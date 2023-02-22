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Кубок России

Сегодня, 12:23

Гришин: «В кубковой встрече с «Краснодаром» у ЦСКА шансов побольше, потому что первый матч будет в Москве»

Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА — «Краснодар»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер «армейской» молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды с «Краснодаром» в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Фаворита нет, когда команды играют на кубок в стадии четвертьфинала. Сейчас турнир состоит из двух игр, и я считаю, что это правильно, потому что все равно у кого-то преимущество есть. И в одну игру Кубок России играть неправильно. В этом противостоянии у «армейцев» шансов побольше, потому что первый матч будет в Москве. Зрители соскучились по футболу и погонят команду вперед. Но у «Краснодара» тоже сильный коллектив, там сейчас новый тренер, будет интересно посмотреть на этот матч 23 февраля. Но ЦСКА по любому нужно выигрывать, чтобы ехать в Краснодар с преимуществом. Если будет счет 1:0 в пользу хозяев, тогда в ответом матче «армейцев» будет устраивать ничья, поэтому в первой встрече нужно постараться победить хотя бы с минимальным преимуществом», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Первый официальный матч в 2023 году команда Федотова проведет в FONBET Кубке России. 23 февраля в 17:30 ЦСКА сыграет первый четвертьфинальный матч против «Краснодара».

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-v-kubkovoi-vstreche-s-krasnodarom-u-armeicev-shansov-pobolshe-potomu-chto-pervyi-match-budet-v-moskve-229847/
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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