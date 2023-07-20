«Зениту» будет очень сложно защитить титул. Абаскалю надо реабилитироваться». Интервью Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев оценил шансы команд РПЛ накануне нового сезона.

У Семака теперь два козыря на флангах — Марио и Дуглас Сантос

— Прежде чем дать оценку каждой команде, хочу сказать следующее. Итоговый результат, конечно, зависит от подбора исполнителей, от состава, от качественной селекции. А дальше уже тренер должен оптимально распорядиться тем ресурсом, который у него есть. Подготовить команду физически, тактически и психологически, обозначить четкие, конкретные задачи на сезон, сформировать коллектив. Но без исполнительского мастерства добиться серьезного результата крайне сложно. «Зенит» это показывал на протяжении пяти последних лет, — заметил Газзаев.

— Однако сейчас «Зенит» может столкнуться с большими кадровыми проблемами. Малком, возможно, уедет в Саудовскую Аравию, Вендел пока так и не вернулся в расположение клуба. Это резко снижает шансы питерцев на очередное чемпионство?

— В принципе, я уже говорил, что «Зенит» меня не убедил в матче за Суперкубок против ЦСКА. Армейцы имели преимущество, а питерцам игра давалась натужно. Вендела явно не хватало. Если он не вернется, да еще и Малком уедет, команда Семака столкнется с серьезными трудностями. Да и вообще мне кажется, что в предстоящем сезоне «Зениту» будет очень сложно защитить титул.

— Почему?

— Игрокам может не хватить мотивации. Судите сами, пять чемпионств подряд. Победы рано или поздно приедаются. Нужны новые качественные футболисты, голодные до трофеев. Но сможет ли «Зенит» найти сейчас полноценные замены Малкому и Венделу, если те все же уедут? Вопрос... На протяжении пяти последних лет в «Зените» появлялись исполнители, которые повышали конкуренцию в команде, двигали ее вперед. Как будет теперь — сказать сложно. Во всяком случае в матче за Суперкубок команда Семака лишь отдаленно напоминала тот «Зенит», который с ощутимым преимуществом брал чемпионство за чемпионством. Тем не менее, конечно, питерцы остаются одними из претендентов на золотые медали.

— Вам не показалось по матчу с ЦСКА, что и Клаудиньо не горит желанием оставаться в «Зените»?

— Он сыграл слабо. СМИ в последнее время писали, что и Клаудиньо может покинуть «Зенит». Конкретики нет, но, как говорится, дыма без огня не бывает. То, как он провел матч с ЦСКА, только подтверждает предположение, что бразилец, возможно, сменит команду этим летом. И что тогда получается? В минувшем сезоне игру в средней линии сине-бело-голубых определяли Вендел, Клаудиньо и Барриос. Теперь двое могут уехать... Останется только Барриос, который, кстати, свой уровень не снижает. К нему вопросов нет. Колумбиец прежде всего игрок оборонительного плана, но кто будет разгонять атаки? Поэтому, конечно, «Зениту» надо сейчас здорово поработать на трансферном рынке.

— Марио Фернандес усилит «Зенит»?

— Если он избежит травм, то это, безусловно, очень качественный футболист. Важно, что он обладает менталитетом победителя, все время нацелен на результат. По духу Фернандес, безусловно, подходит команде-чемпиону. «Зенит» приобрел игрока на правый фланг обороны, который, считаю, у питерцев проседает. В итоге у Семака на краях будут играть Дуглас Сантос и Марио Фернандес. Два серьезных козыря в колоде главного тренера, два больших мастера. Так что «Зенит» сработал качественно, заполучив Фернандеса.

— Однако болельщики ЦСКА, да и некоторые специалисты считают Фернандеса предателем...

— Мне бы лично, конечно, очень хотелось, чтобы Марио вернулся в ЦСКА. Жаль, что не случилось. Но мы не знаем всех трансферных нюансов, как шли переговоры и так далее. Поэтому мне сложно сейчас кого-то в чем-то обвинять. Читал, что Марио хотел оказаться именно в армейском клубе, но что-то пошло не так. Не зная всех подробностей, не готов вешать какие-то ярлыки. Как я понимаю, «Зенит» сработал оперативно и серьезно укрепил свой состав.

Марио Фернандес. Фото ФК «Зенит»

Понимаю Федотова, который перестал рассчитывать на Карраскаля

— Не тревожит, что пока у ЦСКА нет новичков?

— В начале нашего разговора я уже заметил, что без сильного состава почти нереально стать чемпионом. В матче за Суперкубок армейцы мне понравились, показали содержательный футбол, действовали организованно, были ближе к победе. Но мы же сейчас говорим не об одном конкретном матче, а об очень длинной дистанции. Понятно, что целый ряд позиций нуждается в усилении. Нужен креативный, атакующий полузащитник в пару к Облякову, нужен острый нападающий, еще один центральный защитник.

— Как бы оценили нынешний состав ЦСКА?

— К голкиперу вопросов никаких нет. Игорь Акинфеев долгие годы подтверждает свой высокий класс. В обороне нравится связка Роша — Мойзес. В матче за Суперкубок на позиции левого латераля очень прилично сыграл Зайнутдинов, который, получается, заменил ушедшего в «Спартак» Медину. Впереди эффективен Чалов. Скоро вернется в строй Обляков — один из ключевых игроков этой команды. Вот, в принципе, и все. А остальные позиции надо бы укрепить. Ведь ЦСКА придется конкурировать не только с «Зенитом», но, скажем, и со «Спартаком», который гораздо активнее армейцев пока на трансферном рынке. Я уже вам как-то говорил, что после второго места в чемпионате перед Владимиром Федотовым должна стоять только одна цель — золотые медали. Другого варианта я здесь не вижу. Теперь надо нацеливаться исключительно на первое место. Матч за Суперкубок в этом плане меня обнадежил, но на весь сезон такого состава и скамейки просто-напросто может и не хватить...

— Карраскаль — отрезанный ломоть?

— Да, похоже, ЦСКА с ним расстанется. Он не стабилен. В одной игре блеснет, потом на три-четыре матча исчезает. Не случайно Федотов во второй части сезона посадил его на лавку. Полностью поддерживаю это решение главного тренера. Без Карраскаля команда заиграла совсем по-другому.

Хорхе Карраскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Абаскаль меня не сильно впечатлил

— «Спартак» тратит на трансферы серьезные деньги, сохранил лидеров. Реальный претендент на золото?

— «Спартак» — один из фаворитов сезона. Состав красно-белых позволяет им решать серьезные задачи. При этом не могу сказать, что главный тренер москвичей меня сильно впечатлил в прошлом сезоне.

— Абаскаль произвел на вас неоднозначное впечатление?

— Осенью его команда играла ярко и результативно. А вот весной «Спартак» повалился, сам себя загубил. В итоге красно-белые стали только третьими. С одной стороны, виден прогресс по сравнению с предыдущим сезоном. Но с другой, считаю, Абаскаль не оправдал тех надежд и ожиданий, которые на него возлагались. Особенно в решающей части чемпионата, когда красно-белые потеряли немало очков. Теперь Абаскалю надо реабилитироваться. Посмотрим, как он подготовил команду к новому сезону. Возможности, инфраструктура, состав позволяют красно-белым рассчитывать на самое высокое место. Дальше уже — дело за тренером.

— «Ростов» Валерия Карпина вновь пошумит в новом сезоне?

— Молодая симпатичная команда. Игроки прогрессируют, набираются опыта. Видна рука тренера — Валерия Карпина. «Ростов» движется поступательно. Показывает довольно содержательный футбол. В принципе, дончане при удачном стечении обстоятельств могут зацепиться за тройку. Но тут меня смущает все же один момент.

— Какой?

— Уже не первый год команда Карпина проседает на втором этапе чемпионата. Начинает «Ростов» здорово, а потом... Ведь самое главное — мощно выступить в начале чемпионата и на финише сезона. В середине еще допустим некоторый спад, но на решающем отрезке команда должна вырывать свои очки. Возможно, ростовчане неправильно распределяют свои силы по дистанции. Видимо, где-то допущены некоторые просчеты в системе подготовки.

— «Ахмату» по силам повторить результат минувшего сезона — пятое место?

— Мне нравится работа Сергея Ташуева. После Талалаева он вдохнул в команду новую жизнь, она оказалась в пятерке сильнейших. Грозненцы, считаю, хорошо укомплектованы, способны дать бой в нашей лиге любому сопернику. Неслучайно, что именно «Ахмат» нанес «Зениту» одно из двух поражений в прошлом сезоне. Все клубы должны двигаться поступательно. Почему бы теперь грозненцам не замахнуться на тройку призеров?

— Не слишком ли смелая цель?

— Понятно, что, например, у «Зенита», ЦСКА, «Спартака» иные возможности, но у «Ахмата» есть свои козыри. Поставленная игра, качественный подбор исполнителей. А здоровые амбиции никогда никому не вредили. Нацеливаться на четвертое место после пятого — все-таки звучит не очень, согласитесь. Есть призовая тройка — в нее и нужно стремиться!

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Ярошику нужно меньше давать интервью

— Вам нравится футбол, который ставит «Краснодару» Ивич?

— Вторую часть сезона краснодарцы однозначно могут занести себе в актив. Команда Ивича играла в комбинационный атакующий футбол, выдавала яркие матчи. Но пока «Краснодар» так и не имеет ни одного трофея в своем активе. Сергей Галицкий создал команде великолепные условия. Это накладывает на игроков и тренерский штаб серьезные обязательства. Показывать просто красивую игру — это явно мало при таких возможностях, инфраструктуре. Получается, что «Краснодар» все время ходит в подающих надежды. Пора уже ставить самые серьезные цели и добиваться результата. Если игроки и тренеры не соответствуют возможностям и идеальным условиям, которые им создает клуб, их надо менять. Один тренер приходит на место другого, а воз и ныне там... Просто иногда складывается впечатление, что «Краснодар» живет по принципу «главное не победа, а участие». Но это вообще-то чемпионат России, здесь нужно думать о высоком.

— Летом «Оренбург» возглавил Ярошик, который играл у вас в ЦСКА.

— Возглавил, еще не начал работать — и уже столько интервью дал... Странно это. Считаю, ему нужно с головой окунуться в работу. Меньше говорить, а больше делать. Думаю, что «Оренбургу» будет очень тяжело в новом сезоне.

— Почему вы так считаете?

— Я, честно говоря, не понял этого назначения. Почему выбор пал именно на Ярошика? Когда Личку зовут в «Динамо» — в этом ходе просматривается логика. Чешский специалист вывел «Оренбург» в РПЛ, занял седьмое место, поставил интересный футбол. Он двигается поступательно, показывая определенные результаты. А где до «Оренбурга» работал Ярошик? Чего он добивался в Чехии и Словении? Справится ли он с новым вызовом? Не знаю... Не уверен. Опыта у него все-таки маловато. Поэтому у меня и возникают некоторые сомнения. Ярошик говорит, что в Европе тренируют по-другому, там, мол, другие методы. Послушайте, везде все сводится к конечному результату и достижениям высокого уровня! С интересом понаблюдаю за его работой в РПЛ с его европейскими методами.

Фото ФК «Оренбург»

Дзюба не позволит себе опуститься ниже определенного уровня

— «Локомотив» способен оказаться в тройке по итогам предстоящего сезона?

— Думаю, «Локомотив» наряду с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» — реальный претендент на золото. Во второй части сезона команда выглядела мощно. Содержательный футбол, сбалансированный состав — все это дает мне основания с оптимизмом смотреть на перспективы железнодорожников. Получился хороший сплав молодости и опыта. Есть Глушенков, Пиняев, есть Дзюба, Баринов. Клуб сохранил костяк, сделал точечные приобретения. Нужно отметить качественную работу тренера Михаила Галактионова. Ему по силам штурмовать новые вершины, вплоть до чемпионства. Здорово, что из «Локо» вычистили весь этот немецкий легион. Уму непостижимо, до чего эти горе-специалисты довели клуб. «Локо» же в теории мог и вылететь... Просто нет слов, по каким критериям порой в РПЛ приглашают менеджеров и тренеров. Надо уважать наши кадры и делать на них ставку!

— Чего ждать в новом чемпионате от Дзюбы? Скептики считают, что, получив новый контракт, Артем может как-то расслабиться и негативно влиять на коллектив, раздевалку...

— Я в такой сценарий не верю. Дзюба — профессионал, большой мастер. Он по-прежнему голоден до побед, до трофеев. Не думаю, что он будет разлагать коллектив. Если нормально подготовится к сезону, принесет еще немало пользы «Локо». Есть такое понятие — аура авторитета. Вот в этом плане Дзюба просто необходим железнодорожникам. У него громадный опыт. «Локомотив» поступил грамотно, пригласив этого нападающего. Не думаю, что он позволит себе опуститься ниже определенного игрового уровня.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Зачем Личка говорит про места с 3-го по 5-е?

— Верите ли вы в Личку в «Динамо»?

— Интересный специалист. Его «Оренбург» порой радовал глаз. В «Динамо» собрана очень перспективная молодежь. Это и Захарян, и Тюкавин. Если Личка сможет раскрыть полностью их потенциал, то мы получим очень яркую команду. В целом у бело-голубых сбалансированный состав. Единственное — мне не понравились слова Лички.

— Какие?

— Он сказал: есть задача попасть в пятерку или тройку. Я бы оставил только последнюю часть фразы. «Динамо» — клуб с большими традициями, болельщики уже заждались трофеев. Зачем держать в голове 4-5-е места? Что они дают — тем более сейчас, когда Россия не играет в еврокубках, в частности в Лиге Европы? Есть призовая тройка, есть медали. Вот это уже страница в истории. У «Динамо» великолепные условия, которые позволяют тренеру и команде навязать конкуренцию «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву», «Краснодару». А если думать, что и четвертое место тебя в целом устроит, где-то в подсознании можно и расслабиться — и не показать своего максимума.

— Какие перспективы у «Сочи» Хохлова?

— Сложно сказать. Хохлов сменил Бердыева, но качественного рывка мы не увидели. Ничего толком не изменилось. Команда показала худший результат в своей истории в РПЛ. Не знаю, что ждет сочинцев в новом чемпионате. Сейчас у Дмитрия была возможность полноценно подготовить и усилить команду. Посмотрим. Сколько лет их лидеру Нобоа? 38? Ну что ж. Пожелаю ему здоровья и обойтись без травм. Считаю, он по-прежнему будет определять рисунок игры южан.

Марцел Личка. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Если «Крылья» будут постоянно продавать лидеров, могут и вылететь

— Гончаренко сможет вывести «Урал» на новый уровень?

— В первой части прошлого сезона после прихода Гончаренко «Урал» приковывал к себе внимание — и игрой, и результатом. Екатеринбуржцы стали этакими возмутителями спокойствия. Но весной все как-то притупилось и вернулось на круги своя. «Урал» даже мог оказаться в зоне стыков. Считаю, настал момент, когда команда должна совершить качественный скачок. Оказаться в пятерке в РПЛ или выиграть Кубок России. А иначе зачем из года в год выступать в чемпионате? Регион большой, стадион великолепный, квалифицированный тренер, костяк команды сохранен. Поэтому, как говорится, дерзайте. 10-12-е места или цель сохранить прописку в РПЛ — уже пройденный этап.

— За «Крылья» не тревожно?

— При симпатичной игре самарцы едва не оказались в зоне стыков. Мне кажется, руководству клуба и региона пора определиться со стратегией. Если они выбрали путь продажи своих лидеров, то рано или поздно это скажется на результате. Не исключаю, что «Крылья» могут и покинуть РПЛ в какой-то момент. Все время искать замену ушедшим лидерам невозможно. Вы же видели, как команда Осинькина просела по результатам после ухода Глушенкова и Пиняева. А ведь до этого самарцы расставались и с другими ключевыми исполнителями. Так что определенная тревога у меня действительно есть.

— Сергею Юрану удастся вновь сохранить «Пари НН» прописку в РПЛ?

— Юран возглавил команду в сложный момент, пообещал, что она останется в элитном дивизионе, и слово свое сдержал. Это дорогого стоит. До сих пор не понимаю, как «Химки» могли с ним расстаться. Уверен, что нижегородцы не будут мальчиками для битья. Неуступчивый характер Сергея передается его подопечным. То же самое могу сказать и про «Факел». Считаю, команда Вадима Евсеева также способна преподнести сюрпризы в предстоящем сезоне. Вообще у нас хватает своих интересных тренеров. Юран, Евсеев, Осинькин, Галактионов, да и Гончаренко, можно сказать, наш специалист. Так зачем смотреть на Запад, звать тренеров оттуда? Давайте развивать свои кадры!

— Что скажете о перспективах выходцев из ФНЛ — «Рубина» и «Балтики»?

— «Рубин» даже не должен думать о том, как бы сохранить прописку в РПЛ. Это клуб с традициями, амбициями, возможностями. Стабильным финансированием. У казанцев крепкий состав, опытный тренер Рашид Рахимов. Никак не могу причислить «Рубин» к претендентам на вылет.

— А «Балтику»?

— Вот ей будет, честно говоря, тяжело в РПЛ. Видел несколько матчей калининградцев в прошлом сезоне. Сразу стало понятно, что состав нужно довольно серьезно усиливать. Но пока каких-то существенных изменений я не наблюдаю. В общем, на бумаге команда Сергея Игнашевича уступает многим своим конкурентам. Рад буду ошибиться, но на данный момент перспективы «Балтики» довольно туманные.

— При этом сам Игнашевич в интервью заметил, что будет ставить перед своими игроками высокие цели.

— Молодец. Так и надо. Сергей долгие годы играл за ЦСКА, до этого за «Локомотив». У него есть дух победителя, огромнейший опыт. А вы хотели, чтобы он публично сказал: «Предел мечтаний «Балтики» — остаться в РПЛ»?

Наоборот, он вселяет в игроков уверенность, пытается до них донести, что им по силам бороться не только с середняками, но и с лидерами нашего чемпионата. Грамотный психологический ход. Здесь я его, конечно, понимаю. Другое дело, что объективно «Балтике» придется несладко. Тут важно, чтобы тренер сам для себя четко понимал возможности команды.

При этом калининградцы могут рассчитывать на полные трибуны в каждом домашнем матче. Это может стать важным фактором в распределении мест в турнирной таблице. В целом для Игнашевича этот сезон — серьезный вызов, который может определить его будущую карьеру в РПЛ.