Сегодня, 13:15
«Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, если сам об себя не споткнется, как это было в прошлом сезоне, когда красно-белые не только не воспользовались осечками «Зенита», но и преподнесли ЦСКА на блюдечке второе место и совершенно бездарно вылетели из Кубка.
Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните «Динамо» Сандро Шварца или «Локомотив» Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных. Разбалансированность жуткая.
Сравните «Рубин» с Хвичей и нынешний состав. Осталось только название.
«Краснодар» стал другим при Ивиче, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым Захаряном. К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат.
Армейцы распродают лидеров, это правильно. Для их исторического пути это грамотно: они были вторыми, взяли Кубок России. Ну, станут еще раз вторыми, радости на два дня, а затраты большие. Окупятся? Никогда. Евгений Гинер умел продавать игроков. Сейчас же внешнего трансферного бизнеса нет. Им можно спокойно дрейфовать пару лет и смотреть, как будут развиваться события, не вкладываясь в новую команду.
«Ростова» сейчас просто нет. Есть объективные причины. Такие переезды умотают кого угодно, особенно когда нет понимания, когда все нормализуется и когда можно будет покупать молодых талантливых футболистов, используя скаутский отдел, а не переплачивая в два-три раза за любого, кто готов приехать.
Интересно наблюдать за «Зенитом», который видит наглый «Спартак».
Абаскаль явно говорит питерцам: «Шах!»