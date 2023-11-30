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Кубок России

Сегодня, 08:15

Кобелев о голе Смолова: «Шедевр. В РПЛ редко такое увидишь»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» отдал должное нападающему бело-голубых Федору Смолову, который забил единственный гол в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

— Матч имени Федора Смолова? Вышел на замену, великолепно начал атаку, бросив в прорыв Нгамале, и сам же ее завершил.

— То, что он сотворил, это, безусловно, шедевр! В нашем чемпионате редко такое увидишь. Человек получает мяч, перекидывает его через голову соперника, отдает на ход Нгамале, сам добегает до штрафной и замыкает передачу. Просто супер! Но выигрывает все-таки вся команда, а не один футболист.

Ответный матч пройдет в марте.

Федор Смолов. «Шедевр Смолова! В РПЛ редко такое увидишь. А Клаудиньо потерялся без Вендела». Кобелев — о победе «Динамо» над «Зенитом»

Андрей Кобелев (футбол)
Федор Смолов
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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