Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

Крах «Зенита»: «Рубин» сенсационно победил в Петербурге и оживил золотую гонку

«Зенит» дома проиграл «Рубину»
Гоша Чернов
Корреспондент
Валентин Вада («Рубин») и Андрей Мостовой («Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Преимущество петербуржцев над «Краснодаром» сократилось до минимума.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:2
Рубин

Без лоска

«Зенит» образца нынешней весны наглядно демонстрирует, во что может мутировать качественная команда без должного настроя. Хотя предсказать спад в мотивации можно было еще прошлым летом, когда сине-бело-голубые выиграли пятое подряд золото РПЛ и получили право водрузить вторую звезду на свою эмблему. Не просто так в СССР все измерялось пятилетками: огромный пласт работы позади, а дальше — эмоциональное опустошение.

Я уже не раз отмечал в этом году, что «Зенит» проводит матчи с середняками и аутсайдерами на автопилоте. Игры с «Крыльями Советов», «Балтикой» и «Оренбургом» по качеству были очень слабыми — конечно, по меркам самого «Зенита». Очки чемпионы России добывали, но едва ли приносили удовольствие зрителям. Отработали смену, получили зарплату и пошли домой.

Сергей Семак, Рашид Рахимов, Мурад Мусаев, Сергей Игнашевич. «Зенит» проиграл «Рубину», «Краснодар» победил «Балтику». Онлайн-трансляция дня РПЛ

Встряска от Семака

Тренерский штаб явно все это понимает, но достучаться до команды чаще всего не удается. Да и внятные аргументы найти сложно: побед же «Зенит» добивается, а зачем менять то, что работает?

Но Семак понимал, что дальше так продолжаться не может, поэтому попытался встряхнуть команду хотя бы неординарным выбором стартового состава. В запасе неожиданно остались Педро, Артур, Дуглас Сантос и Эракович, а с первых минут появились Мантуан, Мостовой, Алип и Родригао.

Рашид Рахимов не стал изменять себе: узкие 5-4-1, отказ от высокого прессинга и явный акцент на разрушение. Вернулись после дисквалификации Вуячич с Иву, так что оборона «Рубина» получила серьезное усиление и могла хоть весь матч душить оборону «Зенита».

Очередной невнятный тайм

Этим казанцы и начали заниматься с первых минут. Но кто их осудит? «Автобусы» на «Газпром Арене» часто приносят нужный эффект или как минимум осложняют жизнь противнику. Но «Зенит» в подобных ситуациях в большинстве случаев находит противоядие за счет креативных действий Клаудиньо, Вендела и их партнеров. Уж мастерства сине-бело-голубым не занимать: было бы желание.

Сценарий первого тайма во многом напоминал предыдущие домашние встречи «Зенита»: несколько голевых моментов, неплохая активность, а затем — тишина. Но если, к примеру, с «Балтикой» и «Оренбургом» петербуржцы забили до перерыва, то сейчас остались без голов.

Два гола казанцев

У болельщиков оставалась надежда, что в перерыве футболисты узнают счет параллельной встречи в Краснодаре, и это их взбодрит. Там ближайший конкурент «Зенит» выигрывал у «Балтики» и в онлайн-таблице сокращал отставание от лидера.

Однако ничего не изменилось. Семак лишь обновил фланги обороны, выпустив Эраковича вместо Алипа, но суть осталась той же. Даже хуже: на 50-й минуте «Зенит» пропустил — Даку открыл счет.

Сине-бело-голубые внезапно осознали, что уязвимы. И здесь началось самое интересное: «Зенит» наконец-то почувствовал страх и забегал. Хотя поначалу это была лишь трусца. По-настоящему чемпионы включились, когда «Рубин» забил второй гол: Мартынович отправил мяч в дальний угол.

Тщетные попытки вернуться в игру

Еще до второго гола казанцев Семак сделал три замены, а заодно переключил схему на сверхатакующую 4-4-2: с парой статных форвардов, Мантуаном в роли защитника и без чистого опорника. Эта встряска в какой-то степени растормошила «Зенит», но все равно катализатором его активности стал гол Мартыновича.

Рахимов, конечно, тоже понимал, что не сидел без дела и закрыл «Рубин» на все пуговицы: в активной фазе атак хозяев казанцы садились в линию обороны из шести человек. «Зениту» оставалось надеяться лишь на угловые и дальние удары. Моменты возникали: у Педро, Артура, Нино, Мантуана, Кассьерры, Ерохина. Однако мяч в воротах Дюпина так и не оказался.

«Зенит» сенсационно проиграл, и заслуженно. Игра сине-бело-голубых в последних матчах вела их к сенсационной потере очков. Она и случилась в самый неожиданной момент — в матче с «Рубином», который уже ни за что не борется в этом чемпионате.

Отрыв от «Краснодара» сокращается лишь до одного очка, и для золотой гонки это прекрасно.

Да и для «Зенита» это может быть полезно: возможно, в следующей встрече с «Динамо» мы наконец-то увидим настоящих чемпионов России.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
8
14
Читайте также
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине бойца UFC Алексееву
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
«Локо» сожран за четыре матча, пацаны Разина – чемпионы! Что случилось в матче «Локомотив» - «Металлург»
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
«Спартак» не проиграл ни один из пяти матчей при Слишковиче. Ослабленный дисквалификациями ЦСКА по плечу красно-белым?
«Пари НН» — «Локомотив»: Цыганок ошибочно назначил два пенальти
Защитник «Рубина» Рожков: «Обыграли «Зенит» благодаря нашему характеру и дисциплине»
«Спартак» — ЦСКА: дата матча и кто покажет трансляцию дерби Москвы
Семак сообщил, что Дуглас пропустил матч с «Рубином» по медицинским показаниям
Семак — о поражении «Зенита» от «Рубина»: «Сопернику улыбнулась удача, а мы не использовали свои моменты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Шедевр Сафонова и Сперцяна помог «Краснодару» продолжить чемпионскую гонку