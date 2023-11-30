Кобелев о голе Смолова: «Шедевр. В РПЛ редко такое увидишь»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» отдал должное нападающему бело-голубых Федору Смолову, который забил единственный гол в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

— Матч имени Федора Смолова? Вышел на замену, великолепно начал атаку, бросив в прорыв Нгамале, и сам же ее завершил.

— То, что он сотворил, это, безусловно, шедевр! В нашем чемпионате редко такое увидишь. Человек получает мяч, перекидывает его через голову соперника, отдает на ход Нгамале, сам добегает до штрафной и замыкает передачу. Просто супер! Но выигрывает все-таки вся команда, а не один футболист.

Ответный матч пройдет в марте.