Гогниев заставил «Зенит» нервничать, но лидер РПЛ вырвал победу у «Химок». По сценарию «Спартака»

Эмоциональная игра в Санкт-Петербурге.

Возвращение Гогниева

«Химки» в этом сезоне поставляют едва ли не больше новостей, чем топ-клубы. Причем обычно оттенок этих новостей негативный — поражения, скандалы, отставки. Вот и накануне встречи с «Зенитом» в подмосковной команде было неспокойно: просочилась информация о том, что главный тренер Спартак Гогниев едва не подрался с собственными футболистами — Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Оба в Санкт-Петербург не прилетели, что совсем неудивительно — они не первый раз вовлекаются в слухи о конфликтах в «Химках».

Эмоциональный фон в красно-черной команде явно не позитивный, но Гогниев пока сохраняет свой пост и даже отбыл дисквалификацию. Хотя казалось, что после скандального октябрьского разгрома от «Динамо» дни Спартака Артуровича в «Химках» сочтены. В матче с «Зенитом» даже было необычно видеть Гогниева на скамейке запасных, а не где-то на трибунах.

Малком. Фото ФК «Зенит»

Гиперактивный Малком

От этого матча изначально ждали обилия голов. «Зенит» — самая результативная команда лиги, а «Химки» склонны к авантюрному футболу и брезгуют «автобусами». Но гости приятно удивили организованной игрой, несмотря на то что у них в составе тьма новичков, а 18-летний защитник Стефан Мелентиевич в воскресенье вообще дебютировал в РПЛ.

У «Зенита» вернулся в основу Дуглас Сантос, а в заявку — Клаудиньо. Правда, за несколько дней до матча повреждение получил Сергеев, но и без него атака хозяев выглядела пестро. На первых минутах заметен был Кассьерра, но особенно блистал Малком. Бразилец находится в феноменальной форме, и, кажется, тренерский штаб уже предоставил ему безграничную свободу передвижений по полю. Лидер «Зенита» не был привязан к правому флангу, а регулярно появлялся и слева, и в центре, и в глубине. За гиперактивность Малком был вознагражден отличным голом на 19-й минуте.

Травма Барриоса

Гол вытекал из логики игры, но «Химки» не выглядели так безнадежно, как «Пари НН» неделю назад. Гости навязывали свой футбол: бомбардировали чужую половину поля длинными передачами и прижимали противника высоким прессингом. Правда, именно столь мощное давление на защитников и вратаря «Зенита» привело к первому пропущенному мячу: «Химки» не успели перестроиться после неудачной попытки прессинга и были наказаны быстрой результативной атакой.

Удивительно, но после первого гола «Зенит» не стал добивать соперника, как обычно бывает, а опустился к своей штрафной. Разумеется, это связано с возросшей активностью подмосковной команды: на отрезке с 20-й минуты до перерыва «Химки» владели мячом 60% времени. Но это владение было стерильным: из опасных моментов можно выделить разве что удар Магомедова с рикошетом, с которым Кержаков без труда справился.

«Зенит» до перерыва не пропустил, но случилось кое-что похуже: Барриос по ходу тайма повредил то ли плечо, то ли ключицу. Колумбиец до последнего думал, что сможет перебороть боль, но его все-таки заменили на Клаудиньо. В этом матче вообще игроки «Зенита» часто лежали на газоне: Родригао, Караваев и Клаудиньо тоже получали небольшие повреждения.

Футболисты «Зенита» празднуют гол. Фото ФК «Зенит»

Двойной переворот

После перерыва «Зенит» вернул контроль мяча и довольно быстро удвоил счет. Вновь в центре внимания оказался Малком, который сравнялся по числу голов в чемпионате с Промесом — теперь у обоих по 16.

2:0 в пользу «Зенита» на «Газпром Арене» — это почти всегда победа хозяев. Но Гогниев не сдавался — после второго мяча он перестроил тактику команды и произвел четыре замены подряд, которые существенно разнообразили игру гостей. Хотя нервной концовки невская команда могла избежать, если бы на 74-й минуте вышедший на замену Густаво Мантуан попал в угол и сделал счет 3:0.

Вместо этого забили «Химки»: сперва Магомедов отыграл один мяч, а на 86-й минуте он же неожиданно сравнял счет с пенальти. В обоих случаях большие вопросы нужно задавать Роберту Ренану. В первой результативной атаке защитник бросил свою позицию, и Магомедов забил как раз из зоны бразильца, а во втором случае Ренан упустил Руденко, и Кержаков вынужден был фолить в штрафной.

«Зенит» при Семаке нечасто проявляет волю, потому что редко представляются возможности. Но здесь сине-бело-голубые оказались в непривычной для себя форс-мажорной ситуации, в которой за несколько минут требовалось забить гол. И у «Зенита» это получилось, причем гол соорудили джокеры: Адамов прострелил в центр штрафной, а Мантуан замкнул передачу и принес лидеру РПЛ неожиданно тяжелую победу.

3:2 — «Зенит» обыграл «Химки» по тому же сценарию, что и «Спартак» — «Факел» днем ранее. Восьмиочковый отрыв сине-бело-голубых остается нетронутым.