в нижней части таблицы нас ждет борьба до последнего тура. Если в прошлом сезоне в РПЛ были откровенные «пассажиры» вроде «Торпедо» и «Химок», то сейчас таких команд нет. Возьмем тот же «Факел». Как он преобразился с приходом Ташуева! Порадовало, что в Оренбурге воронежцы до конца играли на победу. Благодаря прессингу и заработали пенальти в компенсированное время. Вы можете представить, чтобы при Евсееве на выезде на 90-й минуте при счете 1:1 кто-то из его футболистов в атаку побежал?

— Маловероятно.

— В том-то и дело! А Ташуев рискнул — и не прогадал!

— Осталось обсудить Голенкова и «Ростов».

— Егор — молодец, забил сам и отдал голевую. Да вся команда выглядела здорово. «Ростов» всегда начинает мощно. Если соперник не может этому что-то противопоставить, оказывается в роли догоняющего.

— Как «Ахмат».

— Совершенно верно. Гостям надо отдать должное — даже при 0:3 они не бросили весла, пытались атаковать и забить хотя бы один мяч. Что говорит об их характере. Но этого мало. С приходом Ромащенко «Ахмат» встрепенулся, выдал неплохую серию, однако сейчас эмоциональный всплеск сошел на нет. В итоге третье поражение в четырех последних матчах. Ну а ростовчан можно поздравить еще и с тем, что наконец-то они, ведя в счете, надежно сыграли в обороне.

Судья Сергей Карасев
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если Мажич вновь оправдает судей — значит, нас держат за дураков

- Переходим к героям со знаком «минус».

— Судейство Карасева и Чистякова — соответственно в матчах «Оренбург» — «Факел» и «Зенит» — «Крылья». Дальше Бевеев и весь «Урал». Ну и третий — «Краснодар».

— Начнем с арбитров.

— Я не понимаю, чем они руководствовались в двух эпизодах. Как можно не удалить Маркова, который умышленно наступил на Флорентина и чуть ногу ему не сломал? Краснее карточки не бывает! Почему Карасев ограничился желтой?

— Странно, что не вмешался ВАР, не предложил Карасеву посмотреть запись.

— Не то слово! Кстати, то же самое произошло в Питере, где Чистяков не отреагировал на фол Рахмановича. Вот раньше РФС публиковал переговоры судей во время матчей. Хотелось бы послушать, как трактовали эти моменты арбитры в поле и видеоассистенты, почему Карасева и Чистякова вообще не позвали к монитору. Объясните людям, что это было! У меня происходящее не укладывается в голове.

— Не у вас одного.

— К примеру, Лапочкин, комментируя в студии эпизод с Рахмановичем и Клаудиньо, считает, что это красная процентов на 70. Мол, сначала полузащитник «Крыльев» попал бразильцу локтем не в лицо, а в плечо. Но!

&laquo;Зенит&raquo; поднялся на&nbsp;второе место в&nbsp;РПЛ. «Зенит» уже второй. «Краснодару» пора начинать нервничать?

— Но?

— Во-первых, не было попытки сыграть в мяч. Во-вторых, удар-то умышленный! Рахмановичу просто повезло, что плечо задел.

— Удивительно, что Чистяков даже желтую не показал.

— Да тут железобетонная красная! Или, чтобы ее получить, надо не только локтем в плечо и лицо попасть, но и ногой вломить? Очень интересно, что скажет Мажич. Пусть аргументированно разложит по полочкам, почему такие фолы не приводят к удалениям. Ну а если вновь оправдает судей, как уже бывало не раз...

— Тогда что?

— Это будет профанация. Значит, нас держат за дураков. Ну и зачем в таком случае нужен Мажич? Да пошел он!

Футболист Срджан Бабич
Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бабич и Дуарте сильнее Джикии

— Теперь о Бевееве и «Урале».

— Мингиян, замененный еще до перерыва, причастен ко всем голам в ворота его команды. Сначала выбил мяч из штрафной прямо на ногу Кравцову. Затем не успел накрыть Бурмистрова. И наконец, позволил легко обыграть себя Крамаричу.

— Ну и наворотил.

— Да уж. Отыграл безобразно! Футболист, дважды попадавший в расширенный список сборной России, не имеет права такие ляпы допускать. Впрочем, первый тайм весь «Урал» провалил.

- Почему же «Краснодар» в тройке главных разочарований тура?

— Объясняю. Ты — лидер чемпионата, оторвавшийся на семь очков. Приезжаешь в Калининград, забиваешь классный гол, ведешь 1:0. И дальше пропускаешь два мяча на ровном месте, хотя знаешь, что «Балтика» любит атаковать через фланги. Если ты действительно собираешься бороться за золотые медали, такие матчи нужно играть с позиции силы и забирать три очка.

— Ясно.

— И уж точно нельзя пропускать такие голы. Перед глазами пример «Факела», который в Оренбурге не боялся атаковать, за что в концовке и был вознагражден. То же самое должен делать «Краснодар», причем с первых минут. А он в предыдущем туре с «Ростовом» откатился назад — и к перерыву горел 0:2. Лишь когда петух в задницу клюнул, рванули атаку, забили три. Но ведь в каждом матче подобные подвиги невозможны.

— Это правда.

— Или возьмем «Спартак», который в матче с «Нижним» мне очень понравился, особенно в первом тайме. Команда сразу стала прессинговать. Я смотрел и думал — почему же она раньше так не играла? Зачем весь сезон начинала матчи крайне осторожно? Хотя в распоряжении Абаскаля великолепная обойма, позволяющая действовать с позиции силы.

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— Едва в Тушино завершился первый тайм, вы написали в Telegram: «Абаскаль правильно усадил Соболева на лавку — стало веселее, интереснее». А может, дело в том, что в центре вышли Литвинов с Пруцевым плюс на левой бровке появился Зиньковский?

— Это тоже повлияло. Тут вопрос в чем? Если Соболев в хорошей форме — он, конечно, игрок основы. Но сейчас абсолютно не готов физически. Что и показал второй тайм, когда форвард вышел вместо получившего травму Промеса. И у команды уже не было прежней мобильности. А когда все спартаковцы активно прессингуют, любому сопернику невероятно тяжело. Вот такого футбола и ждут от Абаскаля. С первых минут, в каждом матче!

— Эх, ваши слова да испанцу в уши.

— Думаю, теперь он и сам убедился, что мобильные Литвинов и Пруцев в середине поля смотрятся гораздо лучше, чем Мартинс и Зобнин. Если же оценивать Джикию и Бабича, то на данный момент сравнение не в пользу нашего защитника.

— Сегодня и Дуарте выглядит посильнее?

— Да, он в отличных кондициях, здорово читает игру. А Бабич — цепкий, надежный, хорош на «втором этаже». Что касается Джикии... В матче за сборную против Кении мы увидели, что Георгий пока далек от оптимальной формы.

Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бомба уже рванула

— Капитан на скамейке — всегда бомба замедленного действия?

— Ну, Джикия недавно сказал журналистам, что со временем даст большое интервью, в котором ответит на все вопросы. Ждем. А бомба... По-моему, она уже рванула. Когда Соболев встал на защиту Джикии, в результате оба очутились на лавке.

— Так вы же сами обмолвились, что Соболев в плохой форме.

— Возможно, его отсутствие в старте связано еще и с этим. В любом случае обстановка в «Спартаке» не самая спокойная.

— Что будет дальше?

— На мой взгляд, сейчас Абаскаль все делает правильно. Выбирает лучших, они и выходят на поле, причем показывают достойный футбол. С «Нижним» без Соболева «Спартак» в первом тайме играл просто шикарно! Так что здесь я полностью на стороне тренера. Нянчиться с тем же Соболевым он не собирается. Не понимаешь, что от тебя требуется, — твои проблемы. Сиди, учись. За былые заслуги никто в состав не попадет.

— Два месяца назад вы говорили, что Абаскаль работает на увольнение и неустойку...

— В тот момент казалось именно так. Многие решения тренера не поддавались логике. Никто не мог объяснить постоянную ротацию состава. Почему Литвинов после первой же ошибки надолго сел в запас. Почему минимум игрового времени получали Пруцев и Зиньковский. Почему отпустили Николсона и Бальде, оставшись с одним центрфорвардом.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Семак. «Спартак» и «Зенит»: схожие победы над главными открытиями сезона. Когда им надо, они включаются!

— Сегодня уже нет ощущения, что Абаскаль мечтает поскорее свалить из России, забрав неустойку?

— Мне кажется, все равно он хочет поработать в другой лиге, и предложение у него есть.

— «Спартак» еще в чемпионской гонке?

— Разумеется. Он же всего на три очка отстает от «Зенита», а главное, обладает таким составом, с которым сам Бог велел бороться за золото. Много сильных футболистов и у «Краснодара». Но его чемпионские амбиции пройдут настоящую проверку 11 ноября. В Петербурге.

— В чем сегодня главная проблема «Зенита»?

— Команда долго перестраивается после ухода Кузяева и Малкома. Один был мотором, другой мог решить эпизод за счет индивидуального мастерства. Равноценной замены им пока не нашлось. Еще и Марио Фернандес сломался... Но с «Крыльями» «Зенит» провел хороший матч. Как только добавил скорости во втором тайме, все стало получаться.

Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексис Дуарте
Срджан Бабич
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