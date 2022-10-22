«Будем обсуждать с Семиным разные вопросы, но не приглашение главным тренером». Нагорных объяснил, что будет с «Локомотивом»

Председатель совета директоров железнодорожников ответил на самые актуальные вопросы.

Новый председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопросы журналистов после поражения в матче 14-го тура РПЛ от «Динамо» (1:3). Юрий Нагорных — о возможном возвращении Семина, Плутнике и воссоздании «Казанки».

— Что не получилось сегодня?

— Тренерский штаб разберет игру. Предстоит большая работа в клубе, перед «Локомотивом традиционно стоят высокие задачи. В этом году команда находится не на своем месте.

— Что можете сказать о состоянии «Локомотива», в которым вы его приняли?

— Впереди много работы.

— Будет проведен аудит работы предыдущей команды?

— Мы сегодня увидели команду на поле. Будем делать выводы, в том числе по эмоциональной готовности. Ребята стараются, играют с самоотдачей, но не подается. Нужно узнать причины.

— По финансовой деятельности клуба есть вопросы?

— На сегодняшней день данная задача не стоит. Мы на совете директоров при утверждении бюджета обязательно смотрим на финансовые расходы РЖД, которые идут на футбольный клуб.

— Говорят, что очень много денег было потрачено и есть большой дефицит бюджета.

— Нужно жить по средствам. Клуб имеет столько денег сколько имеет.

— Что с новым тренером?

— Идет работа. Хочу поблагодарить нынешний тренерский штаб, который работает с командой. Но клуб ищет нового тренера. На сегодняшний день есть несколько специалистов на орбите.

— Галактионову выслали контракт, и он с ним согласился?

— Когда идут предварительные консультации, то такие формы существуют. Но я еще раз хочу сказать, что как только мы будем иметь окончательное решение, сразу же все объявим.

— То есть не один, как писали?

— Не один.

— Есть вариант, что останется Федоров?

— Сегодня коллеги работают в непростых условиях, работают с командой. Мы с вами видим, что команда старается, что не все сегодня получается в определенных вещах, но футболисты опытные, поигравшие. Хочу поддержать нашу команду и тот тренерский штаб, который с командой работает.

— Каких тренеров рассматривают «Локомотив»?

— Клуб рассматривает различных тренеров.

— Рассматриваете приглашение Семина?

— Я уважаю Юрия Павловича. На сегодняшний день нет переговоров о его приглашении в клуб.

— Почему?

— Встречусь с Семиным. Будем обсуждать некоторые вопросы. Но не вопрос о приглашении в клуб в качестве главного тренера.

— Будет ли спортивный директор у «Локомотива»?

— Мы по структуре клуба и по структуре спортивной работе клуба обязательно вас проинформируем, как только будут приняты решения. Мы хотим выстроить такую систему, которая позволила бы Локомотиву ежегодно до уровня конкурентоспособности поднимать определенное количество игроков ровно так, как оно и было в системе «Локомотива».

—Планируете возрождать «Казанку»?

— Мы создадим ту вертикаль, которая будет способствовать к подготовке футболистов для первой команды.

— «Локомотиву» нужна вторая команда?

— Нужно иметь систему команд, которые позволяли после школы, а мы видим, что не все выпускники готовы соревноваться на уровне ФНЛ, завиваться ребятам дальше.

— Закрытие «Казанки» можно назвать ошибкой?

— Я не могу сказать точно сейчас. Но мы постараемся выстроить такую вертикаль, которая позволит «Локомотиву» восстановить ручеек, поднятие игроков. Может быть, название будет иным. Это будет фарм клуб? Будет создана система.

— А как же академия?

— Она хорошо работает.

— Что будет с ней?

— Давайте посмотрим на результаты.

— Что будет со стадионом?

— «Локомотив» точно остается в Черкизово.

— Никаких глобальных изменений не планируется?

— Уже очень много сделано, открылся музей и клубный магазин для болельщиков. Работа идет, условия создаются. Конечно, арена требует каких-то реконструкций и вложений, но все будет зависеть от экономической ситуации. Мы играем здесь!

— Многие говорят о вашей связи с экс-сотрудниками «Чертаново». Это так?

— У меня есть связь со всем российским спортом.

— Стоит ли нам ждать большой приход игроков «Крыльев»?

— «Локомотив» достоин того, чтобы в клуб приходили лучшие. В том числе молодые перспективные игроки. Совершенно не важно, какую подготовку они прошли. Если они лучшие, то мы будем рады их видеть у себя в клубе.

— Говорят, что Поляцкин, который был менеджером в Чертаново, может перебраться в «Локомотив», это правда?

— Мы пока не рассматриваем эту кандидатуру.

— Могут ожидаться перемены в совете директоров?

— Совет директоров эта такая структура, которая не отлита из бронзы, это рабочий орган. Это нормально, что совете директоров, как и в любом совете директоров, происходят изменения.

— Была информация, что вы узнали о своем назначении в тот момент, когда находились в отпуске. Это правда?

— Нужно работать и быть готовым, что иногда возникают новые задачи. Я был в отпуске, когда меня назначили? Нет, никто никого не извещал. Состоялось заседание, прошли выборы ровно в тот день, когда они прошли.

— Остался ли Плутник в совете директоров?

— Нет, покинул. Прямо сейчас он не имеет отношения к команде.

— Правильно понимаем, что нужно вернуться до того момента, пока не пришли немцы и все разрушили?

— Наверное, целиком из иностранных специалистов спортивная вертикаль не должна состоять. Потому что есть традиции, есть тренерские силы, на которые клуб всегда опираться и в будущем будет опираться тоже.

— Вы один из тех, кто утверждал прошлую стратегию?

— Я не входил в совет директоров «Локомотива». Очень многие положения этой стратегии правильные.

— Вы хотите продолжать ее реализовывать?

— Я не хочу сейчас рассуждать о Лиге чемпионов, потому что мы не участвуем в еврокубках. Сейчас нужно опуститься на землю и восстановить систему. Нужно поработать.

— Была информация, что бюджет «Локомотива» будет уменьшен на 20 миллионов евро. В клубе есть финансовая дыра?

— Финансовой дыры в бюджете «Локомотива» нет. 20 миллионов евро мы с вами помним, «Локомотив» был последние годы регулярным участником Лиги чемпионов, и это те средства, которые в течение нескольких лет клуб получал за участие в Лиге чемпионов. Сегодня проведена большая работа по тому, чтобы снизить в том числе и зарплатную ведомость. Дыры в бюджете «Локомотива» точно не будет.

— В трансферные окна в «Локомотив» привозились игроки, сумма которых, как многие считают, была неоправданной. Будет ли чистика состава?

— В «Локомотиве» будут играть те, кто нацелен на игру, кто разделяет ценности футбола, кто выходит на поле и отдает все силы для того, чтобы радовать наших болельщиков. Сегодня клуб «Локомотив» — клуб железнодорожников. Очень большой коллектив стоит за клубом. Конечно, мы хотим видеть здесь футболистов, которые эти ценности разделяют.