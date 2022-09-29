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Кубок России

29 сентября, 16:55

«Ахмат» вырвал победу у «Ростова» в Кубке России

Виктория Кравченко
«Ахмат» вырвал победу у «Ростова» в Кубке России.
Фото Telegram

«Ахмат» на своем поле обыграл «Ростов» (3:1) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Счет был открыт на 59-й минуте хавбеком ростовцев Романом Тугаревым, который реализовал пенальти. На 73-й минуте в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый, который успешно исполнил Иван Олейников. Спустя 6 минут футболист оформил дубль и укрепил преимущество грозненцев.

На 88-й минуте третий мяч гостям забил форвард Мохамед Конате.

Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в сезоне-2022/23.

После этой победы «Ахмат» сравнялся с «Ростовом» в турнирной таблице группы С Кубка России. У каждой команды по 6 очков.

Кубок России. Группа C
29 сент, 15:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:1
Ростов

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Ростов
12
17
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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