Матч-сезон в миниатюре для «Спартака»

Какие выводы можно сделать из поражения красно-белых от «Зенита» (2:3).

Мнение

Для «Спартака» этот матч против «Зенита» — сезон в миниатюре. Вроде бы качественная игра, много моментов, волевой характер и в целом позитивный спортивный облик. Но потом случается какая-то глупость, явный провал. И все идет в труху: сначала это весенние ничьи/поражения в чемпионате, а затем и вылет из Кубка России от «Акрона». Как будто бы эта команда еще не доросла до эффективности.

Если переносить на человека, то «Спартак» — подросток. Очень талантливый, где-то дерзкий, со вкусом одевающийся, тонко подбирающий парфюм. На него приятно смотреть, глаз не отведешь. Для взрослого общества он — свежий воздух. Но это не значит, что здесь он сразу добьется успеха. Где-то не хватает мудрости, где-то житейского опыта, где-то твердости.

Фрэнка Каупервуда в первой части трилогии Теодора Драйзера посадили в тюрьму в Филадельфии, хотя герой произведения имел острый ум и хорошую память, обладал решительностью. Все при нем. Но вот опыт... Он пришел позднее, а вместе с ним — золотые горы, сумасшедшие концессии и бешеный успех.

Ведь «Зенит» мощнее всех в чемпионате России, потому что не только богаче, но и последовательнее. «Спартак» же словно Каупервуд филадельфийского периода: яркий, перспективный, но пока без конечной конкретики.

Это достигается годами. Но Гильермо Абаскаль на пути к этому. Например, как в случае с Даниилом Денисовым: испанец ставил парня в состав, когда его там никто не видел, а теперь на «Газпром Арене» в самый ответственный момент и вовсе воткнул его правым центральным защитником. И Даниил выглядел блестяще. Абаскаль выражает склонность к устойчивости, даже невзирая на сложности и локальные неудачи. Это именно то, что «Спартаку» сейчас и нужно.

Каждый согласится, что красно-белые на этот раз «Зениту» не проиграли. Более того, показали инициативный, атакующий футбол. Пожалуй, самый смелый гостевой матч спартаковцев в Питере за много лет.

Но где-то не повезло, где-то сами фатально ошиблись (что это было с Селиховым — до сих пор загадка) — мы об этом уже говорили. Это та самая проблема взросления.

Теперь у «Спартака» два пути: либо мужать, аккумулировать опыт и превращаться в зрелый организм, либо снова пытаться найти что-то новое, какой-то быстрый путь к успеху.

Правда, есть нюанс: последнее уже пробовалось много раз. И почти никогда не получалось.

Возможно, чтобы стать настоящим претендентом на чемпионство, нужен не один такой сезон — два или три.

Собственно, Каупервуду тоже понадобилось три книги, чтобы превратиться в титана бизнеса.

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