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Сегодня, 11:00

У «Зенита» перебор вратарей. Место Кержакова под угрозой?

Гоша Чернов
Корреспондент
Александр Васютин, Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Никита Гойло
Александр Васютин, Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Никита Гойло.
Фото ФК «Зенит», Global Look Press
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Кто будет первым номером чемпиона в ближайшее время?

Несгибаемый

За пятилетнюю эру Сергея Семака в воротах «Зенита» побывали семь человек — от Юрия Лодыгина до бразильца Ивана. И значительную часть этого отрезка позиция голкипера не внушала уверенности. Например, в сезоне-2019/20 после серии ошибок в запасные был разжалован Андрей Лунев, а спустя два года травма и не самая надежная игра лишили статуса первого номера Станислава Крицюка. В обоих случаях знамя основного голкипера перехватывал Михаил Кержаков.

Брат лучшего бомбардира в истории «Зенита» ни разу не считался безоговорочно основным вратарем команды на протяжении целого сезона. В первые два года при Семаке сине-бело-голубые входили в чемпионат с Луневым. Сезон-2020/21 формально начал Кержаков, но тем летом Андрей был травмирован и к декабрю выбил Михаила из основы. В следующем году ветеран «Зенита» уступил место в воротах экстренно купленному у португальцев Крицюку. А прошлым летом многие считали, что начинается эпоха Одоевского — юный и талантливый кипер отыграл на ноль в матче за Суперкубок со «Спартаком», но после 4-го тура пропал.

Парадоксально, но в 36 лет Кержаков впервые начинает сезон в ранге твердого первого номера «Зенита» — на этот раз клуб не ищет новых голкиперов, а действующие конкуренты Михаила пока выглядят слабее, пусть и не сильно.

Вратарь Михаил Кержаков
Михаил Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лидер раздевалки

Впрочем, Семак традиционно не говорит ничего конкретного. На вопрос о первом номере команды главный тренер «Зенита» отвечает обтекаемо: «Конечно, мы определимся до начала официальных матчей, кто начнет основным. Время еще есть, хотя его немного. Будем принимать во внимание то, как вратари смотрятся на тренировочных занятиях. Впереди еще один матч, и мы уже будем решать, кто останется, а кто, возможно, уйдет в аренду».

Безусловно, по ходу сезона многое может поменяться, но сейчас перевод Кержакова в запас будет выглядеть не только странно, но и сенсационно. Михаил ровно провел прошлый сезон и в сентябре даже впервые в карьере получил вызов в сборную России. В минувшем чемпионате голкипер «Зенита» стал лучшим по числу сухих матчей — 12 из 24 игр он провел на ноль. Кержаков прекрасно руководит обороной и значительно влияет на команду не только на поле, но и за его пределами — Андрей Мостовой отмечал, что именно вратарь после ухода Артема Дзюбы стал лидером раздевалки.

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Сильная конкуренция

Кержаков подчеркивает свою преданность родному клубу — каждый год он продлевает контракт с «Зенитом» на один сезон. И всякий раз кажется, что вот-вот Михаил уступит место в основе молодежи. Пока он остается непотопляемым и не дает повода отправить себя на покой, но когда-нибудь это произойдет. И «Зенит» должен быть к этому готовым.

Сейчас у сине-бело-голубых целая коллекция киперов, которые могли бы защищать ворота других клубов премьер-лиги. Все — воспитанники петербургского футбола: помимо Кержакова, это 20-летний Даниил Одоевский, 28-летний Александр Васютин и новичок, 24-летний Никита Гойло. Каковы шансы стать основным у каждого из них?

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Загадка Одоевского

Одоевский, несмотря на молодость, год назад выглядел готовым к новому шагу. Даниил блистал на юношеском уровне, дебютировал за «Зенит» еще в мае 2021 года, а в феврале 2022-го Семак доверил ему место в выездной встрече плей-офф Лиги Европы с «Бетисом» (0:0). Потом, правда, травма почти целиком лишила Одоевского весны, но летом он выздоровел и прилично начал сезон: за четыре с половиной матча голкипер пропустил только один мяч.

Однако в 4-м туре РПЛ произошел переломный момент: в матче с «Ахматом» Даниил получил красную карточку, после чего оказался вне игры до конца сезона: новая травма, долгий набор формы и надежность Кержакова превратили его в запасного. В товарищеских матчах Одоевский выглядел хуже самого себя, и пока остается загадкой, что произошло в минувшем сезоне и в каком состоянии голкипер сейчас. Интерес других клубов РПЛ к нему есть, и пока все выглядит так, что Даниил уйдет в аренду.

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Васютин — крепкая подмена

Чаще всего у топ-клубов в резерве находится опытный голкипер без звездного статуса и заоблачных амбиций, готовый при необходимости подменить основного. Васютин — как раз такой: он много лет отыграл в Финляндии, Швеции и Норвегии, однажды даже забил гол за «Лахти», однако в «Зените» шанса никогда не получал. В прошлом сезоне Александр играл на финише чемпионата, когда судьба золота уже была решена, а также принимал участие в кубковом поражении с «Динамо».

Вряд ли Васютин куда-то уйдет — ему комфортно в нынешнем статусе. Конечно, он наверняка хотел бы играть больше, но, возможно, в Кубке ему предоставят практику.

Футболист Никита Гойло
Никита Гойло.
Фото Global Look Press

Гойло — будущий первый номер?

Наконец, новобранец «Зенита». Дорогу во взрослый футбол Гойло открыл Кержаков — только не младший, а старший. Александр Анатольевич рассказывал «СЭ» год назад: «На мой взгляд, в структуре «Зенита» есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и моего брата, и Одоевского. Причем Михаилу я об этом говорил. Речь о Гойло, с которым мне довелось поработать в «Нижнем Новгороде».

У Никиты действительно хорошие данные и уже есть неплохой опыт в РПЛ: в прошлом чемпионате он защищал ворота «Пари НН» почти в половине матчей. Не просто так в мае «Зенит» решил вернуть своего воспитанника: Гойло должен был остаться в Нижнем Новгороде, но сине-бело-голубые воспользовались правом преимущественного выкупа. Конечно, у этого хода есть определенная цель: вероятно, тренерский штаб видит у Никиты потенциал для того, чтобы в ближайшем будущем стать первым номером. Иначе зачем клубу приобретать четвертого голкипера? Впрочем, его аренда тоже не исключена: Гойло необходима практика.

Но пока позиция Кержакова не выглядит шаткой. Скорее всего, до зимы он не уступит место, если не произойдет форс-мажора. А дальше — покажет время и сборы.

Александр Васютин
Михаил Кержаков
Никита Гойло
Футбол
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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