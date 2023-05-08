КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Матч-сезон в миниатюре для «Спартака»

Максим Никитин
Корреспондент
7 мая. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. Александр Селихов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Какие выводы можно сделать из поражения красно-белых от «Зенита» (2:3).
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Спартак

Мнение

Для «Спартака» этот матч против «Зенита» — сезон в миниатюре. Вроде бы качественная игра, много моментов, волевой характер и в целом позитивный спортивный облик. Но потом случается какая-то глупость, явный провал. И все идет в труху: сначала это весенние ничьи/поражения в чемпионате, а затем и вылет из Кубка России от «Акрона». Как будто бы эта команда еще не доросла до эффективности.

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

Если переносить на человека, то «Спартак» — подросток. Очень талантливый, где-то дерзкий, со вкусом одевающийся, тонко подбирающий парфюм. На него приятно смотреть, глаз не отведешь. Для взрослого общества он — свежий воздух. Но это не значит, что здесь он сразу добьется успеха. Где-то не хватает мудрости, где-то житейского опыта, где-то твердости.

Фрэнка Каупервуда в первой части трилогии Теодора Драйзера посадили в тюрьму в Филадельфии, хотя герой произведения имел острый ум и хорошую память, обладал решительностью. Все при нем. Но вот опыт... Он пришел позднее, а вместе с ним — золотые горы, сумасшедшие концессии и бешеный успех.

Ведь «Зенит» мощнее всех в чемпионате России, потому что не только богаче, но и последовательнее. «Спартак» же словно Каупервуд филадельфийского периода: яркий, перспективный, но пока без конечной конкретики.

Это достигается годами. Но Гильермо Абаскаль на пути к этому. Например, как в случае с Даниилом Денисовым: испанец ставил парня в состав, когда его там никто не видел, а теперь на «Газпром Арене» в самый ответственный момент и вовсе воткнул его правым центральным защитником. И Даниил выглядел блестяще. Абаскаль выражает склонность к устойчивости, даже невзирая на сложности и локальные неудачи. Это именно то, что «Спартаку» сейчас и нужно.

Павел Кукуян и&nbsp;эпизоды матчей РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?

Каждый согласится, что красно-белые на этот раз «Зениту» не проиграли. Более того, показали инициативный, атакующий футбол. Пожалуй, самый смелый гостевой матч спартаковцев в Питере за много лет.

Но где-то не повезло, где-то сами фатально ошиблись (что это было с Селиховым — до сих пор загадка) — мы об этом уже говорили. Это та самая проблема взросления.

Теперь у «Спартака» два пути: либо мужать, аккумулировать опыт и превращаться в зрелый организм, либо снова пытаться найти что-то новое, какой-то быстрый путь к успеху.

Правда, есть нюанс: последнее уже пробовалось много раз. И почти никогда не получалось.

Возможно, чтобы стать настоящим претендентом на чемпионство, нужен не один такой сезон — два или три.

Собственно, Каупервуду тоже понадобилось три книги, чтобы превратиться в титана бизнеса.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Кавазашвили: «Зенит» получил достойного противника»
Кержаков прокомментировал ошибку Селихова в матче «Зенит» — «Спартак»
Обухов рассказал, почему «Оренбург» на выезде играет хуже, чем дома
Радимов считает, что ошибка Селихова изменила ход матча «Зенит» — «Спартак»
Форвард «Зенита» Сергеев: «Не напрягает, что в РПЛ все однотипно. Дай бог стать чемпионами как можно больше»
Зобнин: «Я вообще не думал о чемпионском коридоре для «Зенита». У нас сейчас другие задачи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» заставил «Зенит» отбиваться. Ошибки Кукуяна? А Левников в Москве «Ростов» не прибивал?» Мнение Червиченко