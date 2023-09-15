2DROTS в четвертом раунде Кубка России сыграет с «Химками», «Уфа» встретится с «Торпедо»

Стали известны пары в четвертом раунде FONBET Кубка России пути регионов. «Леон Сатурн» (Раменское) — «Арсенал» (Тула); «Форте» (Таганрог) — «Динамо» (Махачкала); «Амкар» (Пермь) — «Кубань» (Краснодар); 2DROTS (Москва) — «Химки»; «Уфа» — «Торпедо» (Москва); «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск); «Динамо» (Брянск) — «Шинник» (Ярославль); «Динамо» (Владивосток) — «Тюмень»; СКА (Ростов-на-Дону) — «Нефтехимик» (Нижнекамск); «Камаз» (Набережные Челны) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург); «Ротор» (Волгоград) — «Алания» (Владикавказ); «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Волгарь» (Астрахань); «Биолог» (Новокубанск) — «Черноморец» (Новороссийск); «Текстильщик» (Иваново) — «Родина» (Москва); СКА (Хабаровск) — «Сокол» (Саратов); «Рязань» — «Акрон» (Тольятти). Матчи пройдут 26-28 сентября.