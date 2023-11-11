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Сегодня, 08:30

«Зениту» пора возвращаться на вершину. Матч с «Краснодаром» — идеальный момент

Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев, Вильмар Барриос, Матео Кассьерра и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Команда Сергея Семака намерена выиграть первый круг.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Загадка: определите, что означает эта последовательность чисел — 0, 8, 6, 2, 4, 14. Задумались? Все просто: именно столько туров в каждом из сезонов при Сергее Семаке «Зенит» находился ниже первого места. За пять полноценных чемпионатов сине-бело-голубые обжили вершину турнирной таблицы и привыкли смотреть на всех свысока. Этот сезон — аномальный: близится конец первого круга, а команда Семака еще ни разу не посидела на троне.

Да, петербуржцы неоднократно были близки к первому месту, но «чуть-чуть» не считается. Все это время «Зенит» ходит в претендентах на лидерство и у него точно затекла шея от постоянного взгляда наверх. Однако сейчас невская команда готова взобраться на привычную позицию. Обстановка — более чем подходящая, ведь календарь поставил матч «Зенита» с «Краснодаром»аккурат на финальный тур круга.

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Ситуация вдвойне непривычна: когда последний раз в Санкт-Петербург приезжал лидер премьер-лиги? Именно в качестве гостя, замечу. А «Краснодар» едет к сине-бело-голубым как раз в этом ранге, но, что парадоксально, не в статусе фаворита.

Для кубанцев матч с «Зенитом» будет невероятно тяжелым по всем параметрам: начиная от расстояния и заканчивая уровнем противника. Очевидно, что выезд в Санкт-Петербург — один из самых сложных для них с точки зрения логистики, а к концу года «быкам», нет сомнений, уже осточертели поезда и автобусы. Они, конечно, не подают виду, чтозаслуживает уважения. Но скидку на это делать никто не станет.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» сейчас не просто сильный, а голодный, здоровый и мотивированный. А это для «Краснодара» страшнее всего. Очковые потери сине-бело-голубых на старте чемпионата можно объяснить недостаточным настроем (как на «Оренбург») или кадровыми проблемами (как в игре с «Динамо»), но сейчас все в порядке. Похмелье после завоевания второй звезды прошло, аппетит нагуляли, потерю Малкома забыли, со схемой утвердились, форму лидеры набрали. А тут еще и матч домашний.

Если у «Зенита» шесть побед подряд во всех турнирах, то «Краснодар» в последнее время выглядит не так уверенно. Да, у черно-зеленых тоже почти все здоровы, и физически они готовы к битве за золото. Но готовы ли психологически? Невероятно трудно смириться с тем, что еще месяц назад ты смотрел на действующего чемпиона с высоты семиочкового отрыва, а уже в субботу можешь стать вторым.

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Видно, что «Краснодар» уже задергался. После победы над «Крыльями Советов» Владимир Ивич произнес неоднозначную фразу: «Если бы пять месяцев назад вы задали вопрос футбольным людям, верят ли они, что в конце первого круга «Краснодар» будет первым, а «Зенит» вторым, — думаю, никто бы вам не поверил». Этими словами серб бросил тень на потенциал собственного состава, хотя его качество очень даже неплохое. Разве эти слова соответствуют менталитету победителей, о котором любит говорить Ивич? Безусловно, поверить в лидерство «быков» было сложно, но они далеко не новички в РПЛ, чтобы считать их прорыв полноценной сенсацией.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шансы у «Краснодара», конечно, есть. Прагматичный Ивич переупаковал кубанцев, сделав их менее зрелищными и более осторожными. Для «Зенита» это минус — сине-бело-голубые любят, когда соперник действует открыто, и знает, как этим пользоваться. Не случайно их матчи с «Краснодаром» чаще всего становились хитами, но при этом черно-зеленые за всю историю одержали лишь три победы в очных встречах.

Сейчас голевого парада ожидать трудно. На кону даже не три очка, а важное психологическое преимущество — победа в первом круге. Если «Зенит» выиграет, то надломит «Краснодар», а это точно скажется на чемпионской гонке.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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