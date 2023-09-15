2DROTS в четвертом раунде Кубка России сыграет с «Химками», «Уфа» встретится с «Торпедо»

Сегодня, 12:49
Стали известны пары в четвертом раунде FONBET Кубка России пути регионов.
«Леон Сатурн» (Раменское) — «Арсенал» (Тула);
«Форте» (Таганрог) — «Динамо» (Махачкала);
«Амкар» (Пермь) — «Кубань» (Краснодар);
2DROTS (Москва) — «Химки»;
«Уфа» — «Торпедо» (Москва);
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск);
«Динамо» (Брянск) — «Шинник» (Ярославль);
«Динамо» (Владивосток) — «Тюмень»;
СКА (Ростов-на-Дону) — «Нефтехимик» (Нижнекамск);
«Камаз» (Набережные Челны) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург);
«Ротор» (Волгоград) — «Алания» (Владикавказ);
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Волгарь» (Астрахань);
«Биолог» (Новокубанск) — «Черноморец» (Новороссийск);
«Текстильщик» (Иваново) — «Родина» (Москва);
СКА (Хабаровск) — «Сокол» (Саратов);
«Рязань» — «Акрон» (Тольятти).
Матчи пройдут 26-28 сентября.