«Ахмат» вырвал победу у «Ростова» в Кубке России

«Ахмат» на своем поле обыграл «Ростов» (3:1) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Счет был открыт на 59-й минуте хавбеком ростовцев Романом Тугаревым, который реализовал пенальти. На 73-й минуте в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый, который успешно исполнил Иван Олейников. Спустя 6 минут футболист оформил дубль и укрепил преимущество грозненцев.

На 88-й минуте третий мяч гостям забил форвард Мохамед Конате.

Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в сезоне-2022/23.

После этой победы «Ахмат» сравнялся с «Ростовом» в турнирной таблице группы С Кубка России. У каждой команды по 6 очков.