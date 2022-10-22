«Локо» разочаровал. Команда проигрывает, надо вперед бежать, а сил почему-то нет..."

Сегодня, 22:10
— День рождения Льва Ивановича Яшина для динамовцев удался?
— «Динамо» победило по делу, превзошло соперника по всем статистическим показателям. «Локо» все еще в яме и на себя совсем не похож.
— Однако для «Динамо» все начиналось весьма тревожно. Кто виноват в быстром голе?
— Да вся команда несет ответственность.
— А куда побежал Даса?
— Я бы сейчас не стал кого-то обвинять. Так получилось. У команды было 89 минут, чтобы все исправить. Она это и сделала.
— Сотый гол Смолова — большое событие?
— Да, конечно. Федор к этому показателю стремился всю свою карьеру.
— Правильно ли отменен гол Захаряна?
— Не знаю... Мне не понятно, зачем нужен ВАР.
— Поясните, пожалуйста.
— Вот я смотрел сегодня матч «Факел» — «Ростов». Судья просто уничтожил Воронеж! Сначала игроку желтую показал, потом пошел смотреть в монитор и достал красную карточку. За что? Там вообще фола не было — Дмитриев в мяч сыграл! И зачем нужны такие арбитры, которые не имеют своего мнения? Им все время что-то навязывают...
— Как вам в целом игра Захаряна? Он все-таки своего добился или тут нужно прежде всего «благодарить» Едвая?
— Арсен не расклеился после отмененного гола. Забил второй. В чем проблема? Оживает ли Захарян в последних играх? Да вся команда сегодня смотрелась интересно. «Локо» надо было отыгрываться, а инициативой владели бело-голубые.
— Не поздновато ли выпустили Тюкавина?
— Константин вышел на 10 минут, обострял, имел моменты, сделал пенальти. Тюкавин — острый форвард, всегда может что-то придумать.
— «Локомотив» разочаровал? Не увидели просвета?
— Ну смотрите. Команда проигрывает. Надо идти вперед, как-то отмобилизоваться. А у железнодорожников нет сил, что ли... С чем это связано? С физической подготовкой к сезону или с чем-то еще? Надо внутри находиться.
— Перевод Баринова в центр обороны себя не особо оправдал?
— Дмитрий — опытный игрок. Его ставят на эту позицию, так как он посильнее остальных. Сегодня «Локо» пропустил три мяча. Но я бы точно не винил в этом Баринова. Два пенальти... Штрафной, рикошет. Стечение обстоятельств.
— Миранчук растворился сегодня на поле?
— Антон мне в целом нравится. Это качественный исполнитель. Но футбол — командная игра. Одному ему тяжеловато.
— Какие перспективы у такого «Динамо» Йокановича?
— Только время покажет. Да, сегодня бело-голубые смотрелись прилично. Но давайте дождемся матчей с более сильными соперниками.
— То есть победа над «Локомотивом» не показательна?
— Да.
— Кто вытащит «Локомотив» из ямы? У Галактионова получится?
— Понятно, что сезон уже потерян. Но, думаю, «Локомотив» не та команда, которая должна переживать за свое будущее. Кто должен возглавить железнодорожников? Не знаю... Как говорится, руководству виднее.
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