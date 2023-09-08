«Зенит»: деньги есть, транжирству — нет

Проанализировали документ Международного центра спортивных исследований в футболе.

На этой неделе Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал на своем сайте список 100 самых активных клубов на трансферном рынке за последние десять лет. В него вошли те, чьи сделки за указанный отрезок включали в себя наибольшие суммы.

Согласно рейтингу, самой прибыльной за 10 лет стала «Бенфика» — разница между продажами и покупками лиссабонцев составила плюс 764 миллиона евро. На другом полюсе списка оказался «Манчестер Юнайтед»: его отрицательный трансферный баланс — 1,4 миллиарда евро.

На 33-м месте среди самых расточительных клубов расположился «Зенит» — по данным исследовательского центра, сине-бело-голубые с 2014 года ушли в минус на 116 миллионов евро.

Методологию вычисления CIES не публикует, однако ее легко понять, просто открыв transfermarkt.de — сайт, публикующий информацию о трансферах из открытых, но далеко не всегда официальных источников. Согласно ему, с начала 2014 года «Зенит» потратил на покупки почти 389 миллионов евро, а заработал — около 280. Сальдо — примерно 109 миллионов, что почти сходится с данными рейтинга.

Природа цифр ясна, хотя вызывает сомнения из-за непрозрачности данных. Но суть в другом. Эти суммы нельзя воспринимать в отрыве от контекста, а он здесь играет значительную роль.

Очевидно, что у «Зенита» есть деньги, но он стремится зарабатывать их сам. И делает это. До отстранения российских клубов от еврокубков бизнес-модель сине-бело-голубых опиралась на ежегодное участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Например, в 2020 году «Зенит» за выступления на первом этапе главного еврокубка заработал 35 миллионов евро, в 2021-м — на четыре миллиона больше. Планируя трансферный бюджет, чемпионы России учитывали эти суммы, хотя рейтинг CIES их игнорирует.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отстранение наших команд от еврокубков фактически лишило «Зенит» как минимум 70 (35+35) миллионов евро, ведь он при других обстоятельствах играл бы на групповом этапе как в прошлом году, так и в этом. А всего за период с сезона-2013/14 по сезон-2021/22 петербуржцы получили от УЕФА 218 миллионов евро призовых, что превышает суммарный отрицательный трансферный баланс «Зенита» за указанный период. Эта сумма составляет треть от всех заработанных нашими представителями денег за участие в еврокубках в этот отрезок.

Участие в Лиге чемпионов давало «Зениту», как и любому другому, иное преимущество — не только финансовое, но и имиджевое. Петербургская команда была привлекательна с точки зрения потенциальной перепродажи игроков. Ее футболисты находились на виду, ведь ЛЧ — пестрая витрина рынка.

Ограничения в бизнес-модель «Зенита» внесли и прошлогодние поправки ФИФА, позволившие легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами. Без этого ограничения сине-бело-голубые имели бы куда больше возможностей на рынке. Не секрет, что сейчас представителям РФ гораздо сложнее вести переговоры с представителями «большой пятерки» — самыми расточительными лигами мира. Поэтому возможности заработать на продажах существенно сократились как для «Зенита», так и для других российских коллективов. Да и до 2022 года уехать в крупный чемпионат было сложно, ведь, к примеру, в Испании и Италии существует лимит на легионеров без паспорта ЕС. А в исследовании питерцев сравнивают с клубами, у которых граждан Евросоюза — на целый состав.

В исследовании не упоминаются и дивиденды, которые «Зенит» извлекает из трат. Любая покупка футболиста — это инвестиция, и сине-бело-голубые в этом смысле успешны. За указанные десять лет невская команда выиграла 14 трофеев: шесть чемпионств, два Кубка и шесть Суперкубков России. Если взять те же сто клубов этого рейтинга и выстроить их по числу завоеванных титулов за десять лет, то «Зенит» окажется среди лидеров.

Наконец, в исследовании отмечается, что за 2023 год трансферный баланс нашего чемпиона составил +47 миллионов евро, и по этому показателю в той же сотне он уже занимает 22-е место по прибыльности. Это говорит о том, что «Зенит» скорректировал бизнес-модель с учетом внешних обстоятельств.