Отомстить «Зениту» за все. Игра в Питере — исторический шанс «Краснодара»

Ивич может и должен победить.

Вряд ли кто-то будет спорить, что противостояние «Зенита» и «Краснодара» — ярчайшее в РПЛ. Да, оно не обременено историей (в силу молодости южан), но по содержанию игры,качеству и драме — это одна из лучших дуэлей. Только один момент все портит — дикая историческая доминация «Зенита» в этой паре.

У «Краснодара» за годы существования два финала Кубка России, железное место в топ-5 (7 раз за 12 лет), Лига Европы, Лига чемпионов — и всего три победы над питерцами. В 2018, 2016 и 2015 годах. Весной последней, довольно скромной победе над довольно скромным «Зенитом», исполнится пять лет.

За те годы, что «Краснодар» бьется в элите, более унизительной статистики нет ни у одного топ-клуба. Но дело даже не в цифрах — кто там побеждал «Зенит» три раза, а кто пять. Это не имеет большого значения. Дело в том, что побеждать его можно и нужно было гораздо чаще — настолько, что за «Краснодар» натурально обидно.

Особенных игр было много. Первая, что приходит на ум, — встреча в Краснодаре в 2020 году. В составе «быков» — Берг и Вилена, на мостике Мусаев; Семак — пока только однократный чемпион России. Для «Зенита» тот матч был «золотым», победа означала медали — и, несмотря на колоссальный перевес хозяев по игре, гости выиграли со счетом 4:2. Завоевали титул дома у «Краснодара» — обидно, укол? Еще бы.

Сергей Семак в 20202 году. Фото ФК «Зенит»

Годом ранее — в сезоне-2018/19 — чисто личная история. 24-й тур, у «быков» в разгаре борьба за серебро и группу Лиги чемпионов. «Локомотив» не просто догоняет, а уже догнал — у обеих команд по 42 очка. Уступать «Зениту» дома никак было нельзя (да и приблизиться к нему шанс имелся — отрыв-то всего в шесть баллов), и ведь почти не уступили — но гол Дзюбы на 95-й минуте все изменил. 3:2, победа гостей — шикарная игра, но драматичный итог для «Краснодара». Вперед выбился «Локо», и больше южан на вторую строчку не пустил — вместо группы ЛЧ достались стыки и последующая Лига Европы.

Из свежего — весна 2022-го, когда многие российские болельщики (кто не за «Зенит», разумеется), изрядно уставшие от питерцев и желавшие увидеть настоящую интригу в чемпионской гонке, с надеждой смотрели на «Динамо» Шварца. И на «Краснодар», чья победа над командой Семака могла сократить отрыв между питерцами и москвичами до трех очков. Итог известен — дома «быков» деклассировали со счетом 3:1, а динамовцы наглухо завалили концовку.

Всю историю этого противостояния «Краснодар» яростно сопротивляется «Зениту», но постоянно разочаровывает — и своих, и чужих. И как минимум свои (да и чужие наверняка тоже) меньше всего хотят, чтобы в этот раз в Питере все прошло «по классике». Огромная надежда, отличная игра и облом.

Но кажется, в этот раз все действительно может быть иначе. По двум причинам.

Во-первых, «Краснодар» при Ивиче уже не тот. Никакой романтики. Никакой игры превыше результата. И это уже дает плоды — при сербе у «быков» всего три поражения в РПЛ. Южане научились переворачивать встречи, дожимать соперника и забирать свое. Кто теперь скажет, в скольких играх с «Зенитом» этого не хватило ранее?

Фото ФК «Краснодар»

Во-вторых, наверное, впервые за пять лет в Санкт-Петербург в рамках РПЛ приедет клуб с чуть более мощным составом. Не буду говорить, что «Зенит» «ранен» или «сломлен», но снижение качества футболистов — факт. Настолько, что можно сказать — да, форвард, вратарь и центральные защитники у «Краснодара» мощнее. Просто лучше. И это — аргумент.

«Краснодар» не андердог, не надо так думать. Это призраки прошлого, которые надо гнать из головы. Сомнения могут помешать (по инерции к «Зениту» все еще страшно приезжать), но Ивич до сих пор не терял команду в важных встречах. В том же финале Кубка — никаких нервов, все спокойно. Возможно, в этот раз все будет так же. И тогда «Краснодар» имеет реальный шанс отплатить с процентами за все поражения, титулы на выезде и непопадания в еврокубки.