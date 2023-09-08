Сегодня, 10:15
На этой неделе Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал на своем сайте список 100 самых активных клубов на трансферном рынке за последние десять лет. В него вошли те, чьи сделки за указанный отрезок включали в себя наибольшие суммы.
Согласно рейтингу, самой прибыльной за 10 лет стала «Бенфика» — разница между продажами и покупками лиссабонцев составила плюс 764 миллиона евро. На другом полюсе списка оказался «Манчестер Юнайтед»: его отрицательный трансферный баланс — 1,4 миллиарда евро.
На 33-м месте среди самых расточительных клубов расположился «Зенит» — по данным исследовательского центра, сине-бело-голубые с 2014 года ушли в минус на 116 миллионов евро.
Методологию вычисления CIES не публикует, однако ее легко понять, просто открыв transfermarkt.de — сайт, публикующий информацию о трансферах из открытых, но далеко не всегда официальных источников. Согласно ему, с начала 2014 года «Зенит» потратил на покупки почти 389 миллионов евро, а заработал — около 280. Сальдо — примерно 109 миллионов, что почти сходится с данными рейтинга.
Природа цифр ясна, хотя вызывает сомнения из-за непрозрачности данных. Но суть в другом. Эти суммы нельзя воспринимать в отрыве от контекста, а он здесь играет значительную роль.
Очевидно, что у «Зенита» есть деньги, но он стремится зарабатывать их сам. И делает это. До отстранения российских клубов от еврокубков бизнес-модель сине-бело-голубых опиралась на ежегодное участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Например, в 2020 году «Зенит» за выступления на первом этапе главного еврокубка заработал 35 миллионов евро, в 2021-м — на четыре миллиона больше. Планируя трансферный бюджет, чемпионы России учитывали эти суммы, хотя рейтинг CIES их игнорирует.
Отстранение наших команд от еврокубков фактически лишило «Зенит» как минимум 70 (35+35) миллионов евро, ведь он при других обстоятельствах играл бы на групповом этапе как в прошлом году, так и в этом. А всего за период с сезона-2013/14 по сезон-2021/22 петербуржцы получили от УЕФА 218 миллионов евро призовых, что превышает суммарный отрицательный трансферный баланс «Зенита» за указанный период. Эта сумма составляет треть от всех заработанных нашими представителями денег за участие в еврокубках в этот отрезок.
Участие в Лиге чемпионов давало «Зениту», как и любому другому, иное преимущество — не только финансовое, но и имиджевое. Петербургская команда была привлекательна с точки зрения потенциальной перепродажи игроков. Ее футболисты находились на виду, ведь ЛЧ — пестрая витрина рынка.
Ограничения в бизнес-модель «Зенита» внесли и прошлогодние поправки ФИФА, позволившие легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами. Без этого ограничения сине-бело-голубые имели бы куда больше возможностей на рынке. Не секрет, что сейчас представителям РФ гораздо сложнее вести переговоры с представителями «большой пятерки» — самыми расточительными лигами мира. Поэтому возможности заработать на продажах существенно сократились как для «Зенита», так и для других российских коллективов. Да и до 2022 года уехать в крупный чемпионат было сложно, ведь, к примеру, в Испании и Италии существует лимит на легионеров без паспорта ЕС. А в исследовании питерцев сравнивают с клубами, у которых граждан Евросоюза — на целый состав.
В исследовании не упоминаются и дивиденды, которые «Зенит» извлекает из трат. Любая покупка футболиста — это инвестиция, и сине-бело-голубые в этом смысле успешны. За указанные десять лет невская команда выиграла 14 трофеев: шесть чемпионств, два Кубка и шесть Суперкубков России. Если взять те же сто клубов этого рейтинга и выстроить их по числу завоеванных титулов за десять лет, то «Зенит» окажется среди лидеров.
Наконец, в исследовании отмечается, что за 2023 год трансферный баланс нашего чемпиона составил +47 миллионов евро, и по этому показателю в той же сотне он уже занимает 22-е место по прибыльности. Это говорит о том, что «Зенит» скорректировал бизнес-модель с учетом внешних обстоятельств.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -