«Ахмат» дома обыграл «Динамо» в Кубке России

«Ахмат» на своем поле обыграл «Динамо» (2:1) в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

В составе хозяев отметились Мохамед Конате и Лечи Садулаев, забивший с пенальти. У гостей единственный гол забил Александр Кутицкий.

«Ахмат» занимает первое место в группе С после пяти туров, набрав очков 9. «Динамо» идет на третье строчке с 7 очками.