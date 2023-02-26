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Кубок России

Сегодня, 18:37

Агент заявил, что Малком и Клаудиньо не покинут Россию из-за расистского инцидента

Алина Савинова
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Агент Луис Фернандо Гарсия сообщил, что ситуация с расизмом в адрес полузащитника «Зенита» Вендела не повлияет на будущее бразильцев Малкома и Клаудиньо в России.

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

«Нет, Малком и Клаудиньо останутся в «Зените». К сожалению, в мире есть несколько людей-расистов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-malkom-i-klaudin-o-ne-pokinut-rossiyu-iz-za-rasistskogo-intsidenta/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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