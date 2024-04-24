Крах «Зенита»: «Рубин» сенсационно победил в Петербурге и оживил золотую гонку

Преимущество петербуржцев над «Краснодаром» сократилось до минимума.

Без лоска

«Зенит» образца нынешней весны наглядно демонстрирует, во что может мутировать качественная команда без должного настроя. Хотя предсказать спад в мотивации можно было еще прошлым летом, когда сине-бело-голубые выиграли пятое подряд золото РПЛ и получили право водрузить вторую звезду на свою эмблему. Не просто так в СССР все измерялось пятилетками: огромный пласт работы позади, а дальше — эмоциональное опустошение.

Я уже не раз отмечал в этом году, что «Зенит» проводит матчи с середняками и аутсайдерами на автопилоте. Игры с «Крыльями Советов», «Балтикой» и «Оренбургом» по качеству были очень слабыми — конечно, по меркам самого «Зенита». Очки чемпионы России добывали, но едва ли приносили удовольствие зрителям. Отработали смену, получили зарплату и пошли домой.

Встряска от Семака

Тренерский штаб явно все это понимает, но достучаться до команды чаще всего не удается. Да и внятные аргументы найти сложно: побед же «Зенит» добивается, а зачем менять то, что работает?

Но Семак понимал, что дальше так продолжаться не может, поэтому попытался встряхнуть команду хотя бы неординарным выбором стартового состава. В запасе неожиданно остались Педро, Артур, Дуглас Сантос и Эракович, а с первых минут появились Мантуан, Мостовой, Алип и Родригао.

Рашид Рахимов не стал изменять себе: узкие 5-4-1, отказ от высокого прессинга и явный акцент на разрушение. Вернулись после дисквалификации Вуячич с Иву, так что оборона «Рубина» получила серьезное усиление и могла хоть весь матч душить оборону «Зенита».

Очередной невнятный тайм

Этим казанцы и начали заниматься с первых минут. Но кто их осудит? «Автобусы» на «Газпром Арене» часто приносят нужный эффект или как минимум осложняют жизнь противнику. Но «Зенит» в подобных ситуациях в большинстве случаев находит противоядие за счет креативных действий Клаудиньо, Вендела и их партнеров. Уж мастерства сине-бело-голубым не занимать: было бы желание.

Сценарий первого тайма во многом напоминал предыдущие домашние встречи «Зенита»: несколько голевых моментов, неплохая активность, а затем — тишина. Но если, к примеру, с «Балтикой» и «Оренбургом» петербуржцы забили до перерыва, то сейчас остались без голов.

Два гола казанцев

У болельщиков оставалась надежда, что в перерыве футболисты узнают счет параллельной встречи в Краснодаре, и это их взбодрит. Там ближайший конкурент «Зенит» выигрывал у «Балтики» и в онлайн-таблице сокращал отставание от лидера.

Однако ничего не изменилось. Семак лишь обновил фланги обороны, выпустив Эраковича вместо Алипа, но суть осталась той же. Даже хуже: на 50-й минуте «Зенит» пропустил — Даку открыл счет.

Сине-бело-голубые внезапно осознали, что уязвимы. И здесь началось самое интересное: «Зенит» наконец-то почувствовал страх и забегал. Хотя поначалу это была лишь трусца. По-настоящему чемпионы включились, когда «Рубин» забил второй гол: Мартынович отправил мяч в дальний угол.

Тщетные попытки вернуться в игру

Еще до второго гола казанцев Семак сделал три замены, а заодно переключил схему на сверхатакующую 4-4-2: с парой статных форвардов, Мантуаном в роли защитника и без чистого опорника. Эта встряска в какой-то степени растормошила «Зенит», но все равно катализатором его активности стал гол Мартыновича.

Рахимов, конечно, тоже понимал, что не сидел без дела и закрыл «Рубин» на все пуговицы: в активной фазе атак хозяев казанцы садились в линию обороны из шести человек. «Зениту» оставалось надеяться лишь на угловые и дальние удары. Моменты возникали: у Педро, Артура, Нино, Мантуана, Кассьерры, Ерохина. Однако мяч в воротах Дюпина так и не оказался.

«Зенит» сенсационно проиграл, и заслуженно. Игра сине-бело-голубых в последних матчах вела их к сенсационной потере очков. Она и случилась в самый неожиданной момент — в матче с «Рубином», который уже ни за что не борется в этом чемпионате.

Отрыв от «Краснодара» сокращается лишь до одного очка, и для золотой гонки это прекрасно.

Да и для «Зенита» это может быть полезно: возможно, в следующей встрече с «Динамо» мы наконец-то увидим настоящих чемпионов России.